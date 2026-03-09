FernstudiumCheck-Award 2026: BTB erneut zu einer der beliebtesten Fernschulen Deutschlands gekürt

BTB erneut ausgezeichnet: Beim FernstudiumCheck Award 2026 gehört das BTB zu den beliebtesten Fernschulen Deutschlands. Studierende vergeben 4,8/5 Punkte und empfehlen das Fernstudium zu 99 % weiter.

Fernstudierende mit viel Lob für Studieninhalte und -materialien sowie Flexibilität

* Weiterempfehlungsrate von 99 Prozent - Studierende sind rundum überzeugt

* Multimediales Lernen an Lebenswirklichkeit der Studierenden ausgerichtet

* Expertise aus über 40 Jahren Beratung und Bildung im Gesundheitswesen

Beim jährlich verliehenen FernstudiumCheck Award erhielt das BTB jüngst Bestätigung für seine gute Arbeit: Das Bildungswerk für therapeutische Berufe aus Remscheid gehört erneut zu den beliebtesten Fernschulen Deutschlands. Grundlage sind die Erfahrungen und Bewertungen der Fernstudierenden, die sich bei allen Bewertungskriterien überdurchschnittlich zufrieden zeigen.

Top-Bewertungen: BTB im oberen Drittel aller Anbieter

Am 26. Januar hat Deutschlands größtes unabhängiges Bewertungsportal für Fernlehr- und Fernstudiengänge den FernstudiumCheck Award 2026 verliehen. In die Wertung kamen insgesamt 73 Fernlehrinstitute, untergliedert nach Fernhochschulen, Fernschulen und Fernstudienanbieter. Die Scorewerte und somit die Platzierungen ergeben sich aus der Anzahl der Erfahrungsberichte, der Weiterempfehlungsrate und den Sternbewertungen der Studierenden. Die zentralen Kriterien Studieninhalte, Studienmaterial, Betreuung und Online-Campus fließen dabei in ein jeweils separates Ranking aller 73 Institute ein. In diesen vier Kategorien rangiert das BTB jeweils im obersten Drittel aller gelisteten Institute. Darüber hinaus werden die Seminare, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das digitale Lernen und die Flexibilität bewertet. Hierbei schneidet das Bildungswerk aus Remscheid ebenfalls hervorragend ab.

Fernstudierende geben Bestnoten: BTB überzeugt mit Betreuung, Lernmaterial und Flexibilität

Gelobt werden auch der einfach zu bedienende Webcampus und die interessanten, praxisnahen Webinare und Seminare. Wichtig ist den meisten Fernstudierenden eine flexible Gestaltung des Lehrgangs neben der Berufstätigkeit, und auch damit punktet das BTB - mit 4,9 von 5 Punkten. Insgesamt vergeben die Studierenden 4,8 von 5 Punkten für das Bildungswerk für therapeutische Berufe. _"Unsere Studierenden empfehlen uns zu 99 Prozent weiter. Das ist ein Riesenlob für uns und unsere Arbeit - und gleichzeitig unser Ansporn, uns stetig weiterzuentwickeln: Immer am Puls der Zeit, immer an den Bedürfnissen unserer Zielgruppen ausgerichtet",_ so Schulleiterin Olga Dudda.

Moderne Fernlehre im Gesundheitswesen: BTB erweitert sein Studienangebot kontinuierlich

Das BTB hat sich auf Aus- und Weiterbildung im Gesundheitswesen spezialisiert und blickt auf über 40 Jahre Erfahrung zurück. Die Fernlehrgänge basieren auf Studienbriefen, die mit Praxisseminaren und Webinaren kombiniert werden. Die Studieninhalte sind als PDF oder Audiobook verfügbar und werden durch Podcasts, Videos und Web Based Trainings ergänzt. So wird jeder Lerntyp abgeholt. Mit dem StudyBuddy steht den Studierenden zudem ein verlässlicher KI-Lernpartner zur Seite. Das Studienangebot umfasst Ausbildungen wie Burnout-Prävention, Ernährungsberater mit verschiedenen Fachrichtungen, Psychologischer und Systemischer Berater sowie Heilpraktiker (auch für Psychotherapie) und wird laufend um relevante Lehrgänge analog zum sich verändernden Bedarf erweitert. Zu den neueren Angeboten mit zunehmender Bedeutung zählen die Lehrgänge "Konfliktmanager" und "Pflanzenkunde in der Ernährung".

Mehr über das BTB erfahren Sie unter https://www.btb.info/ .

