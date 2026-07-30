Neue Ideen statt alter Sorgen: AZUWA bringt Bewegung ins Ausbildungsmarketing

Wie finden kleine und mittlere Unternehmen heute die Fachkräfte von morgen? Mit genau dieser Frage startete vor vier Monaten das Programm AZUWA, Teil der bundesweiten Initiative "JOBvision".

Der erste Durchgang ist nun erfolgreich abgeschlossen - und zeigt: Wer Ausbildungsmarketing neu denkt, kann mit der richtigen Strategie viel bewegen: Neue Ideen, konkrete Werkzeuge und ein intensiver Erfahrungsaustausch haben bei teilnehmenden Unternehmen sichtbare Veränderungen angestoßen.

Ob Malerbetrieb, Rollladen-Unternehmen, Betrieb aus der Lack- und Kunststoffchemie, Kälte- und Klimatechnik oder Elektrohandwerk: Die Bandbreite der teilnehmenden Unternehmen war groß. In mehr als 20 Workshops, Seminaren, Roundtables, Schulbesuchen und Netzwerkformaten erhielten sie praxisnahe Unterstützung rund um modernes Ausbildungsmarketing, Arbeitgeberattraktivität und die Ansprache junger Menschen. Ergänzt wurde das Programm durch individuelle Begleitung, passgenaue Social-Media-Videos und zahlreiche Best-Practice-Beispiele, die sich direkt in den Betrieben umsetzen ließen. Denn gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist die gezielte Ansprache und Gewinnung geeigneter Azubis für viele Unternehmen zu einer zentralen Herausforderung geworden.

Aus Impulsen wurde Umsetzung

"Das Programm war für uns eine echte Inspirationsquelle", "Es hat unsere Sichtweise erweitert" oder "Wir gehen heute deutlich gezielter auf potenzielle Auszubildende zu": Die Rückmeldungen der Unternehmen zeigen, wie groß der praktische Nutzen von AZUWA ist. Der Erfolg des Programms zeigt sich vor allem im Unternehmensalltag. Alle teilnehmenden Betriebe haben bereits während des Programms konkrete Maßnahmen umgesetzt - viele davon wirken inzwischen nachhaltig im Unternehmensalltag.

Besonders sichtbar wurde dies im Bereich Social Media: Die Unternehmen präsentieren sich heute deutlich kreativer, aktiver und authentischer als moderner Ausbildungsbetrieb, erreichen potenzielle Auszubildende inzwischen über neue Kanäle mit einer zielgruppen-orientierten Ansprache - ein Erfolg, der sich auch in den Rückmeldungen der Teilnehmer widerspiegelt. Mindestens genauso wertvoll wie das fachliche Know-how war der intensive Austausch innerhalb der Gruppe. Gemeinsam mit Best-Practice-Beispielen aus den Partnerunternehmen entstand eine Atmosphäre, in der Ideen weiterentwickelt, Erfahrungen geteilt und Lösungen gemeinsam erarbeitet wurden.

Die Unternehmen profitierten voneinander, entwickelten gemeinsam Ideen weiter und nahmen zahlreiche Impulse mit, die weit über die viermonatige Programmlaufzeit hinaus wirken. "Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Kommunikationswege wandeln sich, Erwartungen junger Menschen ebenso. Genau hier setzt AZUWA an", so Projektmanagerin Viviana Ruiz von fokus.energie: "Wir geben Unternehmen das nötige Handwerkszeug an die Hand, um junge Menschen zeitgemäß anzusprechen und sich als attraktiver Ausbildungsbetrieb zu positionieren."

Starke Partner für starke Ausbildungsbetriebe

AZUWA wird vom Energienetzwerk fokus.energie e.V. im Rahmen des bundesweiten Förderprogramms JOBvision umgesetzt und vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Partnerschaftlich und regional unterstützt wird das Projekt von der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt, der IHK Karlsruhe, der Handwerkskammer Karlsruhe sowie dem Welcome Center TechnologieRegion Karlsruhe. Gemeinsam mit Kooperationspartnern fließen auch Erfahrungen und erfolgreiche Praxisbeispiele - auch von Startups - kontinuierlich in das Programm ein. So erhalten die Unternehmen konkrete Unterstützung auf dem Weg zu einem modernen und erfolgreichen Ausbildungsbetrieb mit starker Arbeitgebermarke.

Der nächste Durchlauf startet

Der erfolgreiche Auftakt macht Lust auf mehr: Die Bewerbungsphase für den zweiten AZUWA-Durchgang hat begonnen. Ab Januar 2027 erhalten kleine und mittlere Unternehmen erneut die Möglichkeit, ihre Ausbildungsstrategie gemeinsam mit Experten und starken regionalen Partnern weiterzuentwickeln. Das kostenfreie, viermonatige Programm verbindet Workshops, individuelle Begleitung und ein aktives Netzwerk - mit dem Ziel, Ausbildungsplätze sichtbar zu machen und Fachkräfte von morgen zu gewinnen.

Weitere Informationen sowie die Anmeldung zum zweiten Durchgang gibt es unter www.azuwa.org

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fokus.energie e.V.

Herr Johannes Wagner

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email : Johannes.Wagner@fokusenergie.net

AZUWA ist ein kostenfreies Accelerator-Programm des Karlsruher Netzwerks fokus.energie e.V.. Es unterstützt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der Energiewende im Ausbildungsmarketing. Durch Workshops und Coachings hilft das Projekt JOBvision-AZUWA, junge Talente für technische oder kaufmännische Berufe zu gewinnen und Betriebe als moderne Arbeitgeber sichtbar zu machen. Das Programm wird als JOBvision-Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) gefördert.

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