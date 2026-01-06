Topcom MDQM – Neue Maßstäbe im Master Data Quality Management mit Stammdatenmanagement für die Energiebranche

Düsseldorf, 06.01.2026: Die Digitalisierung der Energiewirtschaft schreitet mit großen Schritten voran. Mit ihr wachsen die Anforderungen an die Qualität, Verfügbarkeit und Integrität von Stammdaten – sei es bei Energieversorgern, Netzbetreibern oder Stadtwerken. Fehlerhafte oder inkonsistente Daten können nicht nur zu erheblichen Prozessstörungen führen, sondern auch regulatorische Risiken und wirtschaftliche Verluste nach sich ziehen. Mit der im November veröffentlichten Software „Topcom MDQM“ (Master Data Quality Manager) präsentiert die Topcom Kommunikationssysteme GmbH eine innovative Lösung, die das Stammdatenmanagement auf ein neues Niveau hebt. Auf Europas größter Energiefachmesse, E-world energy & water in Essen, wird das System erstmals einem breiten Fachpublikum vorgestellt.

Die Herausforderung: Komplexität und Dynamik im Stammdatenmanagement

Die Energiebranche steht vor der Aufgabe, eine Vielzahl von Datenobjekten – von Sub-Balancing-Accounts über Verträge bis hin zu Zeitreihen – kontinuierlich und fehlerfrei an sich ändernde Rahmenbedingungen anzupassen. Besonders anspruchsvoll wird dies, wenn externe Datenquellen, wie Kundenmeldungen oder regulatorische Deklarationen, mit bestehenden Systemdaten abgeglichen werden müssen. Die Folge: Ein hoher manueller Aufwand, Fehleranfälligkeit und mangelnde Transparenz. „Viele Unternehmen unterschätzen, wie schnell sich Fehler in den Stammdaten auf die gesamte Prozesskette auswirken können“, erläutert der Entwicklungsleiter von Topcom, Kai Bauer. „Mit Topcom MDQM bieten wir eine Lösung, die nicht nur die Datenqualität sichert, sondern auch die Flexibilität und Effizienz im Datenmanagement deutlich erhöht.“

Die Lösung: Topcom MDQM – Flexibilität, Automatisierung und Transparenz

Topcom MDQM adressiert diese Herausforderungen mit einem innovativen Ansatz: Im Zentrum steht ein flexibles Datenmanagement-Modul, das sogenannte Datasets verwendet. Diese Datasets sind konfigurierbare Datenbanktabellen, die unterschiedlichste Datentypen und -strukturen aufnehmen können. Die Typisierung der Datasets ist frei definierbar und legt fest, welche Eigenschaften (Parameter, Editierbarkeit, Sichtbarkeit etc.) die jeweiligen Datenobjekte besitzen. Alle Daten werden historisiert und können sowohl untereinander als auch mit früheren Versionen verglichen werden. Die Vergleichsfunktion ist ebenfalls flexibel konfigurierbar und ermöglicht eine präzise Nachverfolgung von Änderungen.

Die Software bietet eine moderne, intuitive Web-Oberfläche, die einen komfortablen Zugriff und die Steuerung über den Browser ermöglicht. Im Hintergrund sorgt eine leistungsfähige Prozess- und Integrationsschicht für die Anbindung an das zentrale Datenbanksystem und die sichere Kommunikation mit den angebundenen Fachsystemen. Die Integration in bestehende Systemlandschaften ist dabei ebenso möglich wie die Anbindung an verschiedene BPM-Plattformen (z. B. INUBIT oder Camunda). Weitere Open-Source-Alternativen werden unterstützt.

Technische Innovationen: Konfigurierbarkeit, Automatisierung und KI-Potenzial

Ein zentrales Merkmal von Topcom MDQM ist die einfache Implementierung und Anpassung von Schnittstellen. Unternehmen profitieren von geringen Konfigurations- und Anpassungsaufwänden, einer hohen Datenqualität und einer performanten Benutzeroberfläche. Komplexe Datenaufbereitungsprozesse werden nicht direkt im System implementiert, sondern über die BPM-Plattform abgebildet, sodass dynamische Anpassungen und eine flexible Prozessgestaltung möglich sind.

Ein weiteres Highlight ist die geplante Integration von Künstlicher Intelligenz: Künftig soll KI eingesetzt werden, um Schnittstellen noch schneller zu implementieren – etwa durch automatisches Mapping von Nachrichten und eine No-Code-Integration neuer Schnittstellen. Damit werden die Einführung und Anpassung neuer Prozesse weiter vereinfacht und beschleunigt.

Praxisnutzen: Effizienz, Fehlerreduktion und Zukunftssicherheit

Für Energieversorger, Netzbetreiber und Stadtwerke ergeben sich durch den Einsatz von Topcom MDQM zahlreiche Vorteile:

• Automatisierung und Fehlerreduktion bei der Pflege komplexer Vertrags- und Bilanzkreisstrukturen

• Flexible Anpassung an neue regulatorische oder geschäftliche Anforderungen

• Transparente Nachvollziehbarkeit aller Änderungen durch Historisierung und Vergleichsfunktionen

• Moderne, skalierbare Architektur mit intuitiver Web-Oberfläche und sicherer Systemintegration

• Schnelle Integration in bestehende Systemlandschaften, unabhängig von spezifischer Hardware oder Herstellern

• Zukunftssicherheit durch geplante KI-Integration und flexible Regeldefinition

Zielgruppen und Anwendungsbereiche

Topcom MDQM richtet sich insbesondere an IT-Leiter, Verantwortliche für Stammdatenmanagement, Marktkommunikation, Zeitreihenmanagement und technische Netzsteuerung. Die Lösung eignet sich besonders für Unternehmen, die mit Massendatenverarbeitung, Zeitreihenmanagement und dynamischen Systemlandschaften konfrontiert sind. Für technische Anwender, die mit dem Austausch technischer Nachrichten und der Integration verschiedener Systeme befasst sind, bietet das System einen echten Mehrwert.

Roadmap und Weiterentwicklung

Die Weiterentwicklung von Topcom MDQM ist bereits geplant: Zukünftig sollen Anwender mit entsprechenden Rechten Typen und Differenzdefinitionen direkt in der Anwendung konfigurieren und parametrieren können. Ein integriertes Aufgabenmanagement wird die Bearbeitung von Datenkonsistenzen weiter vereinfachen.

Fazit

Mit Topcom MDQM setzt die Topcom Kommunikationssysteme GmbH neue Maßstäbe im Master Data Quality Management für die Energiebranche. Die Lösung überzeugt durch Flexibilität, Automatisierung und Transparenz – und bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Datenprozesse effizient, sicher und zukunftsfähig zu gestalten. Die Premiere auf der E-world in Essen im Februar 2026 markiert den Startschuss für eine neue Generation des Stammdatenmanagements.

„Wir sind überzeugt, dass Topcom MDQM einen echten Mehrwert für die Branche bietet und freuen uns darauf, die Lösung auf der E-world einem breiten Publikum zu präsentieren“, so der Entwicklungsleiter Kai Bauer abschließend.

Besuchen Sie Topcom auf der E-world vom 10. bis 12. Februar 2026 am Stand 2A115 in Halle 2 und erhalten Sie weiterführende Informationen über die innovativen Lösungen für die Energiewirtschaft.