Vom Edelmetallriesen zum Rohstoff-Powerhouse: Sibanye-Stillwater startet durch!

Mehrere Rohstoffwelten, ein Konzern: Sibanye-Stillwater verbindet ‚PGM'-Stärke, Goldproduktion und 79,82 % am finnischen ‚Keliber'-Lithiumprojekt zu mehreren strategischen Wachstumspfaden.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sibanye-Stillwater Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sibanye-Stillwater Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 17. Juli 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dass Platingruppenmetalle (‚PGM') für Abgaskatalysatoren eine zentrale Rolle spielen, ist weithin bekannt. Weniger bekannt ist, dass Platin und Palladium auch in ausgewählten Elektronik- und Halbleiteranwendungen eingesetzt werden, etwa in hochreinen Beschichtungs- und Kontaktmaterialien, Sensoren sowie Komponenten für Datenverarbeitung und -speicherung.

Der Ausbau von KI-Rechenzentren und fortschrittlichen Halbleiterkapazitäten eröffnet zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten für Platin und weitere PGM. Der Elektroniksektor stellt bislang jedoch nur einen vergleichsweise kleinen Teil der gesamten Platinnachfrage dar.

Die globale Rechenkapazität des Bestands leistungsfähiger KI-Chips verdoppelt sich rechnerisch etwa alle sieben Monate!

Dieser zusätzliche Bedarf trifft auf einen Platinmarkt, für den der World Platinum Investment Council 2026 das vierte Defizitjahr in Folge…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen, Methodik und Pflichtangaben

Quellen/Datenstand: Visual Capitalist, "Data Centers & Critical Minerals"; Epoch AI, "Global AI computing capacity is doubling every 7 months", 9. Januar 2026; World Platinum Investment Council, Platinum Quarterly Q1 2026 und Pressemitteilung vom 18. Mai 2026; Sibanye-Stillwater, Operating Update Q1 2026 vom 6. Mai 2026; Sibanye-Stillwater-Mitteilungen zu den BlackRock-Beteiligungen vom 28. Januar, 7./11. Mai und 2. Juni 2026; B-BBEE-Jahresbericht vom 10. Juni 2026; Ernennung der Head of Investor Relations vom 1. Juli 2026; FTSE4Good-Mitteilung vom 15. Juli 2026; Sibanye-Stillwater-Unternehmenswebsite/Keliber; BlackRock, Q2-2026-Ergebnisse vom 15. Juli 2026. Intro-Bild: KI-generiertes Symbolbild. Datenstand dieser Veröffentlichung: 15. Juli 2026.

Methodik/Annahmen: Tatsachenangaben wurden aus den genannten Primär- und Sekundärquellen übernommen und redaktionell eingeordnet. Prognosen und zukunftsgerichtete Aussagen sind als solche gekennzeichnet und beruhen auf Annahmen, die sich ändern können. Es wurden keine eigenen Kurs-, Bewertungs- oder Gewinnmodelle erstellt. Keine planmäßige Aktualisierung; bei bekannt werdenden wesentlichen Fehlern kann eine redaktionelle Korrektur erfolgen.

Ersteller und Vergütung: Dieser Werbeartikel wurde am 17. Juli 2026 von Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Die JS Research GmbH erhält für diese Veröffentlichung eine erfolgsunabhängige Vergütung von SRC Swiss Resource Capital AG. SRC unterhält mit Sibanye Stillwater Limited einen entgeltlichen Investor-Relations-Beratervertrag. Die einschlägige Tätigkeit der JS Research GmbH wurde gemäß § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Diese Anzeige stellt weder eine Prüfung noch eine Billigung dieser Veröffentlichung durch die BaFin dar.

Risikohinweise: Wertpapiere von Rohstoff- und Bergbauunternehmen können erheblichen Kurs- und Liquiditätsschwankungen unterliegen. Zu den wesentlichen Risiken zählen Rohstoffpreis-, Währungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Länder-, Genehmigungs-, Umwelt-, Sicherheits-, Arbeitskampf-, Energie-, Betriebs-, Projektentwicklungs- und Anlaufrisiken. Auch politische oder regulatorische Veränderungen, Unfälle, Naturereignisse, Produktionsausfälle und Kostensteigerungen können die Geschäftsentwicklung wesentlich beeinträchtigen. Ein vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Werbecharakter und keine Beratung: Diese Veröffentlichung ist eine entgeltliche Werbe- und Investor-Relations-Mitteilung und keine unabhängige Finanzanalyse. Sie stellt weder eine individuelle Anlageberatung noch ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Anlageentscheidungen sollten nur nach eigener Prüfung und gegebenenfalls unter Hinzuziehung qualifizierter fachlicher Beratung getroffen werden.

Interessenkonflikte/Positionen: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung halten die JS Research GmbH, Jörg Schulte und deren Mitarbeiter nach den dieser Veröffentlichung zugrunde gelegten Angaben keine Aktien, ADRs, Optionen oder sonstigen Derivate auf Sibanye-Stillwater; folglich besteht auch keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von mindestens 0,5 %. Unabhängig davon besteht aufgrund der mittelbaren Vergütung über SRC und des entgeltlichen IR-Vertrags zwischen SRC und dem Emittenten ein wesentlicher wirtschaftlicher Interessenkonflikt. Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an JS Research GmbH oder SRC: nach vorliegenden Angaben nein. Market-Making- oder Investment-Banking-Beziehungen von JS Research GmbH: nach vorliegenden Angaben keine.

Haftung und zukunftsgerichtete Aussagen: Die Informationen wurden mit angemessener Sorgfalt aus Quellen zusammengestellt, die zum Erstellungszeitpunkt als zuverlässig eingeschätzt wurden. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann nicht übernommen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet; tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Eine Haftung wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie in Fällen zwingender gesetzlicher Haftung.

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Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

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email : info@js-research.de

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