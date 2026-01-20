translators-fusion.com revolutioniert die Arbeit mit Terminologie: glossary# als Schlüssel zu Qualität

Damit Gleiches immer gleich übersetzt wird: Die Festlegung der spezifischen Terminologie ist eine Voraussetzung für den Einsatz von KI bei Übersetzungen. translators-fusion hat die Lösung.

Mit der Einführung von glossary# setzt das Übersetzungsunternehmen translators-fusion.com® Maßstäbe bei der Verwaltung von Terminologie. Das innovative Tool ermöglicht Unternehmen, ihre Terminologie zentral und einfach zu verwalten und unabhängig von Übersetzungsdienstleistern einzusetzen. Die Schwächen KI-unterstützter Übersetzung werden deutlich reduziert.

Höhere Qualität - mehr Umsatz und Gewinn

Festgelegte Terminologie ist der Garant für konsistente und präzise Übersetzungen. Einheitliche Begriffe stärken die Markenkommunikation, vermeiden Missverständnisse und steigern die Kundenzufriedenheit. Das Ergebnis: bessere Qualität, mehr Umsatz und höhere Gewinne.

KI-unterstützte Übersetzungen - einfach und günstig

Nach der Festlegung Ihrer Terminologie können Sie auch KI-gestützte Übersetzungen nutzen. Das bedeutet:

• Geringere Kosten durch reduzierten Personalaufwand

• Schnelle Umsetzung komplexer Projekte

• Einfache Integration in bestehende Workflows

Unabhängigkeit von Dienstleistern

Ihre Terminologie gehört Ihnen - heute und in Zukunft. Mit glossary# behalten Sie die Kontrolle und können frei entscheiden, welchen Übersetzungsanbieter Sie beauftragen. Keine Bindung, keine Einschränkung.

Rechtssicherheit und Eigentum

Die Terminologie ist Ihr geistiges Eigentum. glossary# sorgt dafür, dass Sie dieses wertvolle Asset jederzeit sicher verwalten können.

Maximale Flexibilität - Import und Export ohne Grenzen

• Importieren Sie Ihre bestehende Terminologie in glossary#. Viele Dateiformate werden unterstützt (*.csv / *.xls / *.xlsx)

• Uneingeschränkte Exportmöglichkeiten für die Nutzung in parallelen Systemen, wie Termbase, PIM oder SAP

Mit glossary# schaffen Sie die Grundlage für effiziente, qualitativ hochwertige und rechtssichere Übersetzungen - und sichern sich den entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

www.translators-fusion.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

translators-fusion.com - Übersetzungen Hanns Schiefele

Herr Hanns Schiefele

Ludwig-Thoma-Str. 3

83435 Bad Reichenhall

Deutschland

fon ..: 08651 716780

web ..: https://www.translators-fusion.com

email : schiefele@translators-fusion.com

translators-fusion.com® ist ein 1997 von Hanns Schiefele gegründetes Übersetzungsunternehmen, welches Kunden der Großindustrie und Kleinunternehmen gleichermaßen anspricht. Inzwischen arbeiten 3.545 Übersetzer (Stand 19.01.2026) weltweit für translators-fusion.com®.

Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen, wie Monster, Queisser Pharma, Henkel Ecolab, die Simba Dickie Group und Zeppelin hat sich translators-fusion.com® einen hervorragenden Ruf erworben.

Rund 20.000 Übersetzeraufträge werden jährlich erfolgreich abgeschlossen.

Pressekontakt:

translators-fusion.com - Übersetzungen Hanns Schiefele

Herr Hanns Schiefele

Ludwig-Thoma-Str. 3

83435 Bad Reichenhall

fon ..: +498651 716780

email : schiefele@translators-fusion.com