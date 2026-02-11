Verborgene Schwachstelle im Konstruktionsprozess

Moers – 11. Februar 2026: Fehlende oder manuell geprüfte Toleranzen kosten Zeit und erzeugen Unsicherheit im Fertigungsprozess. Wer auf digitale Prüfmethoden setzt, schafft Klarheit und sichert die Qualität direkt im CAD-Modell.

Verborgene Fehlerquellen in der Konstruktion

Technische Produkte müssen heute präzise, zuverlässig und effizient herstellbar sein. Damit das gelingt, kommt es auch auf die korrekte Definition von Form- und Lagetoleranzen an. Diese Toleranzen legen fest, wie stark ein Bauteil von der idealen geometrischen Form oder Position abweichen darf, ohne die Funktion zu beeinträchtigen. Toleranzen sind ein zentraler Bestandteil technischer Zeichnungen und 3D-Modelle. Doch in vielen Unternehmen werden sie noch manuell geprüft oder nicht vollständig dokumentiert. Das kann zu Missverständnissen, Verzögerungen und erhöhtem Ausschuss in der Fertigung führen.

Sicherheit durch frühe Toleranzprüfung

Eine automatisierte Prüfung der Toleranzen bereits in der Konstruktionsphase stellt sicher, dass alle Vorgaben korrekt erfüllt sind, bevor das Bauteil in die Produktion geht. Durch diese Prüfung lassen sich Fehler frühzeitig vermeiden und die Prozesssicherheit erhöhen. Die vollständige und nachvollziehbare Dokumentation vereinfacht zudem die Arbeit in der Qualitätssicherung. Einheitliche Vorgaben fördern die Abstimmung zwischen Konstruktion und Fertigung. Die Voraussetzung dafür ist ein strukturierter Prüfprozess, der die Konstruktionsdaten vollständig und normgerecht dokumentiert. So wird sichergestellt, dass technische Vorgaben im weiteren Verlauf korrekt umgesetzt werden können.

Digitale Unterstützung für effiziente Prüfprozesse

Ein durchgängiger Prüfprozess benötigt digitale Werkzeuge, die in den Konstruktionsalltag integriert sind. Eine solche Lösung bietet Creo Parametric mit dem integrierten GD&T Advisor. Diese CAD-Software ermöglicht es, Toleranzen direkt im Modell zu definieren, automatisch zu prüfen und vollständig zu dokumentieren. Fehlerhafte oder fehlende Angaben erkennt das System frühzeitig, sodass Konstruktion, Fertigung und Qualitätssicherung auf dieselbe geprüfte Datenbasis zugreifen können. Das schafft Klarheit im gesamten Projektverlauf, reduziert manuelle Korrekturen und stärkt die Sicherheit bei technischen Entscheidungen. Prüfstatus und Toleranzangaben lassen sich revisionssicher speichern und bei Bedarf nachvollziehen. So entstehen zuverlässige Abläufe und eine konsistente Grundlage für alle Beteiligten.

Fazit: Automatisierte Toleranzprüfung im CAD sichert Qualität, beschleunigt Prozesse und reduziert Fehlerquellen in der Konstruktion und Dokumentation.

Mehr über digitale Toleranzprüfung erfahren »

https://ptc-solutions.de/news-events/artikel/form-und-lagetoleranzen-ueb...

Über PTC Solutions

Die CAD Schroer GmbH ist ein autorisierter PTC-Partner und betreut mit seinem PTC-Solutions-Team seit mehreren Jahrzehnten seine Kunden in allen Belangen rund um das PTC Produkt- und Dienstleistungsspektrum. Dabei unterstützt das Team die Kunden besonders in den Bereichen Software, Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb.

Seit mehr als drei Jahrzehnten bietet das PTC Solutions-Team der CAD Schroer GmbH maßgeschneiderte Lösungen und Dienstleistungen für Kunden in verschiedenen Branchen an. Zu diesen gehören Maschinenbau, Industrie und Konsumgüter, Elektronik und Hightech, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie Energie- und Wasserwirtschaft.

Die Produktpalette umfasst Lösungen aus den Bereichen 3D-CAD, Konstruktion, technische Illustration, Simulation und Datenmanagement. Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf Creo Parametric, Creo Simulate, PTC Arbortext und Windchill, um sich effizient und flexibel zwischen allen Phasen des Produktlebenszyklus in einer integrierten 3D-Konstruktionsumgebung zu bewegen.

Darüber hinaus unterstützt das PTC-Solutions-Team der CAD Schroer GmbH seine Kunden mit Serviceleistungen wie Consulting, Entwicklung, Schulung, Wartung und technischem Support bei der Erreichung ihrer Ziele.

Kontakt

CAD Schroer GmbH

Fritz-Peters-Straße 11

47447 Moers

Website: www.ptc-solutions.de

Email: marketing@cad-schroer.de

Telefon:

Deutschland: +49 2841 91840