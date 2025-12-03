Reifen-Kreislaufwirtschaft made in Germany:

AZuR inspiriert Südamerika und wächst in Europa

Vorstellung des AZuR-Erfolgsmodells fand großen Anklang auf der Kautschukkonferenz SLTC Jornadas Caucho in Bogotá

Willich, 2. Dezember 2025. Auf der südamerikanischen Kautschukkonferenz SLTC Jornadas Gaucho 2025 stand die nachhaltige Reifen-Kreislaufwirtschaft Europas auf der Agenda. Christina Guth, AZuR-Netzwerk-Koordinatorin, wurde von der SLTC-Präsidentin Marly Jacobi persönlich nach Bogotá eingeladen, um die Strukturen, Erfolge und Visionen des AZuR-Erfolgsmodells vorzustellen. Die Resonanz der rund 400 Fachbesucher zeigte, dass der AZuR-Ansatz international Anerkennung und Zustimmung findet. In Europa wächst das Netzwerk kontinuierlich weiter. Im November schlossen sich der italienische Maschinenbauer Molinari und der münsterländische Abdichtungsspezialist ROTAERNUM dem AZuR-Partnerkreis an.

Vom 6. bis 8. November 2025 wurde die wichtigste Fachveranstaltung der Kautschukbranche Südamerikas in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá ausgerichtet. Die Jornadas Caucho 2025, organisiert von der Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho (SLTC), bot ein vielfältiges Programm mit Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops rund um innovative Technologien, Nachhaltigkeit und Zukunftsthemen der Kautschukindustrie. Die Veranstaltung ist ein bedeutender Treffpunkt für den fachlichen Austausch und die globale Vernetzung der Branche, und zog dementsprechend Experten aus ganz Lateinamerika sowie internationale Gäste an.

Globales Interesse am europäischen Reifen-Kreislaufmodell

Technologisch und verfahrenstechnisch ist die Reifen-Recyclingbranche in Südamerika aus Sicht von Guth „bereits gut aufgestellt. „Was jedoch fehlt, ist ein übergreifendes Netzwerk, das alle Akteure der Wertschöpfungskette zusammenbringt – so wie es AZuR in Europa tut.“ Genau dieses strategische Zusammenwirken sei der Schlüssel, um ökologische und ökonomische Potenziale im Recycling besser auszuschöpfen. In Bogotá wurde deutlich: Das europäische AZuR-Modell hat internationale Strahlkraft. „Wir hätten dort sicher neue Partner gewinnen können“, berichtet Guth. „Aber AZuR bleibt auf Europa fokussiert.“

Zu den eingeladenen Experten aus aller Welt gehörte auch Prof. Dr. Ulrich Giese, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Kautschuktechnologie (DIK) – einem wissenschaftlichen Partner im AZuR-Netzwerk. Auch er trug zur internationalen Sichtbarkeit des AZuR-Netzwerks bei. Die gemeinsame Präsenz unterstrich den interdisziplinären Ansatz, den AZuR lebt: Wirtschaft, Wissenschaft und Recycling ziehen an einem Strang, um die Circular Economy im Reifensektor voranzutreiben.

AZuR als Vorbild für internationale Kooperationen

Die Einladung zur SLTC Jornadas Caucho zeigt: AZuR wird längst als Best-Practice-Beispiel für nachhaltige Kreislaufwirtschaft wahrgenommen – auch über Europa hinaus. Die Konferenz bot nicht nur eine Bühne für die internationale Vernetzung, sondern zeigte auch, wie dringend globale Kooperationen notwendig sind, um die Reifen-/Recycling-branche zukunftsfähig und ressourcenschonend zu gestalten.

Molinari: innovative Zerkleinerungstechnologie für Altreifen und Gummigranulate

AZuR-Neupartner MOLINARI entwickelt und produziert leistungsstarke Maschinen zur Zerkleinerung, Granulierung und Feinstvermahlung von Altreifen und Gummimaterialien. Damit schafft das Unternehmen die technische Grundlage für die effiziente, qualitativ hochwertige mechanische Altreifenverwertung. Innovative Maschinen von MOLINARI kommen weltweit in allen Stufen der Altreifenaufbereitung zum Einsatz:

• Vorzerkleinerung kompletter Reifen aller Art (Pkw, Lkw, EM)

• Granulierung zu definierten Partikelgrößen

• Feinvermahlung für hochwertige Anwendungen (z.?B. Asphalt, Gummimatten)

• Separierung von Stahl und Textilanteilen zur Rückgewinnung

Im AZuR-Netzwerk unterstützt Molinari mit seinen Technologien die konsequente Umsetzung der Circular Economy:

• Schaffung hochwertiger Sekundärrohstoffe für neue Produkte aus Altreifengummi

• Grundlage für den Einsatz gummimodifizierten Asphalts zur nachhaltigen Straßensanierung

• Technische Voraussetzung für stoffliche und chemische Verwertungsverfahren wie Devulkanisation oder Pyrolyse

So trägt MOLINARI aktiv dazu bei, dass immer mehr Reifen im Kreislauf verbleiben.

