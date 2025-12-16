KI-Agenten, Quanten, verifizierbare Intelligenz: Diese Trends sehen SAS Experten 2026 im Banking

Heidelberg, 16. Dezember 2025 - Agentic AI, Quantentechnologie und ethische KI machten 2025 von sich reden - 2026 starten diese Themen in der Praxis richtig durch. Experten von SAS, einem der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Daten und künstliche Intelligenz (KI), geben ihre Einschätzung zu den Entwicklungen im Financial-Services-Bereich. Im Folgenden die Top-Trends, weitere Prognosen für den Bankensektor gibt es hier.

Gen-AI-gestützte Agenten kommen

2026 wird Generative AI für unstrukturierte Daten, was traditionelle Statistik schon seit Langem für strukturierte ist. Banken und Versicherer setzen verstärkt auf sogenannte "Knowledge Agents", die über Large Language Models und Retrieval-Augmented-Generation(RAG)-Technologie gefüttert werden. Mehr als 80 Prozent der Unternehmensdaten liegen in unstrukturierten Formaten (Text, Bilder) vor, und diese Bestände wachsen jährlich um bis zu 60 Prozent. Mit GenAI-gestützten "Wissensagenten" werden Finanzdienstleister unstrukturierte Daten aus ihrem Informationspool in relevante Antworten überführen, die Risikomanagement und strategische Entscheidungsfindung beschleunigen.

Terisa Roberts, Global Director for Risk Modeling, Decisioning and Governance, SAS

"Bubble-sensibles" Risikomanagement sollte Standard werden - tut es aber nicht

2026 werden führende Banken und Asset Manager Bubble-sensible Modelle in ihr Pricing, ihr Asset Liability Management (ALM) und ihre Stresstests einbauen. Diese Modelle brechen den Marktpreis für Anlagen ganz konkret auf die wichtigsten Treiber herunter. Gleichzeitig identifizieren und analysieren sie Risikoprämien und Komponenten, die kurzzeitig Blasen verursachen. Diese spezialisierten Modelle helfen Unternehmen, die Faktoren zu erkennen, die zu sprunghaften und kurzfristigen Preisanstiegen bei Assets führen. Solche "Bubble-Indikatoren" sollten zum Standard für alle Banken werden - ein flächendeckender Einsatz ist für 2026 aber noch nicht abzusehen.

Robert Jarrow, Advisor and Industry Consultant, Quantitative Research & Risk Data Solutions, SAS

Quantensprung für Banken

Innerhalb der kommenden fünf Jahre wird Quanten-KI die Bankenlandschaft nachhaltig verändern. Hybride Ansätze aus Quantentechnologie und klassischem Computing gehen vom Pilotstatus in die Produktion über. Dabei erzielen sie Durchbrüche bei der Optimierung in Bereichen wie Risikomanagement und Betrugsprävention. Sie werden den Standard setzen für moderne Decision Intelligence. Banken, die dabei vorangehen, erzielen transformative Gewinne bei Präzision, Agilität und Performance - und verschaffen sich somit einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Wettbewerb.

Julie Muckleroy, Global Banking Strategist, SAS

"Verified Intelligence" ist das neue Vertrauenssiegel

KI macht Finanzinstitute schneller, smarter und selbstbewusster - manchmal zu selbstbewusst. Von Kreditbewertungen über Betrugserkennung bis hin zu Kundenservice: Intelligente Systeme sind darauf trainiert, in Millisekunden zu entscheiden. Hat die Branche auf dem Weg dorthin das menschliche Prinzip aus den Augen verloren? Vertrauen muss verdient werden. 2026 wird es von einem Versprechen zu einer unbestechlichen Performance-Metrik, denn der Fokus von Banken entwickelt sich von Modell-getriebener hin zu Nachweis-getriebener Intelligenz. Der neue Standard für diese Intelligenz ist verifizierbare Transparenz für jede Prognose, jede Entscheidung und jede Interaktion.

Alex Kwiatkowski, Director of Financial Services Marketing, SAS

Weitere Trendprognosen 2026 gibt es hier.

