Neue Marktanalyse zeigt Chancen für Deutsch-Portugiesische IT-Kooperationen

Berlin, 21.Mai 2026 - Der unabhängige Deutsche Outsourcing Verband e.V. in Kooperation mit 99x veröffentlicht die neue Portugal ICT Studie 2026-2030. Die Studie analysiert die Entwicklung des portug

Portugal hat sich in den vergangenen Jahren als einer der dynamischsten Technologie- und Nearshore-Standorte Europas etabliert. Insbesondere die Regionen Lissabon, Porto und Braga entwickeln sich zu wichtigen Zentren für digitale Innovation, Shared Services, Softwareentwicklung und internationale Service Delivery.

Die neue Marktstudie beleuchtet zentrale Entwicklungen in den Bereichen:

• Wachstum des ICT- und Outsourcing-Marktes

• Verfügbarkeit von Fachkräften und multilingualem Talent

• Nearshore- und Shared-Service-Potenziale

• Investitions- und Expansionschancen für europäische Unternehmen

• Wettbewerbssituation und Standortvorteile bis 2030

"Portugal bietet Unternehmen einen strategisch attraktiven Zugang zu hochqualifizierten Talenten, einer stabilen europäischen Regulierung und einem innovationsfreundlichen Umfeld. Die Studie liefert eine fundierte Grundlage für Marktentscheidungen und Sourcing-Strategien bis 2030", erklärt Stephan Fricke, vom Deutschen Outsourcing Verband e.V..

Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle Portugals als Nearshore-Standort für den deutschsprachigen Markt. Die engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Portugal sowie die steigende Nachfrage nach ICT-Services machen das Land zu einem wichtigen Partner für Unternehmen, die ihre digitalen Kapazitäten ausbauen möchten.

Die Studie richtet sich an:

• CIOs und IT-Entscheider

• Sourcing- und Vendor-Management-Verantwortliche

• Investoren und Analysten

• ICT-Dienstleister und Shared-Service-Organisationen

Die Portugal ICT Studie 2026-2030 ist ab sofort kostenlos via www.outsourcing-verband.org verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutscher Outsourcing Verband e.V. (DOV)

Herr Stephan Fricke

Lumumbastr. 14

39126 Magdeburg

Deutschland

fon ..: 015770045383

web ..: https://www.outsourcing-verband.org

email : s.fricke@outsourcing-verband.org

Seit 2010 unterstütz und fördert der Deutsche Outsourcing Verband (DOV) die Entwicklung von IT-Dienstleistungen, Outsourcing und globalen Geschäftsdienstleistungen in Deutschland und auf internationalen Märkten. Er fungiert als Plattform für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Berater und Dienstleister im Bereich IT- und Geschäftsprozess-Sourcing, insbesondere in der DACH-Region. Der Verband bietet Marktanalysen, Beratungsleistungen, Publikationen und Veranstaltungen, um Organisationen bei der Optimierung ihrer Sourcing-Strategien und der Bereitstellung von IT-Dienstleistungen zu unterstützen. Mit einem Netzwerk in über 30 internationalen Märkten fördert er die globale Zusammenarbeit, vernetzt Akteure und beschleunigt Sourcing-Initiativen. Ein zentrales Anliegen des Verbandes ist die Verbesserung der Transparenz im IT-Dienstleistungssektor, die Unterstützung fundierter Entscheidungen und die Ermöglichung einer effektiven Zusammenarbeit zwischen Auftraggebern, Anbietern und öffentlichen Akteuren. Durch seine Forschung, Medienplattformen und internationalen Initiativen trägt der DOV zur digitalen Transformation in Deutschland und Schwellenländern bei und fördert gleichzeitig den Wissensaustausch und Best Practices im globalen Sourcing-Ökosystem.

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