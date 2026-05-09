Neues aus der Welt des Alleskönners Silber

Silber gibt es im Elektronik- und Elektrotechnikbereich, bei Lötlegierungen, in der Automobil- und Luftfahrtindustrie und natürlich für Schmuck und als Anlage.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoGold Resources Inc. und Vizsla Royalties Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 09.05.2026, 14:40 Uhr

Ein wichtiges Einsatzgebiet des Edelmetalls liegt in der Verwendung in Silbernanodrähten. Sie sind tausendfach dünner als ein menschliches Haar. Ihre Stromleitfähigkeit wird als Elektroden in beispielsweise Sensoren und Wearables genutzt. Forscher konnten nun die Leitfähigkeit fast verdoppeln, indem sie eine Ethylenglykol-Lösung als Beschichtung verwendeten. Auch beim Thema Wasserstoff wird mit Silber experimentiert. In Silber-Nickel-Katalysatoren kann mit Hilfe von Silber die Menge des produzierten Wasserstoffs erhöht werden. Das Silber-Nickel-System könnte ein hervorragender Kandidat für die Wasserstoffproduktion im industriellen Maßstab sein.

Noch beherrschen die Lithium-Ionen-Batterien den Markt. Kostengünstige und sichere Alternativen werden aber gesucht. Hier könnte eine Batterie mit Vanadiumoxid helfen. Um das von den Lithium-Ionen-Batterien bekannte Problem des Kristallwachstums in den Griff zu bekommen, wird mit der Zugabe von Silber experimentiert. Auf jeden Fall hat sich Silber seit einiger Zeit als Anlagealternative oder als zusätzliches Investment verdient gemacht. Barren und Münzen aus Silber sind seit 2025 gefragt wie nie.

Der Silbermarkt befindet sich aber immer noch und dies seit Jahren im Defizit. Laut Prognosen soll sich bis Ende 2026 ein Defizit von mehr als 46 Millionen Unzen aufgebaut haben. Das wären immerhin rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Da sollten Preisschwächen also nicht überbewertet werden. Der Preis für das Edelmetall hatte sich in 2025 nahezu verdoppelt. Und das wachsende Defizit auf dem Silbermarkt wird die Preise auch wieder anheizen.

GoGold Resources - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gogold-resourc... -produziert Gold und Silber in Mexiko. Im zweiten Quartal, endend am 31. März 2026, wurden gut 230.000 Unzen Silber, rund 2.500 Unzen Gold sowie 84 Tonnen Kupfer und 93 Tonnen Zink produziert, damit fast 400.000 Unzen Silberäquivalent. Das Parral-Tailings-Projekt liegt im Bundesstaat Chihuahua. Beim fortgeschrittenen Untertagebauprojekt Los Ricos rechnet das Unternehmen mit einem schnellen Baubeginn.

Vizsla Royalties - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-royalti... - bietet als Royalty-Gesellschaft eine unternehmenseigene Diversifizierung und besitzt zwei NSR-Lizenzgebühren. Zum einen eine zweiprozentige Beteiligung an der Panuco-Liegenschaft in Mexiko. Dabei handelt es sich um eine primäre und hochgradige Silberressource. Zum anderen eine 3,5-prozentige Beteiligung an den Silverstone-Konzessionen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-royalties-corp/ -) und GoGold Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gogold-resources-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-202....

Quellen: Vizsla Royalties, GoGold Resources,

https://silverinstitute.org/elevated-lease-rates-regional-liquidity-tigh...

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-202....

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