ROTAERNUM: Nachhaltige Systeme für den Verkehrswegebau

AZuR-Neupartner ROTAERNUM entwickelt und produziert nachhaltige Lösungen für den Verkehrswegebau. Die innovativen Systeme schützen Straßen, Brücken und Tunnel langfristig vor Verschleiß, Spurinnenbildung, Frost- und Wasserschäden & Co. – ein zentraler Baustein für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft im Mobilitätssektor.

Intakte Straßen und Verkehrswege sind Voraussetzung für einen funktionierenden Reifenkreislauf. Denn nur auf einer qualitativ hochwertigen Infrastruktur können Neureifen, nachprofilierte oder runderneuerte Reifen ihre Lebensdauer voll ausschöpfen. Die innovativen Systeme von ROTAERNUM leisten damit einen messbaren Beitrag zur Effizienz und Nachhaltigkeit des gesamten Reifenlebenszyklus.

Durch langlebige Straßenbeläge, Abdichtungen und Beschichtungslösungen wird der Lebenszyklus von Verkehrswegen deutlich verlängert. Sanierungsintervalle werden reduziert, der Bedarf an neuen Baumaterialien sinkt – und damit auch der Ressourcenverbrauch und die CO?-Emissionen im Straßenbau. Besonders relevant ist der Einsatz im Zusammenhang mit gummimodifiziertem Asphalt, der Recycling-Gummimehl aus Altreifen enthält. ROTAERNUM-Systeme schaffen optimale Voraussetzungen für dessen langzeitstabile Anwendung.

Über die Allianz Zukunft Reifen (AZuR)

AZuR engagiert sich seit dem Jahr 2020 europaweit für eine nachhaltige Reifen-Kreislaufwirtschaft. Gebrauchte Reifen sollen möglichst zu 100 Prozent wiederverwendet oder verwertet werden, um Abfälle zu vermeiden, CO2-Emissionen zu senken, natürliche Ressourcen zu schonen und Mensch sowie Umwelt zu schützen.

Über 90 AZuR-Partner aus Industrie, KMU, Handel und Wissenschaft decken alle Sektoren der nachhaltigen Circular Economy von Reifen ab – von der nachhaltigen Neureifen-Herstellung und zertifizierten Altreifen-Sammlung über die Reparatur und Runderneuerung von Reifen bis hin zur mechanischen und chemischen Verwertung der in Altreifen enthaltenen Rohstoffe.

Im interdisziplinären Teamwork werden neue Wege und Lösungen für einen ökologisch wie ökonomisch sinnvollen Reifen-Kreislauf entwickelt. Dabei kommt den Universitäten im AZuR-Netzwerk eine besondere Bedeutung zu. Diese liefern mit wissenschaftlich fundierten Studien und Forschungen wertvolle Impulse, um den Stoffkreislauf zu schließen.

Im November 2025 hat die Allianz Zukunft Reifen den Sonderpreis „Kooperation“ im Rahmen des erstmals verliehenen NRW-Preises Ressourcenschonung der Effizienz-Agentur NRW (efa) erhalten. Im September 2025 wurde AZuR mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeits-projekte 2025 ausgezeichnet. In der Kategorie „Gesamtkonzept – NPO“ würdigte die Jury das europaweit einzigartige Netzwerk der Reifen- und Recyclingbranche für seine umfassende und praxisnahe Lösung zur Umsetzung einer klimagerechten Reifen-Kreislaufwirtschaft.

AZuR-Netzwerk-Koordinatorin Christina Guth wurde mit dem Recircle Award 2025 in der Kategorie Women’s Award for the Tyre Retreading Sector ausgezeichnet. Im November 2023 erhielt AZuR für die Studie zur positiven Ökobilanz der Runderneuerung den „Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit 2024“. Das AZuR-Erfolgsmodell der Reifen-Kreislauf-wirtschaft findet weltweit Beachtung. Es kann und soll auf andere Branchen und Abfallströme übertragen werden. Mehr über AZuR erfahren Sie hier: https://azur-netzwerk.de

