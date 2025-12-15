Wieder hervorragende Bohrergebnisse vom Iska Iska-Projekt von Eloro Resources

Mit der zweiten Phase des Definition-Diamantbohrprogramms konnte Eloro Resources die Silber-Zinn-Polymetall-Mineralisierung erweitern

Die letzten zwei von insgesamt 16 Bohrlöchern brachten für Eloro Resources (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E) äußerst erfreuliche Ergebnisse. Es konnte nicht nur die Kontinuität bestätigt werden, sondern die Bohrung DSB-93 durchteufte das bisher höchste Silberintervall des in Bolivien gelegenen Iska Iska-Projekts. Dieses Intervall umfasste 72 Meter mit einem Gehalt von 294,81 Gramm Silber je Tonne Gestein sowie 0,44 Prozent Blei, es begann in einer Tiefe von 132 Metern. Diese starken Ergebnisse kommen gerade recht in einer Zeit, in der die politische Lage in Bolivien stabiler aussieht und dort Bergbau als immer wichtiger angesehen wird.

Wie das Analysehaus Haywood dazu ausführt, lassen die jüngsten Bohrergebnisse auf einen erhöhten Silbergehalt in der Lagerstätte Santa Barbara des Projektes hoffen. Die zweite Bohrung, eine Ergänzungsbohrung (DSB-90) im Zinngebiet, bestätigte eine signifikante Zinnmineralisierung: 51 Meter mit 0,24 Prozent Zinn ab 400 Metern Tiefe sowie 13,5 Meter mit 106,32 Gramm Silber je Tonne Gestein und 0,16 Prozent Zinn. Haywood schätzt, dass die kommende polymetallische Ressource über 180 Millionen Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 45 Gramm Silber je Tonne Gestein, ein bis 1,5 Prozent Zink und 0,8 Prozent Blei enthält. Die Zinn-Ressource vermutet Haywood bei über 100 Millionen Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 0,25 Prozent. CEO Tom Larsen freut sich über die bisher längsten und hochgradigsten Silber-, Zinn- und Zinkabschnitte in der Santa-Barbara-Zone. Und dass alle sechzehn Bohrungen des Programms - zwölf Erweiterungsbohrungen und vier Ergänzungsbohrungen - auch signifikante Silber-Zinn-Polymetall-Mineralisierungen in Gebieten durchteuft haben, welche ursprünglich als taubes Gebiet eingestuft worden waren.

Eloro Resources plant also eine aktualisierte Ressourcenschätzung und eine Studie für eine etwa 1.000 Meter lange Rampe durch die polymetallischen Zonen und die Zinnzonen in Santa Barbara. Die anvisierte Pilotanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen Gestein täglich könnte bis Ende 2027 zur Produktion führen. Im zweiten Halbjahr 2026 soll zudem eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für einen größeren Minenbetrieb veröffentlicht werden.

Die Aktie empfiehlt Haywood zum Kauf und nennt ein Kursziel von 3,00 Can-Dollar. In diesem Jahr konnte die Aktie bereits ein Plus von rund 120 Prozent einfahren. Mit den neuen positiven Ergebnissen sollte sich die Erfolgsgeschichte von Iska Iska fortsetzen lassen. Aus heutiger Sicht ist die Aktie zwar als spekulatives Investment einzustufen, das Chance-Risiko-Verhältnis sieht jedoch nach den jüngsten Bohrergebnissen sehr gut aus. Auch wenn die Aktie nun das Kurs-Tal durchschritten hat und über die vergangenen Wochen kräftig zugelegt hat, ist sie noch weit von den Höchstständen im Frühjahr 2022 entfernt. Das lässt auf weiteres Potenzial schließen. Damit erscheint das Haywood-Kursziel sogar konservativ. Aktuell liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Eloro-Aktie bei 6,90 Can-Dollar. Risiken des Bergbaus dürfen Anleger bei ihren Investmententscheidungen jedoch nie außer Acht lassen.

