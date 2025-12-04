Drei Räume, drei Denkmodi: Wie ein klar strukturiertes Meetingkonzept Unternehmen spürbar produktiver macht

Schönefeld, 04. Dezember 2025

Viele Unternehmen in Berlin und Potsdam kennen das Problem: Besprechungen finden in Räumen statt, die weder moderne Arbeitsmethoden unterstützen noch den Denkprozess fördern. Zu klein, zu laut, zu wenig funktional oder technisch überholt. Während der Ergebnisdruck steigt, bleibt die Umgebung unverändert. DECOWO in Schönefeld verfolgt einen anderen Ansatz und setzt auf ein Meetingraumkonzept, das gezielt unterschiedliche Denkphasen unterstützt.

Warum Meetingräume heute mehr sein müssen als neutrale Räume mit einem Tisch

Besprechungen scheitern selten am Thema, sondern am Umfeld. Wenn die Akustik stört, der Monitor zu klein ist oder die Anfahrt chaotisch verläuft, beeinträchtigt das jedes Ergebnis. Moderne Zusammenarbeit braucht Räume, die auf Denkmodi reagieren, nicht Räume, die alles gleichzeitig leisten sollen.

DECOWO setzt dafür auf das bewährte sogenannte Disney-Prinzip: Kreativ denken, kritisch bewerten und analytisch entscheiden. Drei Phasen, drei Räume, drei präzise Funktionen. Das Ergebnis ist ein Arbeitsumfeld, das nicht dekorativ wirkt, sondern funktional durchdacht ist. Viele Unternehmen versuchen, diese drei Denkhaltungen in einem Raum unterzubringen. In der Praxis führt das oft zu zähen Meetings und unklaren Entscheidungen. Die räumliche Trennung schafft Klarheit.

Warum ausgerechnet Schönefeld ein Vorteil ist

Wer aus Berlin oder Potsdam zu einem Meeting fährt, kennt die Realität: Staus, Parkplatzsuche, volle Innenstadtbereiche, unplanbare Verzögerungen. Ein Meeting um zehn Uhr verliert seine Wirkung, wenn die ersten Teilnehmer erst kurz vor halb elf eintreffen. Schönefeld bietet einen strukturierten Gegenentwurf.

DECOWO liegt direkt an den Achsen A113, A117 und B96a. Parkplätze liegen unmittelbar am Gebäude und sind kostenfrei. Öffentlicher Nahverkehr hält direkt vor der Tür. Der Flughafen BER ist sieben Minuten entfernt. Diese Kombination sorgt dafür, dass Termine pünktlich beginnen können und alle Beteiligten mit dem nötigen Fokus ankommen. Für viele Unternehmen ist das kein Komfortdetail, sondern ein klarer Produktivitätsfaktor.

Meeting-8: Der kreative Raum für Ideen und Modelle

Meeting-8 wurde so gestaltet, dass Kreativität nicht durch Technik oder Ablenkungen beeinträchtigt wird. Der Raum verzichtet bewusst auf einen fest integrierten Bildschirm. Stattdessen stehen doppelte Whiteboards, doppelte Pinnwände und großflächige Wandbereiche zur Verfügung, die Teams gleichzeitig nutzen können.

Hier entstehen Modelle, Hypothesen, Szenarien und erste Konzepte. Die Waldtapete ist kein dekorativer Zufall, sondern ein bewusster Kontrastpunkt. Sie reduziert visuelle Belastung und hält auch lange Workshops mental stabil. Der Raum ist außerdem so ausgerichtet, dass Videoproduktionen möglich sind – etwa für Recruiting oder interne Kommunikation. Meeting-8 ist ein Werkzeugraum für Ideen, nicht ein neutraler Besprechungsraum.

Business Lounge: Der diskrete Raum für vertrauliche Gespräche

Die Business Lounge ist ein geschlossener Raum mit gedämpfter Akustik, ruhiger Atmosphäre und grauen Ledersofas. Ein 65-Zoll-Bildschirm ergänzt das Setting, ohne es zu dominieren. Dieser Raum ist für Themen gedacht, die nicht im großen Raum besprochen werden können: Interviews, Verhandlungen, Investorengespräche, Projektbewertungen, schwierige Personalthemen oder bilaterale Abstimmungen.

