Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung: ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe für Sicherheit

Sichere Datenvernichtung ist Pflicht: Mit der Umsetzung der ISO/IEC 21964 und der NIS2-Richtlinie drohen Unternehmen bei unsachgemäßem Datenträger entsorgen hohe Bußgelder und Haftung.

Die Bedeutung einer gesetzeskonformen Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung ist für Unternehmen in Deutschland so hoch wie nie zuvor. Mit der Einführung der NIS2-Richtlinie und der internationalen Norm ISO/IEC 21964 gelten ab sofort verschärfte Anforderungen an die sichere und nachvollziehbare Vernichtung aller digitalen Speichermedien. Die ProCoReX Europe GmbH, zertifizierter Spezialist für Datenträgervernichtung und IT-Entsorgung, bietet Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, um diesen neuen gesetzlichen und technischen Vorgaben gerecht zu werden und höchste Sicherheit im Umgang mit sensiblen Daten zu gewährleisten.

Neue gesetzliche Rahmenbedingungen verlangen lückenlose Dokumentation

Die Zeiten, in denen die Vernichtung von Festplatten und anderen Datenträgern als reine Abfallentsorgung angesehen wurde, sind endgültig vorbei. Heute ist die Datenträgervernichtung ein zentraler Bestandteil des Cybersicherheits- und Risikomanagements in Unternehmen. Die Verantwortung für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben liegt explizit bei der Geschäftsleitung. Fehler, Versäumnisse oder eine unzureichende Dokumentation können gravierende rechtliche und finanzielle Folgen haben - bis hin zur persönlichen Haftung der Geschäftsführung.

Mit der Ablösung der bisherigen DIN 66399 durch die internationale ISO/IEC 21964 wurde ein neuer Standard gesetzt: Unternehmen müssen nicht nur definierte Schutzklassen und Sicherheitsstufen einhalten, sondern auch sämtliche Prozessschritte - von der Außerbetriebnahme über den Transport bis zur endgültigen Vernichtung jedes einzelnen Datenträgers - lückenlos und manipulationssicher dokumentieren. Besonders für moderne Speichermedien wie SSDs und Flash-Speicher gelten verschärfte technische Anforderungen: Nur eine zertifizierte, mechanische Zerstörung auf besonders kleine Partikelgrößen erfüllt die gesetzlichen Vorgaben für die Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung: Bußgelder, Haftung und Vertrauensverlust.

Die gesetzlichen Konsequenzen sind eindeutig: Unternehmen, die gegen die Vorgaben der NIS2-Richtlinie und ISO/IEC 21964 verstoßen, riskieren empfindliche Bußgelder, Haftungsansprüche und im Schadensfall sogar die Haftung der Geschäftsleitung. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist berechtigt, unangekündigte Audits durchzuführen und vollständige Nachweise über die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu verlangen. Werden Mängel festgestellt, drohen nicht nur finanzielle Sanktionen, sondern auch erhebliche Reputationsverluste und Einschränkungen im Geschäftsbetrieb.

"Die Anforderungen an die Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung sind im Zuge der Digitalisierung und der wachsenden Cyberbedrohungen massiv gestiegen", erklärt die Geschäftsleitung der ProCoReX Europe GmbH. "Unternehmen müssen den kompletten Lebenszyklus ihrer Datenträger absichern und die Vernichtung nachweislich und revisionssicher dokumentieren. Wer diese Vorgaben nicht erfüllt, riskiert nicht nur hohe Bußgelder, sondern auch das Vertrauen von Kunden und Partnern."

Warum zertifizierte Dienstleister unverzichtbar sind:

Um diese Risiken zuverlässig zu vermeiden, ist es für Unternehmen unerlässlich, auf einen zertifizierten Dienstleister zu setzen, der die Anforderungen der ISO/IEC 21964 vollständig erfüllt und eine rechtssichere, revisionssichere und dokumentierte Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung garantiert. Nur zertifizierte Fachbetriebe verfügen über die notwendige technische Ausstattung, das geschulte Personal und die etablierten Prozesse, um eine gesetzeskonforme Datenvernichtung zu gewährleisten.

