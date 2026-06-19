SheComposed - Komponistinnen im Klavierunterricht

Das Projekt "Komponistinnen im Klavierunterricht" von Yami CruzMontero und Ulrike Keil macht Klaviermusik von Komponistinnen aus 23 Ländern für den Unterricht zugänglich - international und praxisnah.

Mit der Edition "Komponistinnen im Klavierunterricht" erscheint ein wegweisendes Projekt, das die Musik von Frauen konsequent in den Mittelpunkt des Klavierunterrichts stellt. Initiiert von der Münchner Pianistin Yami CruzMontero in Kooperation mit der Musikwissenschaftlerin Dr. Ulrike Keil, umfasst die Veröffentlichung drei Notenbände (Universal Edition - gedruckt oder als pdf zum downloaden) sowie eine begleitende Doppel-CD (Prospero Classics).

Die Edition vereint 53 Werke von Komponistinnen aus 23 Ländern und deckt alle Schwierigkeitsgrade ab - von den ersten Unterrichtsjahren bis hin zum fortgeschrittenen Spiel. Neben bekannten Namen richtet sich der Blick bewusst auf weniger bekannte sowie zeitgenössische Komponistinnen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf lateinamerikanischer Klaviermusik, die neue rhythmische und klangliche Zugänge eröffnet.

In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk (BR Klassik) entstand eine Doppel-CD, erschienen bei Prospero Classics. Elf Pianist:innen - vom Professor bis zur Studentin - haben die Werke im Dezember 2024 eingespielt. Ergänzend ermöglichen QR-Codes den Zugang zu ausführlichen Biografien der Komponistinnen.

Das Projekt knüpft an aktuelle Entwicklungen in Musikwissenschaft und Konzertpraxis an, die das Schaffen von Komponistinnen sichtbar machen. Ziel ist es, pädagogisches Repertoire bereitzustellen und die Werke von Komponistinnen selbstverständlich in Unterricht und Konzertleben zu integrieren.

Gefördert wurde das Projekt unter anderem von der Mariann-Steegmann-Foundation, dem Bayerischen Rundfunk/BR Klassik, der Münchener Bank sowie musica femina münchen.

Ausgezeichnet im Mai 2026 vom renommierten spanischen Klassikmagazin Melómano mit dem Melómano de Oro als wichtiger Beitrag zur Sichtbarmachung von Komponistinnen, für die außergewöhnliche Repertoirevielfalt wie auch die sorgfältige Forschungs- und Editionsarbeit.

Weitere Informationen:

Projektseite: Yami CruzMontero

Notenausgaben: Universal Edition:

Doppel-CD "SheComposed": Prospero Classical

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Keil Musikpromotion

Frau Ulrike Keil

Gundermannstr. 28

80935 München

Deutschland

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email : info@keil-musik-pr.com

Ulrike Keil fokussierte bereits während ihres Studiums der Musikwissenschaft, Germanistik und Soziologie in Kiel und Heidelberg ihr wissenschaftliches Interesse auf das Thema "Frauen in der Musik". 1995 promovierte sie mit einer Arbeit zu "Luise Adolpha Le Beau und ihre Zeit" (Frankfurt a. M. 1996). Während ihres Studiums war sie in der Zentralredaktion des RISM in Frankfurt tätig. Nach der Promotion folgten Lehraufträge an der LMU München sowie am Mozarteum Salzburg und Innsbruck. Von 1999 bis 2018 arbeitete sie bei einem privaten Konzertveranstalter in München in den Bereichen Organisation, Presse und Programmplanung. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Förderung von Komponistinnen. 2018 initiierte sie das Konzert "Starke Frauen" in der Philharmonie im Gasteig; 2016 und 2021 wirkte sie als Mitorganisatorin der Konferenzen "Und sie komponieren, dirigieren doch!" (musica femina münchen). 2019 gründete sie ihre Agentur Dr. Keil Musikpromotion. Seither konzipiert und begleitet sie musikalische Projekte in Kommunikation und strategischer Entwicklung. Als Vorsitzende von Festival4 organisierte sie für den VdSQ die Streichquartett-Biennalen 2022 (Pinakothek der Moderne) und 2025 (Bergson Kunstkraftwerk).

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Ulrike Keil

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