In offenen Lounges anderer Anbieter ist Vertraulichkeit oft ein Problem. Gespräche dringen durch, Türen stehen offen, Hintergrundgeräusche stören. Die Lounge bei DECOWO ist bewusst so gestaltet, dass sensible Gespräche strukturiert und ungestört geführt werden können. Sie unterstützt den kritischen Denkmodus und wirkt zugleich professionell, ohne distanziert zu sein.

Konferenz-16: Der analytische Raum für Präsentationen und Entscheidungen

Konferenz-16 ist der größte Raum im Haus und bietet Platz für bis zu sechzehn Personen. Der Raum ist klar proportioniert, ohne tote Winkel oder Sichtblockaden. Das Zentrum bildet ein professioneller 86-Zoll-Monitor, der auch komplexe Datenmodelle und Präsentationen deutlich sichtbar macht.

Die Akustik bleibt stabil, die Beleuchtung ist steuerbar und die Luftqualität wird über ein Frischluft-Filtersystem konstant gehalten. Der Raum eignet sich für Vorstandspräsentationen, Workshops, Banktermine, Projektentscheidungen und alle Situationen, in denen Klarheit über Inhalte entscheidend ist. Er bildet den analytisch-entscheidenden Modus ab und funktioniert deshalb als finaler Raum in strukturierten Meetingtagen.

Ein Meetingtag in drei Räumen: Wie Struktur Ergebnisse verändert

Viele Unternehmen verbringen komplette Workshop-Tage in ein und demselben Raum. Das führt dazu, dass kreative und analytische Denkphasen ineinanderlaufen. Der Raum wechselt nicht, aber der Anspruch schon. Das bremst Teams aus.

Bei DECOWO läuft ein Meetingtag nachvollziehbar ab:

Vormittags entstehen Ideen im Meeting-8.

Mittags werden Inhalte im Konferenz-16 analysiert, strukturiert und visualisiert.

Nachmittags werden offene Punkte, sensible Themen oder finale Entscheidungen in der Business Lounge besprochen.

Der Raumwechsel unterstützt den Denkwechsel. Das Ergebnis ist kein Effekt, sondern eine spürbare Verbesserung der Arbeit.

Technik, Infrastruktur und Prozess: Das Unsichtbare, das Meetings verbessert

Viele Meetingräume zeigen ihre Schwächen erst nach zwei Stunden: stickige Luft, überhitzte Räume, laute Lüftung, instabile Technik. DECOWO hat diese Punkte bewusst im Hintergrund gelöst:

1000 Mbit Internet

ruhige Lüftungs- und Frischluftsysteme

flexible Tischkonfigurationen

App-basiertes Zugangssystem

digitale Buchungen ohne Rückfragen

Je weniger ein Raum Aufmerksamkeit verlangt, desto besser unterstützt er die Arbeit darin.

Mehr als Räume: eine Adresse, die Ergebnisse ermöglicht

Für Unternehmen, die DECOWO auch als Geschäftsadresse nutzen, haben die Meetingräume eine doppelte Bedeutung. Sie zeigen, dass der Standort nicht als bloße Briefkastenadresse funktioniert, sondern reale Infrastruktur bietet. Projekte, Gespräche und Entscheidungen finden dort statt. Der Standort ist funktional – nicht symbolisch.

Zitat

Michael Hofmann, Geschäftsführer der DECOWO GmbH, sagt dazu:

„Meetingräume sind kein dekoratives Element. Sie sind Werkzeuge. Wenn Räume Denkmodi unterstützen statt sie zu bremsen, verändert das die Qualität von Entscheidungen. Genau deshalb haben wir unser Konzept klar getrennt aufgebaut.“

Unternehmen

DECOWO GmbH

Zeppelinstraße 1A

12529 Schönefeld

Web: https://decowo.de

Pressekontakt

Michael Hofmann

Geschäftsführer

office@decowo.de

Telefon: 030 75 42 59 29