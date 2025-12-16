Sichere synthetische Daten als Game Changer: SAS Data Maker ab sofort im Microsoft Marketplace verfügbar

Heidelberg, 16. Dezember 2025 -- SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Daten und künstliche Intelligenz (KI), stellt SAS Data Maker ab sofort über Microsoft Marketplace bereit. Damit bekommen Unternehmen ein Enterprise-Tool zur sicheren Generierung von synthetischen Daten an die Hand, die statistisch repräsentativ sind, aber keine Vorgaben zum Schutz von sensiblen Informationen verletzen. Anwender verfügen damit über ganz neue Möglichkeiten, zu experimentieren und Szenarien zu modellieren, die mit realen Daten nicht umsetzbar wären.

SAS Data Maker baut auf einer offenen, erweiterbaren Architektur auf und lässt sich über fertige Konnektoren schnell in vorhandene Daten-Ökosysteme integrieren. Datenanreicherung und die Generierung von Algorithmen stehen dabei in einem einzigen Tool zur Verfügung. Funktionen für Lineage, Audit-Logs und Defensible Privacy unterstützen die Erfüllung regulatorischer Anforderungen.

SAS Data Maker wird im ersten Schritt über den Microsoft Marketplace bereitgestellt, anschließend soll die Lösung über weitere unterstützte Cloud-Anbieter zur Verfügung stehen. Zudem ist eine Integration in die Cloud-native End-to-End-Plattform SAS Viya geplant, die Datenaufbereitung, Modellentwicklung und -implementierung zusammenbringt.

Die Vorteile auf einen Blick

- Enterprise-Funktionen für Trustworthy AI: SAS bringt jahrzehntelange Erfahrung in regulierten Branchen wie Financial Services, Gesundheitswesen und öffentliche Verwaltung ein, die insbesondere von synthetischen Daten profitieren können. SAS Data Maker liefert unter anderem Zeitreihendaten und Differential Privacy, um die Verwendung synthetischer Daten abzusichern.

- No-Code-Oberfläche: Eine benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht die Nutzung synthetischer Daten auch Mitarbeitern in den Fachbereichen und sorgt damit für eine breitere Operationalisierung.

- Integrierte Datenqualität und Evaluierung: Die eingebauten Tools unterstützen eine Vielzahl von Generierungsmethoden und stellen über visuelle Metriken die Qualität und statistische Nähe zu Real-World-Informationen sicher.

- Privacy Enhancing Technologies (PET): Dank der PET-Funktionen in SAS Data Maker sind Anwender in der Lage, synthetische Daten wie reale Informationen zu verwenden, ohne dass dafür die bestehenden Workflows angepasst werden müssen. Synthetische und reale Daten lassen sich nahtlos innerhalb der Pipelines austauschen.

"Synthetische Daten, sorgfältig generiert und strengstens validiert, sind das A und O für zuverlässige, vertrauenswürdige KI", sagt Kathy Lange, Research Director, AI Software bei IDC. "Die SAS Lösung geht wachsende Herausforderungen wie Datenschutz, rechtliche Beschränkungen sowie hohe Kosten für Datenakquisition und -Annotation an. Darüber hinaus verbessert sie aber auch die Geschwindigkeit und Qualität bei KI-Entwicklungen."

Brett Wujek, Head of Next-Generation AI Product Strategy bei SAS, ergänzt: "SAS Data Maker ist ein zentraler Schritt in unserem Engagement für Innovation bei Datenmanagement und KI. Damit unterstützen wir die Datenanforderungen unterschiedlichster Branchen im Hinblick auf Trustworthy AI und Decision Intelligence."

