Agentic Commerce Webinar von TechDivision - Wie KI-Agenten den E-Commerce grundlegend verändern

Am 05. März 2026 veranstaltet die TechDivision ein Webinar zum Thema Agentic Commerce. Im Fokus steht die Frage, wie KI-Agenten im E-Commerce nicht mehr nur reagieren, sondern eigenständig handeln.

KI-Chatbots im Online-Shop sind längst Standard. Doch die nächste Entwicklungsstufe geht deutlich weiter: Agentic Commerce beschreibt einen Ansatz, bei dem KI-Agenten proaktiv handeln - Prozesse optimieren, Entscheidungen treffen und Ergebnisse liefern. Für E-Commerce-Verantwortliche stellt sich damit nicht mehr die Frage, ob KI eine Rolle spielt, sondern wann und in welchem Umfang.

Im Webinar geben Stefan Willkommerund Daniel Hinderink, beides erfahrene E-Commerce Experten mit über 20 Jahren Branchenerfahrung einen praxisnahen Überblick: Warum klassische Commerce-Architekturen an ihre Grenzen stoßen, was Agentic Commerce von bisherigen KI-Anwendungen unterscheidet und welche konkreten Use Cases sich für B2B und B2C abzeichnen.

Der Fokus liegt auf Architektur-Grundlagen, nächsten Schritten und dem Business-Impact für Unternehmen - ohne Tool-Pitch. "Die Komplexität im E-Commerce nimmt zu: mehr Kanäle, höhere Kundenerwartungen, wachsender Koordinationsaufwand. Agentic Commerce bietet einen Ansatz, um dieser Entwicklung zu begegnen - nicht mit noch mehr manuellen Prozessen, sondern mit KI-Agenten, die eigenständig handeln können", so Stefan Willkommer, CEO der TechDivision GmbH.

Das Webinar richtet sich an E-Commerce-Verantwortliche, IT-Entscheider und Digital-Führungskräfte in mittelständischen und großen Unternehmen.

- Veranstaltung: Agentic Commerce: Wie autonome KI-Agenten den E-Commerce verändern

- Datum: 05. März 2026 Uhrzeit: 11:00 Uhr

- Format: Online-Webinar (wird aufgezeichnet)

- Anmeldung: https://events.techdivision.com/agentic-commerce

Weiterführende Informationen zum Thema Agentic Commerce und dem Universal Commerce Protocol finden sich im TechDivision-Blog unter: https://www.techdivision.com/newsroom/agentic-commerce-und-das-universal...

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit rund 140 Mitarbeiter*innen und an mehreren Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe-, Akeneo-, Shopify- und Google-Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und langfristig erfolgreich zu gestalten.

TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, DEUTZ, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen, offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.

