Effiziente Ressourcenplanung für kleine Teams: allegro:it veröffentlicht"allegro:Reso"

Wer hat den Dienstwagen? Wo ist der Beamer? allegro:Reso löst Ihre Ressourcenplanung ohne Verwaltungs-Overhead. Von Profis für KMU und NGOs entwickelt.

Büren, 12. Januar 2026 - Das IT-Unternehmen allegro:it bringt mit "allegro:Reso" eine neue Softwarelösung auf den Markt, die speziell auf die Bedürfnisse von KMU, NGOs und Stiftungen zugeschnitten ist. Das Tool ermöglicht die dezentrale Verwaltung von Räumen, Fahrzeugen und Equipment und setzt dabei konsequent auf das Prinzip der Selbstorganisation.

In vielen mittelständischen Betrieben und gemeinnützigen Organisationen erfolgt die Ressourcenplanung noch immer manuell oder auf Zuruf. Was in der Gründungsphase praktikabel erscheint, führt mit wachsender Teamgröße oft zu Reibungsverlusten und Doppelbuchungen. allegro:it hat dieses Problem aus der eigenen Praxis heraus gelöst und eine Anwendung entwickelt, die ohne administrativen Überbau auskommt.

Fokus auf dezentrale Selbstorganisation Im Gegensatz zu komplexen Enterprise-Lösungen setzt allegro:Reso auf Schnelligkeit und Eigenverantwortung. Mitarbeiter können Buchungen direkt und verbindlich vornehmen. Ein besonderes Merkmal ist die Transparenz: Die Software bildet nicht nur Gegenstände und Räume ab, sondern ermöglicht es Teams auch, Abwesenheiten zu koordinieren. Dies erleichtert die interne Abstimmung erheblich, da Verfügbarkeiten von Spezialisten für alle Beteiligten sofort einsehbar sind.

"Wir haben allegro:Reso ursprünglich für unseren eigenen Maschinenraum entwickelt, weil wir eine Lösung wollten, die nicht nach Verwaltung riecht, sondern einfach funktioniert", erklärt Thomas Grimm, Geschäftsführer bei allegro:it. "Das Ziel war ein Werkzeug, das dezentral genutzt wird und sofort Klarheit schafft, ohne dass eine zentrale Stelle jeden Vorgang absegnen muss. Genau diese Flexibilität geben wir nun an unsere Kunden weiter."

Verfügbarkeit allegro:Reso ist seit Dezember 2025 offiziell verfügbar. Die Software ist modular aufgebaut und lässt sich flexibel an verschiedene Ressourcen-Typen - vom Dienstwagen bis zum spezialisierten Arbeitsplatz - anpassen.

Über allegro:it: allegro:it ist ein auf IT-Lösungen spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Büren. Das Team entwickelt seit 25 jahren kaufmännische Softwareanwendungen, die komplexe Organisationsprozesse vereinfachen. Mit einem Fokus auf Effizienz und Benutzerfreundlichkeit unterstützt allegro:it KMU und Organisationen dabei, ihre digitale Infrastruktur zukunftssicher aufzustellen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

allegro:it

Thomas Grimm

Rüthener Straße 7

33142 Büren

Deutschland

fon ..: 02951 933 699

web ..: https://www.allegro-it.de

email : info@allegro-it.de

