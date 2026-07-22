Drehen und Fräsen in höchster Präzision: WEILER und KUNZMANN zeigen auf der AMB 26 Maschinen

• Messeneuheit: Fräsmaschine WF 410 M EDUCATION4.0 mit TNC7 go-Steuerung

• Spindelkasten mit großen Bohrungen für die Stangenbearbeitung

Emskirchen und Remchingen, 22. Juli 2026. Mit insgesamt 26 Dreh- und Fräsmaschinen geben WEILER und KUNZMANN auf der AMB in Stuttgart einen umfassenden Überblick über ihr Produktportfolio.

An ihrem Gemeinschaftsstand zeigen sie die ganze Bandbreite von Anlagen für die hochpräzise Zerspanung von Einzelteilen und Kleinserien. Speziell für die prozesssichere Bearbeitung von Stangenmaterial mit großen Durchmessern stellt WEILER außerdem den Spindelkasten einer zyklengesteuerten Drehmaschine aus.

Den zweiten Schwerpunkt bilden EDUCATION4.0-Modelle für die besonderen Anforderungen einer praxisnahen, digital unterstützten Ausbildung. Hierzu zählt als Messeneuheit die konventionelle Fräsmaschine WF 410 M EDUCATION4.0 von KUNZMANN mit der neuen TNC7 go-Steuerung von Heidenhain. Von WEILER ist die neue konventionelle Drehmaschine DA 260 EDUCATION4.0 Inceptor zu sehen. Sie ist ebenfalls eine spezielle Modellversion für die Ausbildung.

Unter dem Motto „Fit for future – gemeinsam erfolgreich“ stellen WEILER und KUNZMANN gemeinsam mit dem Retrofit-Spezialisten WMS vom 15. bis 19. September auf der AMB in Stuttgart in Halle 4 an Stand 4C12 aus.

Zusätzlich sind Maschinen beider Hersteller auf der Messe an drei weiteren Orten anzutreffen: bei der Sonderschau Bildung des VDW im Atrium der Messe, beim Vertriebspartner Nagel in Halle 9, Stand 9A11, und bei der Firma Ecoroll in Halle 1, Stand 1F62.

Messeneuheit: KUNZMANN-Fräsmaschine WF 410 M EDUCATION4.0 mit TNC7 go

KUNZMANN präsentiert als Messeneuheit die konventionelle Fräsmaschine WF 410 M erstmals in einer EDUCATION4.0-Ausführung mit der 2025 vorgestellten Streckensteuerung TNC7 go von Heidenhain.

Die Maschine verbindet die bewährte mechanische Basis der WF-Baureihe mit einer vollständig digitalen Antriebstechnik und einer modernen Touch-Bedienung. Hinzu kommt ein auf die Möglichkeiten der Streckensteuerung angepasstes mechanisch-digitales Hybrid-Lernpaket mit EDUCATION4.0-Inhalten. Der Modelltyp wird aus Sicherheitsgründen stets mit Späneschutzkabine angeboten.

Intuitiv bedienbare Steuerung, mehr Leistung

Die TNC7 go bringt gegenüber der Vorgängersteuerung eine Reihe von Verbesserungen: Sie arbeitet schneller, bietet einen großen Programmspeicher und erlaubt über einen 16-Zoll-Touchscreen eine intuitive Bedienung. Bearbeitungszyklen lassen sich nun auch im Handbetrieb nutzen. Drei Betriebsmodi erleichtern den Zugang – vom Digitalanzeigemodus bis hin zum automatisierten Zyklenlauf. Der serienmäßige Überlastschutz AFR (Automatic Feed Reduction) schützt Maschine, Werkstück und Werkzeug.

