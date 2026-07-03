Minenaktien 2026: Massive Kauf-Chance! Ihre Wunschaktien im Check!Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2026-07-03 14:10.
Gold- und Silberminen wurden zuletzt kräftig durchgeschüttelt. Wir Analysieren ihre Abstimmungs-Favoriten und zeigen das beste Chance-Risikoprofil!
Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: Rohstoff Insider · Erstveröffentlichung (Original): 03.06.2026, 13:13 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
ist die Korrektur bereits die nächste große Einstiegschance - oder kommt erst noch der finale sell-off?
Im neuen Rohstoff Insider-Video stehen neben dieser Frage vor allem Eure Abstimmungs-Favoriten im Fokus.
Eure Abstimmung im Telegram-Kanal ergab folgende Rangliste:
• First Majestic Silver
• Hecla Mining
• Endeavour Silver
• Silver Tiger
• Skeena Gold & Silver
• GoGold
• Axo Metals
• Barrick Gold
• Lundin Gold
Wollt Ihr beim nächsten Mal auch dabei sein und eure Lieblings-Minen, jüngsten Highflyer oder aktuell gehypte Hotstocks analysiert bekommen?
So geht´s:
1) Im aktuellen Video hinterlasst ihr in den Kommentaren Eure Wünsche (Aktien, Sektoren, Charts, etc..) und gerne auch Anregungen oder aktive Diskussionen
2) Tretet unserem Rohstoff-Aktien Telegram-Kanal bei. Achtung bitte nicht auf Fake Accounts reinfallen. Bitte nur diesen Link benutzen:
https://t.me/offiziellerrohstoffinsider
Hier geht es nicht um blindes Kaufen, sondern um die entscheidende Einordnung:
Welche Aktien haben echtes Nachholpotenzial?
Welche Minenwerte sind Qualität - und welche bleiben hochspekulativ?
Wo könnte sich nach der Korrektur jetzt ein Einstieg lohnen?
Auch darum geht es im neuen Video:
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=EQ8plR2MQ9I&t=1866s
Die wichtigsten Fragen im Video:
• Ist die Korrektur bei Gold- und Silberminen schon weit genug gelaufen?
• Welche Rolle spielen US-Dollar und US-Zinsen jetzt wirklich?
• Warum könnten Sentiment und Saisonalität für eine Gegenbewegung sprechen?
• Warum könnten Silberminen besonders stark aufholen?
• Welche Risiken dürfen Anleger nicht unterschätzen?
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=EQ8plR2MQ9I&t=1866s
Besonders interessant: Silberminen haben den jüngsten Silberanstieg nur teilweise mitgemacht. Das kann ein Warnsignal sein - oder ein Hinweis auf erhebliches Nachholpotenzial, falls Gold und Silber wieder Momentum aufnehmen.
Selbst mitbestimmen: Welche Aktien sollen wir als nächstes analysieren!
Im Rohstoff Insider Telegram-Kanal können Sie aktiv mitentscheiden, welche Aktien in den kommenden Videos und Analysen besprochen werden sollen.
Dort können Sie:
• an Abstimmungen teilnehmen,
• eigene Aktienvorschläge einreichen,
• Wunschwerte zur Analyse stellen,
• und sehen, welche Rohstoff-Aktien die Community aktuell am meisten interessieren.
Wenn Sie also wissen möchten, ob Ihre Gold-, Silber- oder Minenaktie in einem der nächsten Videos analysiert werden soll, dann kommen Sie jetzt in den Telegram-Kanal.
Zum Telegram-Kanal:
https://t.me/offiziellerrohstoffinsider
Viel Spaß mit dem Video und unserem Telegram-Kanal
Ihr
Team vom Rohstoff Insider
Hinweis / Disclaimer: Dieser Beitrag ist eine Anzeige / Eigenwerbung für ein Video von Rohstoff Insider und dient ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Es handelt sich weder um Anlageberatung noch um Finanzanalyse noch um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Rohstoffe, Edelmetalle, Minenaktien und rohstoffbezogene Anlagen unterliegen erheblichen Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust. Insbesondere kleinere Minen-, Entwicklungs- und Explorationswerte sind hochspekulativ. Anleger sollten vor jeder Entscheidung eine eigene Prüfung vornehmen und gegebenenfalls professionellen Rat einholen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
JS Research GmbH
Herr Jörg Schulte
Bergmannsweg 7a
59939 Olsberg
Deutschland
fon ..: 015155515639
web ..: http://www.js-research.de
email : info@js-research.de
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