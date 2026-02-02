Validato stärkt Unternehmen bei der NIS2-Compliance mit Fokus auf Human Risk Management

Validato unterstützt Unternehmen dabei, die NIS2-Anforderungen effizient umzusetzen, indem digitale Background Checks und Human Risk Management die Sicherheit und Compliance maßgeblich stärken.

Die Umsetzung der NIS2 -Richtlinie bringt für Organisationen weitreichende Veränderungen mit sich, die über rein technische Anpassungen hinausgehen. Insbesondere der Personalbereich rückt zunehmend in den Fokus, da Mitarbeitende als entscheidender Faktor für die IT- und Informationssicherheit betrachtet werden. Die Richtlinie fordert ein strukturiertes und umfassendes Risikomanagement, das nicht nur die technischen Systeme, sondern auch die Vertrauenswürdigkeit und Integrität der Mitarbeitenden berücksichtigt. Unternehmen stehen daher vor der Herausforderung, interne Prozesse, Richtlinien und Kontrollmechanismen neu zu gestalten, um den komplexen Anforderungen der NIS2 gerecht zu werden. Dabei geht es nicht nur um die Prävention von Cyberangriffen, sondern auch um die nachhaltige Sicherstellung der Compliance in allen Unternehmensbereichen.

Validato , ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management, unterstützt Organisationen gezielt dabei, die neuen Vorgaben effizient und verlässlich umzusetzen. Mit innovativen und skalierbaren Lösungen ermöglicht Validato eine schnelle, transparente und belastbare Prüfung von Mitarbeitenden, um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ergänzend kooperiert Validato mit erfahrenen Cybersecurity-Partnern wie CypSec, um die digitale Sicherheit sensibler Daten und die Integrität sämtlicher Prozesse im Einklang mit den NIS2-Anforderungen zu gewährleisten. Die Plattform lässt sich nahtlos in bestehende HR- und Compliance-Prozesse integrieren und sorgt für klare Transparenz, ohne den täglichen Arbeitsfluss zu stören oder zusätzliche administrative Belastungen zu erzeugen.

Die Relevanz dieser Maßnahmen wird in der heutigen, stark digitalisierten Arbeitswelt besonders deutlich: Cybersecurity ist längst nicht mehr allein eine technische Aufgabe, sondern ein integraler Bestandteil des gesamten Risikomanagements. Menschliche Faktoren, wie Integrität, Verlässlichkeit und die Sensibilität der Mitarbeitenden im Umgang mit Daten, spielen eine zentrale Rolle für die Stabilität und Sicherheit eines Unternehmens. Durch die Kombination von digitalen Prüfverfahren, strategischem Human Risk Management und kontinuierlicher Überwachung können Organisationen nicht nur gesetzliche Anforderungen erfüllen, sondern auch ihre Resilienz gegenüber internen und externen Bedrohungen langfristig stärken. Dies trägt dazu bei, Vertrauen bei Geschäftspartnern, Kunden und Mitarbeitenden gleichermaßen zu fördern und die Reputation des Unternehmens nachhaltig zu sichern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Validato AG

Herr Reto Marti

Claridenstraße 34

8002 Zürich

Schweiz

fon ..: +41 44 515 77 77

web ..: https://validato.com/de-de

email : reto.marti@validato.com

Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen - datenschutzkonform, modular und skalierbar.

Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

