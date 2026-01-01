World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 19–23 January 2026

Wenn Davos im Januar 2026 erneut im Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit steht, kehrt auch die bekannte Mischung aus schneebedeckten Bergen und hochkarätigen Dialogen zurück. Vom 19. bis 23. Januar bringt das Weltwirtschaftsforum einflussreiche Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Technologie und Zivilgesellschaft zusammen, um über die Herausforderungen nachzudenken, die die Welt prägen – und um zu erkunden, wie sinnvolle Fortschritte in den kommenden Jahren aussehen könnten.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist das WEF einer der wenigen Orte, an denen sich globale Entscheidungsträger in einem Umfeld treffen, das sowohl strategisches Denken als auch offene Gespräche fördert. Das wird sich auch 2026 nicht ändern. Davos bleibt ein Ort, an dem Ideen getestet, langfristige Prioritäten verfeinert und Partnerschaften mit echter Wirkung geschlossen werden. Die Teilnahme ist nur auf Einladung möglich und Personen vorbehalten, die innerhalb ihrer Organisationen, Regierungen oder Institutionen eine bedeutende Verantwortung tragen – Menschen, deren Entscheidungen die Richtung globaler Angelegenheiten mitbestimmen.

Die Jahrestagung 2026 steht unter dem Motto „A Spirit of Dialogue“ – ein bewusst gewähltes Motto in einer Zeit, die von geopolitischen Spannungen, wirtschaftlicher Unsicherheit und raschem technologischen Wandel geprägt ist. Der Schwerpunkt liegt auf konstruktivem Austausch, gegenseitigem Verständnis und der Suche nach gemeinsamen Lösungen, die über Sektoren, Branchen und nationale Grenzen hinausgehen. In einer Zeit, in der die globale Fragmentierung immer deutlicher wird, entwickelt sich die Fähigkeit zum sinnvollen Dialog zu einer der wertvollsten Ressourcen für Führungskräfte aller Bereiche.

Davos bietet einen Rahmen, der für diesen Zweck einzigartig geeignet ist. Die Kombination aus alpiner Umgebung, diskreter Atmosphäre und langer Tradition als neutraler Treffpunkt schafft einen Raum, in dem Gespräche mit ungewöhnlicher Klarheit geführt werden können. Fernab vom Lärm der Tagespolitik und dem Druck kurzfristiger Entscheidungen können die Teilnehmer reflektieren, sich neu orientieren und neue Perspektiven erkunden. Das Ergebnis ist ein Umfeld, das zu offenen, durchdachten Diskussionen anregt – eine Seltenheit in der schnelllebigen Welt von heute.

Das Programm des Weltwirtschaftsforums 2026 basiert auf mehreren strategischen Säulen, die die globalen Entwicklungen in den kommenden Jahren prägen dürften. Diese Themen spiegeln nicht nur die aktuellen Herausforderungen wider, sondern auch die Chancen, die sich ergeben, wenn Sektoren und Regionen effektiver zusammenarbeiten:

1. Internationale Zusammenarbeit in einer sich wandelnden Weltordnung:

Die sich verändernde geopolitische Landschaft definiert die Interaktion zwischen Staaten und Unternehmen neu. Trotz zunehmender Konkurrenz und geopolitischer Rivalitäten bleibt die Notwendigkeit der Zusammenarbeit unverzichtbar. Die Diskussionen in Davos werden sich mit neuen Formen des multilateralen Engagements, der Stärkung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit und der Wahrung der globalen Stabilität befassen. Die Staats- und Regierungschefs werden untersuchen, wie Allianzen in einer Welt, in der traditionelle Strukturen zunehmend unter Druck stehen, aufrechterhalten oder neu gestaltet werden können.

2. Neue Wege für globales Wirtschaftswachstum:

Die Weltwirtschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, nachhaltige Finanzwirtschaft und neue Geschäftsmodelle verändern die Branchen in einem noch nie dagewesenen Tempo. Das Forum wird sich darauf konzentrieren, wie Wirtschaftswachstum mit Innovation, langfristiger Wertschöpfung und verantwortungsvoller Regierungsführung in Einklang gebracht werden kann. Für viele Teilnehmer steht dieses Thema in direktem Zusammenhang mit Investitionsstrategien, Unternehmensumwandlungen und der Zukunft der globalen Märkte.

