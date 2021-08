Startseite Qualitätsmanagement update - S+P Seminar Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2021-08-04 11:53. Du suchst ein Update für Deine Sachkunde im Qualitätsmanagement? Prinzipien des Qualitätsmanagements: Welche Kultur benötigt ein schlankes Unternehmen?

- Die wichtigsten Erfolgstreiber im Qualitätsmanagement

- Toyota-Produktionssystem - Lessons Learned für die eigene Branche

- Verzögerungskosten (Cost of Delay) gezielt identifizieren und reduzieren

- Aufgaben des Managements: Dynamik im Unternehmen managen

- Die Lean-Falle und wie Sie Ihr ausweichen Das Seminar Qualitätsmanagement Update online buchen; bequem und einfach mit dem online Seminarformular. Ihr Nutzen: Tag 1: Prinzipien des Qualitätsmanagements

Werkzeuge des Qualitätsmanagements gezielt einsetzen

Neue Ideen ausprobieren und schnell zur Marktreife führen Tag 2: Was macht Change-Projekte aus?

Agiles Projektmanagement mit Scrum & Co.

Sprint: Wie man in nur fünf Tagen neue Ideen testet und Probleme löst Zielgruppe für das Seminar Qualitätsmanagement Update:

- Vorstand/Geschäftsführung, Prokuristen und kaufmännische Leitung.

- Fach- und Führungskräfte sowie Beauftragte aus den Bereichen Qualitätsmanagement Was macht Change-Projekte aus?

- Das Unternehmen verändern - Aufbau einer Innovationskultur

- Besonderes Augenmerk: Ängste, Widerstände? Akzeptanz!

- Auftragsklärung mit dem Owner: Commitment einholen!

- Einbettung im Gesamtchange - Schnittstellenbetrachtung

- Rollen im Change-Projekt festlegen

- Flow schaffen und ein Pull-System etablieren Sprint: Wie man in nur fünf Tagen neue Ideen testet und Probleme löst:

- Wie funktioniert der Google Design Sprint?

- Montag: Erstelle Deinen Routenplan

- Dienstag: Neu kombinieren und verbessern

- Mittwoch: Rumble - zwei mögliche Alternativen im Test

- Donnerstag: Wie Du Deine Prototypen erstellen

- Freitag: Persönliches Gespräch an Stelle von Big Data Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen findest du direkt hier. Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100 Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Achim

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland fon ..: +49 89 452 429 70 - 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de S+P Seminare + Seminaranbieter + 200 Seminarthemen + 2.500 Seminar-Termine + Seminare + Online Schulungen + E-Learnings S&P Unternehmerforum GmbH ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen. Die S+P Idee: Mit S+P Seminaren Lösungen ohne Umwege umsetzen und Chancen sichern. Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Ihr Unternehmen schaffen. Mit Seminare + Online Schulungen + Inhouse Schulungen + Business Coachings + E-Learnings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare. Mit der S+P Tool Box kann direkt ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis entwickelt werden. ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet. Pressekontakt: S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12A

85774 Unterföhring bei München fon ..: +49 89 452 429 70 - 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

