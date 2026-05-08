Pflege-Portal.com startet als neue digitale Infrastruktur für die Pflegebranche in Deutschland

Neue Pflegeplattform Pflege-Portal.com geht bundesweit an den Start

Hamburg, 08. Mai 2026 - Mit dem offiziellen Launch von Pflege-Portal.com startet eine neue digitale Plattform, die den deutschen Pflegemarkt umfassend modernisieren und zentral vernetzen soll. Anders als klassische Branchenverzeichnisse oder reine Vermittlungsseiten verfolgt Pflege-Portal.com einen deutlich größeren Ansatz: Das Portal verbindet digitale Sichtbarkeit, Pflegevermittlung, Informationsangebote, Reichweite, Services und moderne Plattformtechnologie in einem zentralen System.

Ziel der Plattform ist es, Pflegebedürftigen, Angehörigen, Pflegeeinrichtungen und Gesundheitsdienstleistern einen zeitgemäßen digitalen Zugang zu Pflegeangeboten und relevanten Informationen zu ermöglichen. Gleichzeitig sollen Anbieter aus der Pflegebranche bessere Möglichkeiten erhalten, ihre Leistungen sichtbar zu präsentieren und digital neue Reichweite aufzubauen.

"Der Pflegemarkt gehört zu den wichtigsten gesellschaftlichen Bereichen in Deutschland, arbeitet digital jedoch vielerorts noch mit Strukturen aus einer anderen Zeit", erklärt das Team hinter Pflege-Portal.com. "Wir wollen Pflege digital einfacher, transparenter und moderner machen."

Plattform statt klassisches Verzeichnis

Pflege-Portal.com versteht sich bewusst nicht als einfaches Branchenbuch. Die Plattform kombiniert verschiedene digitale Funktionen innerhalb eines zentralen Systems und verfolgt damit einen deutlich umfassenderen Ansatz als viele bestehende Angebote im Markt.

Neben regionalen Pflegeangeboten integriert die Plattform unter anderem:

* moderne Such- und Filterfunktionen

* digitale Anbieterprofile

* umfangreiche Informations- und Ratgeberbereiche

* regionale Pflegeübersichten

* Pflegewissen und Orientierungshilfen

* digitale Sichtbarkeit für Einrichtungen

* Reichweiten- und Präsentationslösungen

* technische Infrastruktur für Pflegeanbieter

* langfristig geplante Service- und Vermittlungsfunktionen

Dadurch entsteht eine digitale Plattform, die sowohl Endnutzer als auch Unternehmen und Einrichtungen der Pflegebranche adressiert.

Reaktion auf die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft

Der Start von Pflege-Portal.com erfolgt in einer Zeit, in der die Pflegebranche vor enormen Herausforderungen steht. Der demografische Wandel, steigende Pflegebedarfe, Fachkräftemangel und wirtschaftlicher Druck verändern den Markt tiefgreifend.

Gleichzeitig wächst die Bedeutung digitaler Lösungen im Gesundheits- und Pflegewesen kontinuierlich. Angehörige und Betroffene informieren sich heute überwiegend online, vergleichen Angebote digital und erwarten transparente Informationen sowie schnelle Orientierung.

Genau an dieser Stelle setzt Pflege-Portal.com an.

"Viele Menschen suchen in emotional belastenden Situationen nach Hilfe und Orientierung. Gleichzeitig kämpfen zahlreiche Einrichtungen um digitale Sichtbarkeit. Diese beiden Seiten wollen wir sinnvoll zusammenbringen", so das Unternehmen.

Fokus auf digitale Sichtbarkeit für Pflegeanbieter

Ein zentraler Bestandteil der Plattform ist die digitale Präsenz von Pflegeanbietern. Viele ambulante Dienste, Pflegeeinrichtungen oder regionale Anbieter verfügen zwar über hohe fachliche Kompetenz, erreichen online jedoch häufig nur eine begrenzte Sichtbarkeit.

Pflege-Portal.com möchte diese Lücke schließen und Pflegeunternehmen eine moderne Plattform bieten, um Leistungen professionell darzustellen und einfacher gefunden zu werden.

Die Plattform richtet sich unter anderem an:

* ambulante Pflegedienste

* Pflegeheime

* Tagespflegen

* Kurzzeitpflege-Einrichtungen

* Intensivpflegedienste

* Betreutes Wohnen

* Pflegeberater

* Gesundheitsdienstleister

* regionale Anbieter im Pflegeumfeld

Durch die Bündelung verschiedener Bereiche innerhalb einer zentralen Plattform soll langfristig ein digitales Ökosystem für die Pflegebranche entstehen.

Informationsplattform und digitale Orientierung zugleich

Neben der Vermittlung und Sichtbarkeit von Angeboten setzt Pflege-Portal.com stark auf redaktionelle Inhalte und Informationsvermittlung. Angehörige und Pflegebedürftige stehen häufig vor komplexen Fragen rund um Pflegegrade, Finanzierung, Versorgungsmöglichkeiten oder organisatorische Abläufe.

Die Plattform plant deshalb einen umfangreichen Ausbau redaktioneller Inhalte und digitaler Hilfestellungen.

Dazu gehören unter anderem:

* Pflege-Ratgeber

* Informationen zu Pflegegraden

* Finanzierung und Zuschüssen

* Orientierungshilfen für Angehörige

* regionale Pflegeinformationen

* digitale Hilfsangebote

* branchenspezifische Inhalte und Entwicklungen

Damit soll Pflege-Portal.com nicht nur Anbieter sichtbar machen, sondern gleichzeitig als zentrale Informationsquelle im Pflegebereich etabliert werden.

Technologische Weiterentwicklung bereits geplant

Nach dem offiziellen Start sollen weitere Funktionen und Services schrittweise ausgebaut werden. Geplant sind zusätzliche digitale Werkzeuge, neue Plattformfunktionen sowie erweiterte Möglichkeiten für Anbieter und Nutzer.

Das Unternehmen verfolgt dabei einen langfristigen Plattformansatz und sieht Pflege-Portal.com als zukünftige digitale Infrastruktur für verschiedene Bereiche der Pflegebranche.

"Pflege wird in den kommenden Jahren zu einer der größten gesellschaftlichen Herausforderungen überhaupt. Deshalb braucht es moderne digitale Lösungen, die Menschen unterstützen statt zusätzliche Komplexität zu erzeugen", erklärt das Team.

Digitalisierung der Pflegebranche gewinnt an Bedeutung

Die Digitalisierung verändert zunehmend auch den Pflege- und Gesundheitsmarkt. Während andere Branchen bereits stark digitalisiert arbeiten, bestehen im Pflegebereich weiterhin erhebliche strukturelle Defizite.

Pflege-Portal.com möchte deshalb moderne Technologie mit praktischer Nutzbarkeit verbinden und den Zugang zu Pflegeangeboten deutlich vereinfachen.

Die Plattform soll dabei nicht nur informieren, sondern langfristig Prozesse vereinfachen, Reichweiten schaffen und Pflegeangebote digital besser zugänglich machen.

Mit dem offiziellen Start positioniert sich Pflege-Portal.com damit als ambitioniertes digitales Zukunftsprojekt innerhalb eines der wichtigsten gesellschaftlichen Märkte Deutschlands.

Pressekontakt

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E-Mail: info@pflege-portal.com

Web: https://pflege-portal.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Herr Peter Mendel

Winterhuder Weg 29

22085 Hamburg

Deutschland

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