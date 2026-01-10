Barolo Pio und Barbaresco Pio 2021 von Pio Cesare

Der Jahrgang 2021 hat Pio Cesare Weine von großer Ausdruckskraft beschert, die die Identität des Nebbiolo und den Reichtum des Terroirs exzellent zum Ausdruck bringen. Dank des idealen Klimas und einer akribischen Pflege der Weinberge verbinden der Barolo Pio und der Barbaresco Pio 2021 eine raffinierte Struktur, aromatische Komplexität und ein außergewöhnliches Alterungspotenzial miteinander.

Seit über 140 Jahren verkörpern die beiden „klassischen“ Weine die Essenz der gutseigenen Weinberge von Pio Cesare, die in den renommiertesten Anbauzonen der Langhe liegen: Treiso und San Rocco Seno d'Elvio, Serralunga d'Alba, Monforte d'Alba, La Morra, Novello und Grinzane Cavour. Ein Terroir-Mosaik mit unterschiedlichen Eigenschaften hinsichtlich Böden, Lage und Höhe, die Barolo und Barbaresco durch eine sensible und gekonnte Assemblage eine authentische und zeitgenössische Identität verleihen.

Es bestätigt sich, dass der Jahrgang 2021 einer der besten der letzten Jahre ist, dank der gleichmäßigeren Wetterbedingungen und einer diversifizierten Bewirtschaftung der Weinberge, die eine optimale und gleichmäßige Reifung der Nebbiolo-Trauben ermöglichten. Federica Boffa Pio, fünfte Generation der Familie, ist zufrieden: „2021 hat es uns erlaubt, außergewöhnliche Barolo und Barbaresco zu erzeugen und uns beschenkt mit einer perfekten Balance zwischen der Kraft und der dem Nebbiolo eigenen Eleganz“. Das Ergebnis ist eine Kombination aus Respekt vor der Tradition und kontinuierlicher stilistischer Forschung für Weine, die sich durch Finesse, Struktur und Langlebigkeit auszeichnen.

Der Barolo Pio und der Barbaresco Pio 2021 sind jetzt auf dem Markt erhältlich, während die Crus Barolo Ornato, Barolo Mosconi und Barbaresco Il Bricco, die in sehr geringen Mengen erzeugt werden, im Sommer 2025 erhältlich sein werden.

Der Jahrgang 2021. Der Winter war lang und streng, mit ergiebigen Schneefällen, die eine wesentliche Wasserreserve für die Vegetationsperiode schufen. Der kühle und trockene Frühling begünstigte ein spätes, aber gleichmäßiges Einsetzen der Vegetation und sorgte für einen regelmäßigen Wachstumszyklus. Der erste Teil des Sommers war von durchschnittlichen Temperaturen und gut verteilten Niederschlägen geprägt, die eine ausgewogene Entwicklung der Reben ermöglichten. Im August stiegen die Temperaturen und begünstigten den Farbumschlag bei allen Sorten. Die milden Temperaturen im September und Oktober, mit großen nächtlichen Temperaturschwankungen, förderten den Aromen-Reichtum des Nebbiolo und garantierten gesunde und ausgewogene Trauben.

Die Arbeit im Weinberg. Die präzise Bewirtschaftung der Weinberge hat entscheidend dazu beigetragen, eine qualitativ hochwertige Ernte zu gewährleisten und das natürliche Gleichgewicht des Jahrgangs zu fördern: Die Trauben erreichten einen optimalen Reifegrad, mit gut definierten Tanninen und idealer Frische.

Wie jedes Jahr wurden die Arbeiten im Weinberg mit großer Sorgfalt durchgeführt: von der Bodenbearbeitung über die Gründüngung bis hin zum gezielten Grünschnitt, der die Trauben vor direkter Sonneneinstrahlung schützte, und zum Einsatz von Hagelschutznetzen, um die Beschattung in den am stärksten „exponierten“ Vegetationswänden zu erhöhen. Die Ausdünnung wurde für jeden Weinberg genau erforscht, um die aromatische Konzentration der Trauben zu optimieren.

Die Lese. Die günstigen Witterungsbedingungen im September und Oktober ermöglichten eine Ernte nach einem sehr traditionellen Zeitplan und die Ernte jeder Parzelle zum optimalen Zeitpunkt. „Die Zunahme der Probe-Entnahmen und der durchgeführten Analysen“, erklärt Federica Boffa, “erlaubte es, den Reifeverlauf des Nebbiolo genauer zu beobachten und den besten Zeitpunkt für den Beginn der Ernte zu bestimmen. Die vollständig von Hand durchgeführte Lese begann zwischen dem 7. und 10. Oktober in den Weinbergen von Barbaresco, wurde am 11. Oktober in Serralunga d'Alba in der Unterzone Ornato fortgesetzt und endete am 18. Oktober im Weinberg Mosconi in Monforte d'Alba.

