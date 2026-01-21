Die Geschichte einer unschlagbaren Mäuse-Freundschaft

„Die Abenteuer des kleinen Finn - eine spannende Mäusegeschichte für die ganze Familie“ ist eine berührende Geschichte über Freundschaft. Gemeinsam erleben Finn und Felix spannende Abenteuer, ergänzen sich und sind einfach füreinander da. Sie gehen gemeinsam durch dick und dünn.

Buchbeschreibung:

Der kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis. Eines Tages jedoch ändert sich alles.

Die nette Familie zieht fort, und es kommen neue Menschen. Diese mögen Mäuse gar nicht, und zu allem Überfluss haben sie auch noch zwei Kater, die es ebenfalls auf Finn abgesehen haben. Als diese bösen Menschen Finns Wohnung unter Wasser setzen, muss er aus dem Garten fliehen.

Entkräftet und zutiefst traurig findet er in einer Scheune Zuflucht. Dort lebt die Maus Felix, die sich um den unglücklichen Finn kümmert und ihm das Leben auf dem Land und im Wald zeigt.

Die beiden erleben nun gemeinsam viele Abenteuer und meistern so manche Gefahr, was ihre Freundschaft von Tag zu Tag wachsen lässt.

Und am Ende der Geschichte warten noch ein paar tolle Lesetipps!

Zum Buch geht es hier:

https://buchshop.bod.de/die-abenteuer-des-kleinen-finn-eine-spannende-ma...

Produktinformation:

Herausgeber: ?BoD – Books on Demand; 1. Edition (6. Juni 2021)

Sprache: ?Deutsch

Taschenbuch: 120 Seiten

ISBN-10: ?3753499676

ISBN-13:? 978-3753499673

Auch als E-Book erhältlich!

Hier treibt Fin auch sein Unwesen:

Mal- und Rätselspaß mit Mäuserich Finn, ISBN: 978-3-7583-3169-5

Kochspaß mit Mäuserich Finn, ISBN: ISBN: 978-3-7568-5528-5

Nepomucks und Finns Wintermärchen: ISBN: 978-3-6951-2561-6

Nepomucks und Finns Schlemmerbalkon, ISBN: 978-3-7578-5446-1

Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen, ISBN:? 978-3-7562-3240-6

Nepomucks und Finns Backstube, ISBN: 978-3-7543-7358-3

Nepomuck und Finn: Mission Umweltschutz, ISBN: 978-3-7519-9747-8

Ostern mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7504-0772-5

Weihnachten mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7448-9014-4

Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7494-5428-0

Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Diese sind aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Mehr Infos unter:

https://brittasbuecher.jimdofree.com/