3. Menschen, Arbeit und Talente im Wandel:

Der Arbeitsmarkt entwickelt sich rasant weiter, angetrieben durch Automatisierung, demografische Veränderungen und neue Erwartungen an die Arbeit. Bildung, Umschulung, Talentmobilität und soziale Inklusion werden zentrale Themen des gesamten Programms sein. Führungskräfte werden diskutieren, wie sich Gesellschaften auf eine Zukunft vorbereiten können, in der Anpassungsfähigkeit und lebenslanges Lernen unerlässlich werden. Für Unternehmen wird die Fähigkeit, Talente anzuziehen und zu halten, zunehmend über die langfristige Wettbewerbsfähigkeit entscheiden.

4. Verantwortungsvoller technologischer Fortschritt:

Die technologische Innovation schreitet immer schneller voran und bringt sowohl Chancen als auch Risiken mit sich. Von generativer KI und Quantencomputern bis hin zur Biotechnologie wird das Forum untersuchen, wie diese Technologien verantwortungsvoll eingesetzt und wirksam reguliert werden können. Ziel ist es, sicherzustellen, dass Innovationen der Gesellschaft als Ganzes dienen und gleichzeitig Vertrauen, Transparenz und ethische Standards gewahrt bleiben. Dieses Thema findet bei Investoren, politischen Entscheidungsträgern und Technologieführern gleichermaßen großen Anklang.

5. Nachhaltigkeit und planetarische Grenzen:

Klimawandel, Ressourcenknappheit und Verlust der Artenvielfalt erfordern neue Ansätze. Davos wird sich auf konkrete Strategien für nachhaltige Wirtschaftstätigkeit, langfristigen Wohlstand und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft konzentrieren. Die Diskussionen werden die Rolle von Finanzen, Innovation und globaler Zusammenarbeit bei der Bewältigung von Umweltproblemen hervorheben. Für viele Teilnehmer ist Nachhaltigkeit nicht mehr nur ein Randthema, sondern ein zentraler Bestandteil der strategischen Planung.

Mehr als eine Konferenz: Ein globaler Marktplatz der Ideen:

Das Weltwirtschaftsforum ist weit entfernt von einem traditionellen Kongress. Neben öffentlichen Podiumsdiskussionen und Keynote-Sessions wird das Treffen von Arbeitsgruppen, Diskussionen hinter verschlossenen Türen, bilateralen Treffen und hochspezialisierten Workshops geprägt. Viele der einflussreichsten Ideen entstehen abseits der Hauptbühnen – in persönlichen Gesprächen, informellen Begegnungen und kleinen, kuratierten Formaten. Diese Interaktionen führen oft zu Partnerschaften, Initiativen und Kooperationen, die noch lange nach Ende des Treffens Bestand haben.

Die Teilnehmer profitieren von einem einzigartigen Überblick über globale Trends, politische Entwicklungen und wirtschaftliche Dynamiken. Gleichzeitig bietet Davos eine einmalige Gelegenheit, neue Partnerschaften zu knüpfen und bestehende Allianzen zu stärken. Für viele Führungskräfte liegt der Wert des Jahrestreffens nicht nur im offiziellen Programm, sondern auch in der Qualität der Gespräche, die hinter den Kulissen stattfinden.

Davos: Bühne und Symbol:

Mit seiner alpinen Lage und seiner erstklassigen Infrastruktur bietet Davos-Klosters seit Jahrzehnten den idealen Rahmen für die Jahrestagung. Die unverwechselbare Atmosphäre fördert Konzentration, Austausch und Vernetzung – ein temporärer „Think Tank“, in dem globale Themen aus einer ganzheitlichen Perspektive betrachtet werden. Die Kombination aus natürlicher Schönheit, Privatsphäre und logistischer Exzellenz macht Davos zu einem Ort, an dem Führungskräfte klarer denken und entschlossener handeln können.

Fazit:

Die Jahrestagung 2026 des Weltwirtschaftsforums ist unverzichtbar für alle, die globale Entwicklungen nicht nur beobachten, sondern auch mitgestalten wollen. In einer Welt, die sich in einem tiefgreifenden Wandel befindet, legt Davos den Schwerpunkt auf Dialog, Verantwortung und Zusammenarbeit – und bleibt damit eine der einflussreichsten Veranstaltungen im internationalen Kalender.

Weitere Informationen: https://luxury-tour-switzerland.com/wef-davos-2026/