Neue WEILER-Maschine: Papierlos ausbilden mit „EDUCATION4.0 Inceptor“

Von WEILER ist die neue konventionelle Drehmaschine DA 260 mit der Ausstattungsvariante „EDUCATION4.0 Inceptor“ zu sehen. Sie ermöglicht den einfachen Einstieg in das digitale Ausbildungskonzept EDUCATION4.0 und das papierlose Arbeiten an konventionellen Drehmaschinen der DA-Reihe. Maschinen in dieser Ausführung verfügen neben der 3-Achsen-Digitalanzeige über einen zusätzlichen, dreh- und schwenkbar montierten 19-Zoll-Voll-Touch-Industrie-PC auf der Reitstockseite.

Bereits das Grundpaket umfasst vielfältige Lerntools – etwa Tutorials auf Basis eines digitalen Zwillings, eine digitale Bedienungsanleitung und einen Schnittgeschwindigkeitsrechner. Über den Zugriff auf Netzwerkordner lassen sich Bauteilzeichnungen und weitere Dateien direkt an der Maschine nutzen. Da das Digitalisierungspaket unabhängig von der Drehmaschine arbeitet, sind vorhandene DA-Maschinen unkompliziert nachrüstbar.

EDUCATION4.0 live erleben – am Gemeinschaftsstand und bei der VDW-Sonderschau

Speziell für das digitale Ausbildungskonzept EDUCATION4.0 konzipierte Dreh- und Fräsmaschinen sind sowohl am Gemeinschaftsstand als auch bei der Sonderschau Bildung der VDW-Nachwuchsstiftung im Atrium der Messe im Einsatz. Dazu gehören von WEILER die konventionelle Drehmaschine Praktikant VCplus EDUCATION4.0 und die E30 EDUCATION4.0 mit Zyklensteuerung. KUNZMANN steuert die manuell und CNC-bedienbare Fräsmaschine WF 410 MC+ EDUCATION4.0 mit TNC7 basic bei.

Am Gemeinschaftsstand zeigt WEILER für die Ausbildung zudem die Lerneinheit „Automatisierung und Robotik“. Am Beispiel einer kompakten CNC-Drehmaschine W35 CNC mit Automatisierung lernen Auszubildende praxisnah und interaktiv die Einbindung von Robotern in Fertigungsprozesse kennen.

Zyklengesteuerte Drehmaschinen für anspruchsvolle Konturen

Für das hochpräzise Zerspanen von Einzelteilen und Kleinserien mit komplexen Formen und Oberflächen zeigt WEILER mehrere zyklengesteuerte Präzisionsdrehmaschinen: die E40 ONE1, die E50 HD ONE1 sowie die E70 HD mit ShopTurn. Sie arbeiten nach einfach zu programmierenden Abläufen, die zahlreiche Prozessschritte wie Schleifen, Bohren, Gewindeschneiden und Fräsen in einer zuvor festgelegten Reihenfolge realisieren.

Großer Spindeldurchlass für die Stangenbearbeitung

Den Spindelkasten einer zyklengesteuerten E150 mit einer Spindelbohrung von 450 mm einschließlich verschiedener Spannmittel stellt WEILER ebenfalls am Stand aus. Stangenmaterial mit großen Durchmessern kann damit prozesssicher aufgenommen und bearbeitet werden, erhältlich sind Varianten bis 520 mm.

Breites Portfolio konventioneller Präzisions-Drehmaschinen

Aus seinem konventionellen Programm zeigt WEILER weitere Maschinen für Ausbildung, Handwerk und Industriealltag, darunter die Primus VCD, die Praktikant GSD und die Condor VCplus. Abgerundet wird das Angebot durch eine servokonventionelle C35HD.

Universalfräsmaschinen für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau

KUNZMANN ergänzt die Exponate um vier Universalfräsmaschinen. Dazu gehören die manuelle WF 410 D mit Digitalanzeige und die WF 610 CNC mit TNC7 basic und 20-fach-Werkzeugwechsler. Außerdem sind die beiden Hybridmaschinen WF 410 MC+ mit Heidenhain TNC7 basic und WF 610 MC+ mit Siemens Sinumerik ONE zu sehen.

