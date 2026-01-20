translators-fusion.com revolutioniert die Arbeit mit Terminologie: glossary# als Schlüssel zu Qualität

translators-fusion.com revolutioniert die Arbeit mit Terminologie: glossary# als Schlüssel zu QualitätPressetext verfasst von connektar am Di, 2026-01-20 09:05.
Damit Gleiches immer gleich übersetzt wird: Die Festlegung der spezifischen Terminologie ist eine Voraussetzung für den Einsatz von KI bei Übersetzungen. translators-fusion hat die Lösung.
Mit der Einführung von glossary# setzt das Übersetzungsunternehmen translators-fusion.com® Maßstäbe bei der Verwaltung von Terminologie. Das innovative Tool ermöglicht Unternehmen, ihre Terminologie zentral und einfach zu verwalten und unabhängig von Übersetzungsdienstleistern einzusetzen. Die Schwächen KI-unterstützter Übersetzung werden deutlich reduziert.
Höhere Qualität - mehr Umsatz und Gewinn
Festgelegte Terminologie ist der Garant für konsistente und präzise Übersetzungen. Einheitliche Begriffe stärken die Markenkommunikation, vermeiden Missverständnisse und steigern die Kundenzufriedenheit. Das Ergebnis: bessere Qualität, mehr Umsatz und höhere Gewinne.
KI-unterstützte Übersetzungen - einfach und günstig
Nach der Festlegung Ihrer Terminologie können Sie auch KI-gestützte Übersetzungen nutzen. Das bedeutet:
• Geringere Kosten durch reduzierten Personalaufwand
• Schnelle Umsetzung komplexer Projekte
• Einfache Integration in bestehende Workflows
Unabhängigkeit von Dienstleistern
Ihre Terminologie gehört Ihnen - heute und in Zukunft. Mit glossary# behalten Sie die Kontrolle und können frei entscheiden, welchen Übersetzungsanbieter Sie beauftragen. Keine Bindung, keine Einschränkung.
Rechtssicherheit und Eigentum
Die Terminologie ist Ihr geistiges Eigentum. glossary# sorgt dafür, dass Sie dieses wertvolle Asset jederzeit sicher verwalten können.
Maximale Flexibilität - Import und Export ohne Grenzen
• Importieren Sie Ihre bestehende Terminologie in glossary#. Viele Dateiformate werden unterstützt (*.csv / *.xls / *.xlsx)
• Uneingeschränkte Exportmöglichkeiten für die Nutzung in parallelen Systemen, wie Termbase, PIM oder SAP
Mit glossary# schaffen Sie die Grundlage für effiziente, qualitativ hochwertige und rechtssichere Übersetzungen - und sichern sich den entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
www.translators-fusion.com
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
translators-fusion.com - Übersetzungen Hanns Schiefele
Herr Hanns Schiefele
Ludwig-Thoma-Str. 3
83435 Bad Reichenhall
Deutschland
fon ..: 08651 716780
web ..: https://www.translators-fusion.com
email : schiefele@translators-fusion.com
translators-fusion.com® ist ein 1997 von Hanns Schiefele gegründetes Übersetzungsunternehmen, welches Kunden der Großindustrie und Kleinunternehmen gleichermaßen anspricht. Inzwischen arbeiten 3.545 Übersetzer (Stand 19.01.2026) weltweit für translators-fusion.com®.
Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen, wie Monster, Queisser Pharma, Henkel Ecolab, die Simba Dickie Group und Zeppelin hat sich translators-fusion.com® einen hervorragenden Ruf erworben.
Rund 20.000 Übersetzeraufträge werden jährlich erfolgreich abgeschlossen.
