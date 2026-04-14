ROEMHELD R-MAG: Neues Magnetspannsystem mit Spannkraftanzeige und auswechselbaren Magnetpolen

Laubach, den 14. April 2026. R-MAG, das neue ROEMHELD-Magnetspannsystem, stößt in der kunststoffverarbeitenden Industrie und in der Blechumformung auf positive Resonanz. Die Neuheit punktet gegenüber Wettbewerbsprodukten durch eine geringe Plattendicke sowie eine integrierte Spannkraftanzeige und auswechselbare Magnetpole. Beide Funktionen wurden von Anwendern ausdrücklich gewünscht und sind bislang am Markt selten zu finden.

Die elektropermanenten Magnetspannsysteme der R-MAG-Reihe spannen Werkzeuge unterschiedlicher Größen und Geometrien vollautomatisch und verzugsfrei in Sekunden. Ihre homogene Magnetspannfläche sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Spannkräfte, die das Werkzeug auch bei einem Stromausfall sicher halten. Auf eine Standardisierung der Werkzeuge kann verzichtet werden.

Das moderne 8-Zoll-Farbdisplay mit Touch-Funktion sowie ein integriertes Fernwartungsmodul über VPN oder externen WiFi-Router runden das System ab.

Mehr Prozesssicherheit

Die neue integrierte Spannkraftanzeige ist optional zuschaltbar, sie bringt ein Plus an Prozesssicherheit. Gleichzeitig überprüfen verschiedene Sensoren wie Temperaturfühler, Positionsschalter und Flux-Messsensoren das System kontinuierlich während des Betriebs. Diese Kontrollfunktionen und hohe Haltekräfte garantieren eine sichere Werkzeugspannung.

Einfache Wartung, minimierte Ausfallzeiten, geringer Platzbedarf

Bislang einzigartig sind auch die auswechselbaren Magnetpole, die eine vereinfachte Wartung ermöglichen und Ausfallzeiten auf ein Minimum reduzieren.

Schnellspanntechnik für die gesamte Kunststoffverarbeitung

Die Magnetspannsysteme der R-MAG-Reihe werden zum automatischen Spannen unterschiedlicher Werkzeuge auf Spritzgussmaschinen und Umformpressen für die Blechumformung eingesetzt. Standardmäßig sind sie bei Plattenstärken von 55 Millimetern für Arbeitstemperaturen bis 150º Celsius ausgelegt. Eine Plattenstärke von nur 38mm ist für kleine Maschinen ist ebenfalls erhältlich.

ROEMHELD projektiert und entwickelt alle Magnetspannsysteme kundenspezifisch mit seinem Partner in Europa.

Hohe Spannkräfte

"Bei Anwendern aus der kunststoffverarbeitenden Industrie kommt unsere R-MAG-Technologie gut an", berichtet Benedikt Niklas, Gebietsmanager bei ROEMHELD.

Das zeigt auch ein neues Projekt aus der Lohnfertigung. Der Betrieb setzt ein R-MAG-System mit einer Plattengröße von 800 x 700 Millimetern auf einer 160 t Spritzgießmaschine von Battenfeld ein. Die magnetische Haltekraft ist so ausgelegt, dass sie auf Werkzeugen unabhängig von ihrer Größe und Geometrie optimal wirkt.

„Der neue Kunde verkürzt seine Wechselzeiten und stabilisiert den Prozess, ohne seine Werkzeuge standardisieren zu müssen“, erläutert Niklas. „Wie viele andere Verarbeiter wollte er genau diese Kombination aus geringer Plattendicke, hoher Spannkraft, Transparenz und Wartungsfreundlichkeit. Gerade bei vertikalen Anwendungen ist zudem die Spannkraftanzeige ein gerne gesehenes Feature.“

Komplettlösungen für das Werkzeughandling

Neben magnetischen, hydraulischen, elektromechanischen sowie rein mechanischen Spannsystemen bietet ROEMHELD mittlerweile auch ein umfassendes Sortiment an Komponenten für ganzheitliche Lösungen zum Werkzeughandling an. Es reicht vom Lagersystem und Transportwagen für Lasten zwischen 500 kg und 40 t über Transportleisten und Wechselkonsolen bis hin zu umfassenden Automationslösungen.

Über ROEMHELD:

Ob Flugzeuge, Automobile, Werkzeugmaschinen oder Gehäuse für Smartphones: Technologien und Produkte von ROEMHELD kommen bei der Herstellung zahlreicher Industriegüter und Waren für den Endverbraucher seit über 80 Jahren zum Einsatz.

Innovative und smarte Spanntechnik-Lösungen für Werkstücke sowie für Werkzeuge in der Umformtechnik und Kunststoffverarbeitung bilden den Kern des kontinuierlich wachsenden Portfolios. Ergänzt wird es durch Komponenten und Systeme der Montage- und Handhabungstechnik, der Antriebstechnik und der Automation sowie durch Verriegelungen für Rotoren von Windenergieanlagen.

Neben einem ständig wachsenden Angebot von mehr als 25.000 Katalogartikeln ist ROEMHELD auf die Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen Lösungen spezialisiert und gilt international als einer der Markt- und Qualitätsführer.

Innovation durch Tradition: Seinen Ursprung hat ROEMHELD in der 1707 gegründeten Gießerei Friedrichshütte, die heute noch zur ROEMHELD Gruppe gehört und eines der ältesten aktiven Industrieunternehmen in Deutschland ist.

Die inhabergeführte Unternehmensgruppe beschäftigt an den drei Standorten Laubach, Wilnsdorf und Rankweil/Österreich etwa 500 Mitarbeiter und ist in über 50 Ländern mit Service- und Vertriebsgesellschaften vertreten. Mit Kunden insbesondere aus dem Maschinenbau, der Automobil-, der Luftfahrt- und der Agrarindustrie erzielt ROEMHELD jährlich einen Umsatz von mehr als 90 Mio. Euro.

Ansprechpartner:

Benedikt Niklas

Roemheld GmbH

Gebietsmanager QDC/QMC

Tel.: +49 2739 4037 200

E-Mail: b.niklas@roemheld.de

Römheld GmbH

Friedrichshütte

Römheldstraße 1-5

35321 Laubach

Germany

Tel.: +49 (0) 6405 / 89-0

Fax: +49 (0) 6405 / 89-211

E-Mail: info@roemheld.de

www.roemheld.de

Belegexemplar erbeten:

auchkomm Unternehmenskommunikation, F. Stephan Auch, Hochstraße 11, D-90429 Nürnberg, fsa@auchkomm.de, www.auchkomm.de