Alle Maschinen vereinen moderne Steuerungstechnik mit hoher Flexibilität insbesondere für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie zeichnen sich durch hohe Präzision, Multi-Touch-Bedienung, eine große Leistungsdichte und Wartungsfreundlichkeit aus.





Über die WEILER Werkzeugmaschinen GmbH

Die WEILER Werkzeugmaschinen GmbH aus Mausdorf/Emskirchen in der Nähe des mittelfränkischen Herzogenaurach ist mit bislang über 160.000 verkauften Maschinen Marktführer im deutschsprachigen Raum für konventionelle und zyklengesteuerte Präzisions-Drehmaschinen. CNC-Präzisions-Drehmaschinen und Radialbohrmaschinen ergänzen die Produktpalette.

Eingesetzt werden die Präzisions-Drehmaschinen „Made in Germany“ in der Ausbildung genauso wie in der Einzel- und Kleinserienfertigung von Industrie und Gewerbe. Zu finden sind sie überall dort, wo Wert auf höchste Präzision in der Werkstückbearbeitung gelegt wird – in Universitäten und Forschungsinstituten, Optik- und Medizintechnikunternehmen genauso wie bei Maschinen-, Werkzeug- und Formenbauern, in der Luftfahrtindustrie, beim Pumpenbau und in der Erdöl- und Erdgasförderung.

Geführt wird das vor über 85 Jahren gegründete Familienunternehmen von den geschäftsführenden Gesellschaftern Mag. Alexander Eisler und Michael Eisler, MBA.

Rund 550 Mitarbeiter produzieren am Hauptsitz in Nordbayern und an einem zweiten Fertigungsstandort im tschechischen Holoubkov in der Nähe von Pilsen.

Ansprechpartner WEILER:?

Michael Eisler, MBA?, Geschäftsführender Gesellschafter der WEILER Werkzeugmaschinen GmbH, ?Friedrich K. Eisler Straße 1, 91448 Emskirchen, ?Tel. +49 (0) 9101 / 705-110, ?E-Mail: gabriela.oppermann@weiler.de?, www.weiler.de



Über die KUNZMANN Maschinenbau GmbH

Die KUNZMANN Maschinenbau GmbH, Remchingen, entwickelt, fertigt und vertreibt weltweit manuelle und CNC-gesteuerte Universal-Fräsmaschinen, Hybridfräsmaschinen und Bearbeitungszentren. Umfassende Schulungs- und Servicedienstleistungen stehen für die ausgeprägte Kundenorientierung des Unternehmens, das zudem in der Maschinenüberholung tätig ist. Im Jahr 2015 wurde KUNZMANN im Rahmen einer Nachfolgeregelung von der Unternehmensgruppe der Familie Eisler erworben, zu der auch die WEILER Werkzeugmaschinen GmbH aus Emskirchen zählt. Das Unternehmen ist unverändert rechtlich und organisatorisch selbstständig. Das 1907 in Pforzheim gegründete und seit rund 70 Jahren im badischen Remchingen ansässige Familienunternehmen mit 110 Mitarbeitern wird heute von Dr.-Ing. M. Sc. Florian Kirchmann und Dipl.-Kfm. Klaus-Peter Bischof geführt.



Ansprechpartner KUNZMANN:

Martin Vetter, Leiter Vertrieb, ?KUNZMANN Maschinenbau GmbH, ?Tullastr. 29-31, 75196 Remchingen, ?Tel +49 (0) 7232 / 36 74-0, ?E-Mail: vertrieb@kunzmann-fraesmaschinen.de, ?www.kunzmann-fraesmaschinen.de





Belegexemplar erbeten:

auchkomm Unternehmenskommunikation, F. Stephan Auch, Adam-Klein-Straße 23, ?D-90429 Nürnberg, fsa@auchkomm.de, www.auchkomm.de.