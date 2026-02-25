Volla Phone Plinius. Das Multitalent aus Deutschland

Das Volla Phone Plinius des deutschen Herstellers Volla Systeme verbindet Gegensätze: robuste Bauweise mit schlankem Design und intelligente Benutzerführung mit kompromisslosem Schutz der Privatsphäre

Remscheid, 25.02.2026. Das neue Smartphone des deutschen Herstellers Volla Systeme verbindet Gegensätze: robuste Bauweise mit schlankem Design sowie intelligente Benutzerführung mit kompromisslosem Schutz der Privatsphäre. Seit 2017 entwickelt das Unternehmen Smartphones und ein eigenes Betriebssystem mit dem klaren Ziel, digitale Selbstbestimmung alltagstauglich zu machen. Das Volla Phone Plinius bietet eine neue Einfachheit ohne Verlust an Funktionsvielfalt. Das Multitalent eignet sich sowohl für den Outdoor-Einsatz als auch für anspruchsvolle Anwendungen.

"Ein Smartphone ist heute das persönlichste digitale Gerät, das wir besitzen. Es sollte uns dienen - nicht unsere Daten auswerten oder uns in geschlossene Systeme zwingen", erklärt Dr. Jörg Wurzer, Gründer und Geschäftsführer der Volla Systeme GmbH.

Im Unterschied zu vielen Mainstream-Geräten setzt Volla konsequent auf ein Google-freies Android, lokale Datenverarbeitung und echte Kontrolle für den Nutzer.

Das eigene Android-Betriebssystem Volla OS wurde von Google-Diensten und -Apps bereinigt und stellt die Privatsphäre konsequent in den Mittelpunkt. Ein einzigartiger Sicherheitsmodus ermöglicht es, Internetverbindungen gezielt zu blockieren und lässt Trackern oder Schadsoftware keine Chance. Auch Apps können vorübergehend vollständig eingefroren werden, um ungewollte Hintergrundaktivitäten und Risiken zu vermeiden.

Volla Homescreen als Sprungbrett

Mit ihm können Anwender viele Alltagstätigkeiten erledigen, ohne zuvor eine App öffnen zu müssen: Anrufe tätigen, Nachrichten schreiben und beantworten, Erinnerungen oder Ideen erfassen oder im Internet suchen. Ein intelligentes Textfeld erkennt die Absicht des Anwenders und macht Vorschläge zur Vervollständigung sowie passende Aktionen.

Apps werden automatisch gruppiert - die am häufigsten genutzten erscheinen zuerst. Ein personalisierbares Schnellmenü macht wichtige Funktionen und Anwendungen mit einer einzigen Geste verfügbar.

Unterstützende Intelligenz

Die unterstützende Intelligenz gehört zum Kern von Volla OS und soll den Anwender im Alltag unterstützen, ohne zu bevormunden - und stets unter voller Kontrolle. Sie läuft ausschließlich auf dem Gerät und garantiert so kompromisslosen Datenschutz. Kein Bit verlässt das Smartphone.

Das Volla Phone Plinius bietet deutliche Verbesserungen bei der Spracherkennung inklusive Interpunktion sowie bei der Sprachsynthese mit natürlicherer Stimme. Erstmals verfügt die Kamera-App über eine KI zur Verbesserung von Farben, Kontrasten und Schärfe - ebenso quelloffen wie das gesamte Betriebssystem.

Leistungsstarke Hardware - entwickelt in Deutschland

Als Nachfolgemodell des "rugged" Volla Phone X23 ist auch das Volla Phone Plinius gemäß IP68 wasser- und staubgeschützt. Die Rückseite ist mit kratzfestem Glas in Eisoptik beschichtet. Trotz seiner robusten Eigenschaften besitzt das Gerät eine schlanke Bauweise und ist deutlich leichter als sein Vorgänger. Eine Panzerglasfolie sowie eine transparente Rückenschale werden für zusätzlichen Schutz mitgeliefert.

