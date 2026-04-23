Zum Welttag des Buches: Tine Sonnengold startet neue Reihe "Wohlfühlogie-ABC"

Tine Sonnengold verbindet mit der Wohlfühlogie Achtsamkeit, Selbstführsorge und alltagstaugliche Impulse zu einem lebensnahen Ansatz für mehr Wohlbefinden und innere Balance.

Braunschweig, 23. April 2026 - Passend zum heutigen UNESCO-Welttag des Buches und des Urheberrechts, der jedes Jahr am 23. April begangen wird, startet Tine Sonnengold auf ihrer Plattform eine neue Serie rund um Wohlbefinden, innere Balance und alltagstaugliche Impulse. Unter dem Titel "Das Wohlfühlogie-ABC: 26 Impulse für ein gutes Leben" beginnt eine neue Reihe, die Leserinnen und Leser Schritt für Schritt durch ein Alphabet des Wohlbefindens führen will.

Der internationale Welttag des Buches steht für die Bedeutung von Büchern als Brücke zwischen Generationen, Kulturen und Ideen. Genau an diesem Punkt setzt auch die neue Reihe von Tine Sonnengold an: Lesen soll hier nicht nur informieren, sondern berühren, inspirieren und neue Zugänge zum eigenen Leben eröffnen. ( UNESCO )

Mit dem Auftaktbeitrag "Das Wohlfühlogie-ABC: 26 Impulse für ein gutes Leben" startet eine Serie aus 26 Impulsen, die von Achtsamkeit bis Zuversicht reichen. Der Beitrag beschreibt das Format ausdrücklich als Sammlung kleiner, spürbarer Zugänge zu mehr Balance und Lebensfreude im Alltag. Die neue Reihe verbindet Wissen, Wahrnehmung und praktische Ansätze zu einer ganzheitlichen Orientierung für Menschen, die ihr Wohlbefinden bewusster gestalten möchten.

Grundlage der Serie ist der von Tine Sonnengold geprägte Begriff Wohlfühlogie. Auf ihrer Website beschreibt sie Wohlfühlogie als eine Sichtweise, in der Wohlbefinden nicht als Zufall verstanden wird, sondern als Zusammenspiel von Körper, Nervensystem, Gefühlen, Lebensweise und innerer Orientierung. Damit richtet sich das Angebot an Leserinnen und Leser, die sich nicht nur für klassische Gesundheitsthemen interessieren, sondern für eine umfassendere, alltagsnahe Perspektive auf das gute Leben.

Der Start am heutigen Welttag des Buches ist bewusst gewählt. Denn Bücher, Texte und neue Serienformate im Netz können mehr sein als reine Informationsquellen: Sie schaffen Denkanstöße, eröffnen neue Perspektiven und begleiten Menschen auf persönliche Weise. Das "Wohlfühlogie-ABC" versteht sich genau in diesem Sinn als Einladung, Wohlbefinden nicht abstrakt zu betrachten, sondern Buchstabe für Buchstabe in den Alltag zu übersetzen.

Im Zentrum stehen keine komplizierten Theorien, sondern einfache, lebensnahe Impulse. Die Reihe soll Orientierung bieten für Menschen, die sich nach mehr Ruhe, Selbstwahrnehmung, Klarheit und innerer Balance sehnen. Gerade in einer Zeit hoher Reizdichte und ständiger Beschleunigung setzt die neue Serie damit auf Verständlichkeit, Nähe und praktische Umsetzbarkeit.

Weitere Informationen:

Die neue Serie ist abrufbar unter

tinesonnengold.info/wohlfuehlogie-abc-wohlbefinden/,

wohlfuehlogie.de sowie

wohlfühlogie.de.

Direkter Einstieg:

"Das Wohlfühlogie-ABC: 26 Impulse für ein gutes Leben" sowie der Grundlagenbeitrag "Was ist Wohlfühlogie? Die Wissenschaft des Wohlfühlens erklärt". ( tinesonnengold.info )

Über Tine Sonnengold:

Tine Sonnengold schreibt über Wohlbefinden, innere Balance und einen ganzheitlichen Zugang zu einem guten Leben. Mit der Wohlfühlogie entwickelt sie einen Ansatz, der Wissen, Alltagspraxis, Selbstwahrnehmung und persönliche Entwicklung miteinander verbindet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tine Sonnengold

Frau Kerstin Krebs

Ascherslebenstr. 2

38124 Braunschweig

Deutschland

fon ..: +49 157 76208368

web ..: https://tinesonnengold.info

email : kontakt@tinesonnengold.info

Tine Sonnengold

Tine Sonnengold steht für einen ganzheitlichen Blick auf Wohlbefinden, innere Balance und persönliche Entwicklung. Auf ihrer Website positioniert sie sich als Autorin und Well-Being-Leaderin und entwickelt mit der Wohlfühlogie einen eigenen Ansatz, der Wissen, Erfahrung und alltagstaugliche Impulse miteinander verbindet.

Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Frage, was Menschen wirklich stärkt - körperlich, emotional und innerlich. Die von ihr geprägte Wohlfühlogie beschreibt sie als "Wissenschaft des Wohlfühlens": ein Verständnis von Wohlbefinden, bei dem Körperwissen, Nervensystem, Naturverbundenheit, Lebensfreude und innere Balance zusammenwirken.

Die Inhalte von Tine Sonnengold sind aus persönlicher Erfahrung gewachsen. Sie beschreibt ihre Arbeit ausdrücklich nicht als äußerlich konstruiertes Konzept, sondern als etwas, das "aus dem Leben heraus" entstanden ist - menschlich, ehrlich und mit Tiefe. Diese Haltung prägt auch ihre publizistische Arbeit: Sie verbindet persönliche Entwicklung mit einem lebensnahen, zugänglichen Stil und richtet sich an Menschen, die sich wieder stärker mit sich selbst, ihrem Körper und ihrer inneren Ordnung verbinden möchten.

Ein zentraler Baustein ihrer Arbeit ist das Buch "Wohlfühlogie - Oder (m)eine Wissenschaft des Wohlfühlens", das als ganzheitlicher Wohlfühl-Guide angelegt ist. Auf ihrer Website präsentiert Tine Sonnengold das Buch als Grundlage ihres Ansatzes und als Einladung, Wohlbefinden nicht als Zufall, sondern als bewussten Weg zu verstehen. (Tine Sonnengold)

Darüber hinaus baut sie ihre Website zunehmend als redaktionelle Plattform rund um die Wohlfühlogie aus. In aktuellen Beiträgen widmet sie sich Themen wie Embodiment, Nervensystem, Positive Psychologie, Regeneration und alltagstauglichen Übungen für mehr innere Balance. Mit dem neu gestarteten "Wohlfühlogie-ABC" erweitert sie dieses Angebot um eine Serie mit 26 Impulsen für mehr Wohlbefinden im Alltag. (Tine Sonnengold)

Das Profil von Tine Sonnengold verbindet damit Autorenschaft, persönliche Erfahrung, ganzheitliches Wohlfühlwissen und digitale Wissensvermittlung. Ihr Ziel ist es, Menschen Orientierung, Inspiration und praktische Zugänge zu mehr Lebensfreude, Selbstwahrnehmung und innerer Balance zu geben - nahbar, verständlich und mit einer klaren eigenen Handschrift. (Tine Sonnengold)

Pressekontakt:

Tine Sonnengold

Frau Kerstin Krebs

Ascherslebenstr. 2

38124 Braunschweig

fon ..: +49 157 76208368

email : kontakt@tinesonnengold.de