Vom Weinberg in den Keller. Die frisch geernteten Nebbiolo-Trauben für Barolo und Barbaresco kamen in den Weinkeller im historischen Zentrum der Stadt Alba. Hier wurden die Trauben aus den verschiedenen Parzellen mit größter Sorgfalt und mit ständiger stilistischer Verfeinerung noch vor der Gärung nach dem „Familienrezept“ assembliert und dann startete die Vinifikation. Nach einer langen Mazeration auf den Schalen bei kontrollierten Temperaturen in Edelstahl begann der Ausbau in großen französischen und osteuropäischen Eichenfässern sowie für eine begrenzte Zeit in Barriques. Danach folgte eine lange Ruhezeit in der Flasche.

Geschichte. Mehr als 140 Jahre, 5 Generationen, 80 Hektar Weinberge, die seit den 1970er Jahren mit Geduld erworben wurden, und eine Handvoll Jahreszahlen, die die Geschichte dieses Betriebs geprägt haben, der in der Lage ist, die Tradition der Langhe auf zeitgemäße Art in die Gegenwart zu übertragen. 1881 gründete Cesare Pio das Unternehmen, das noch heute im selben historischen Gebäude im Zentrum der Stadt Alba ansässig ist. Er erahnte das Potenzial der Weine aus den Langhe auf internationaler Ebene und gehörte zu den Ersten, die sie in die Welt hinaustrugen. Er ist auch verantwortlich für die ikonischen Etiketten, auf denen noch heute die Medaillen abgebildet sind, die auf Ausstellungen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts gewonnen wurden. Zwei Generationen später waren es Rosy Pio und ihr Mann Giuseppe Boffa, die dem Unternehmen Pio Cesare neue Impulse gaben und ihren Barolo zu einem Benchmark in der italienischen Weinszene machten. Mit Pio Boffa in der 4. Generation, wuchs der Rebpark, der Keller wurde erweitert und neue Weine kamen hinzu. In der Zwischenzeit wurde das Konzept des Cru immer wichtiger und der Weinberg Ornato, der bereits für die Assemblage der Barolo Pio-Weinberge unverzichtbar war, wurde zur Basis für neue Studien.

1985 beschloss der Betrieb, beeindruckt von der Persönlichkeit von drei Mikroparzellen an verschiedenen Hängen des Hügels, ihnen eine eigene Stimme zu geben und aus einem kleinen Teil von ihnen - in Übereinstimmung mit der Familienphilosophie - einen Multicru-Cru zu kreieren, den Barolo Ornato. Im selben Jahr wurde als einer der ersten in Italien auch der PiodiLei aus der Taufe gehoben, einer der ersten Chardonnays, der in kleinen Fässern in den Langhe fermentiert und gereift wurde. 1990 war der Barbaresco Il Bricco an der Reihe, 1996 der Barbera aus einer Einzellage, der „Fides“, und 2015 dann mit dem Erwerb von 10 Hektar des Rebbergs Mosconi in Monforte d’Alba, ein weiterer Barolo, der Mosconi. Alle Weine sind durch einen einzigen roten Faden miteinander verbunden: das Territorium, das mit größtem Respekt vor seinen vielen Nuancen repräsentiert und interpretiert werden soll. "Jede Anbauzone und jede Parzelle haben ihren eigenen Charakter und nur durch die Kombination dieser vielfältigen Unterschiede sind wir in der Lage, Weine zu komponieren, die wirklich unsere traditionellen sind." Die neuesten Herausforderungen liegen in den Colli Tortonesi zur Produktion von Timorasso und in der Alta Langa, wo sich die Familie entschieden hat, das Wagnis einer Nebbiolo-Produktion in höheren Lagen einzugehen.

Alle Weine werden in dem historischen Weinkeller aus dem 18. Jahrhundert vergoren und ausgebaut, einer der wenigen, die noch im historischen Zentrum von Alba betrieben werden. Er wurde auf vier Ebenen gebaut, von denen eine sogar unter dem Bett des Flusses Tanaro liegt. Hier reifen bei perfekter und konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit die Spitzenweine im Schatten der alten römischen Mauern, die schon damals die Stadtmauern waren. Nach dem Tod von Pio Boffa im Jahr 2021 übernahm mit Federica Boffa Pio die fünfte Generation das Steuer des Familienunternehmens mit der Maßgabe, das Fokus konsequent an der Zukunft auszurichten.