Ein MediaTek Dimensity 7300 Chipsatz mit 8 Kernen in 4-nm-Struktur sowie einer integrierten Neuronal Processing Unit (NPU) sorgt für hohe Leistung - auch für KI-Anwendungen und Gaming. Davon profitiert auch die Volla Supportive Intelligence. Die Triple-Kamera bietet eine native Auflösung von bis zu 64 Megapixeln, die Frontkamera 32 Megapixel.

Im Vergleich zum Volla Phone X23 unterstützt das Volla Phone Plinius erstmals auch 5G, das über eine physische Nano-SIM oder ein aktives eSIM-Profil genutzt werden kann. Der interne Speicher lässt sich per microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern. Eine frei belegbare Zusatztaste ermöglicht schnellen Zugriff auf individuell gewählte Funktionen.

Das Volla Phone Plinius wird in Deutschland gefertigt. Auch das quelloffene Volla OS wird auf deutschen Servern entwickelt und bereitgestellt. Trotz Wasserdichtigkeit lässt sich das Smartphone öffnen, sodass die 5.300-mAh-Batterie vom Anwender mit einem handelsüblichen Schraubenzieher selbst gewechselt werden kann. Das Gerät ist konsequent auf Langlebigkeit ausgelegt.

Das Volla Phone Plinius richtet sich an Nutzer, die Wert auf Datenschutz, Langlebigkeit und einfache Bedienung legen.

Leistung, Farben und mobiles Linux - Varianten des Volla Phone Plinius

Zwei Varianten des neuen Smartphones sind erhältlich.

* Volla Phone Plinius (8 GB RAM / 128 GB Speicher); Preis: 598 Euro - Auslieferung ab April

* Volla Phone Plinius Plus (12 GB RAM / 256 GB Speicher); Mit besonders robustem Rücken und integriertem Pogo-PIN-Anschluss für magnetisch befestigbares Zubehör; Preis: 698 Euro - Auslieferung ab Juni

Eine Vorbestellung ist ab sofort möglich.

Zum Lieferumfang gehören farbige Einleger für die mitgelieferte Schutzschale, die dem Volla Phone Plinius einen persönlichen und sportlichen Charakter verleihen.

Als Alternative zu Volla OS kann die mobile Linux-Distribution Ubuntu Touch gewählt werden. Über die Multi-Boot-Funktion von Volla OS lässt sich ein zweites Betriebssystem von einer Speicherkarte installieren und starten.

Die Volla Systeme GmbH (früher Hallo Welt Systeme UG) wurde 2017 von Dr. Jörg Wurzer gegründet und ist ein unabhängiger, deutscher Hersteller von Smartphones, wahlweise mit dem eigenen Android-Betriebssystem Volla OS oder der mobilen Linux-Distribution Ubuntu Touch. Volla OS zeichnet sich durch einen kompromisslosen Datenschutz und ein einzigartig intelligentes Bedienungskonzept aus.

Nach drei Jahren Forschung und Entwicklung stellte das Unternehmen 2020 das erste Volla Phone mit einer Crowdfunding-Kampagne vor. Mit dem Volla Phone und dem Volla OS hat das Unternehmen aus Remscheid das Konzept "Smartphone" komplett neu gedacht. Alternativ zur Variante mit der Eigenentwicklung Volla OS sind die Geräte auch mit der mobilen Linux-Version Ubuntu Touch erhältlich, für die sich bisher rund 20% der Volla-Kunden entschieden haben.

Gemeinsam mit anderen kleinen und mittleren Unternehmen und Organisationen hat Volla-Phone-Gründer Dr. Jörg Wurzer eine Allianz für mehr Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, Schutz der Privatsphäre ins Leben gerufen, die Themen wie Datenschutz, digitale Selbstbestimmung, Open Source, Privatsphäre und Unabhängigkeit von den großen Technologie-Unternehmen vorantreiben möchte. Zu den Partnern zählen die UBports Stiftung, die Holochain Foundation, der VPN-Anbieter Hide.me, die Suchmaschine Startpage sowie der sichere, verschlüsselte E-Mail-Dienst Tutanota.

