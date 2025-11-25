Exovape informiert über Ausbau der europäischen Logistik- und Compliance-Struktur

Shenzhen / Europa, November 2025 – Die Marke Exovape, betrieben von Shenzhen Longgang Qingyun Electronic Technology, informiert über den weiteren Ausbau ihrer Logistik- und Compliance-Struktur für den europäischen Markt. Im Mittelpunkt stehen dabei transparentere Warenströme, nachvollziehbare Lagerprozesse und die konsequente Beachtung der jeweiligen gesetzlichen Vorgaben in den belieferten Ländern.

Exovape ist seit mehreren Jahren im internationalen Handel mit Verdampfungsgeräten und verwandten Produkten tätig und beliefert über ein europäisches Lagernetz unter anderem Deutschland, Ungarn, Slowenien, Schweden und Finnland. Ziel des aktuellen Ausbaus ist es, Transportwege klarer zu dokumentieren, Lieferzeiten planbarer zu gestalten und die Zusammenarbeit mit Logistikdienstleistern und Handelspartnern auf eine langfristige Grundlage zu stellen.

Nach Angaben des Unternehmens werden alle Warenbewegungen zwischen den Produktionsstätten in Asien und den europäischen Lagerstandorten systematisch erfasst. Dazu gehören Informationen zu Chargen, Transportwegen und Lagerbeständen. Diese Daten sollen es ermöglichen, Lieferketten im Bedarfsfall lückenlos nachzuvollziehen und regulatorische Anforderungen der einzelnen Länder besser zu erfüllen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Aufbereitung von Informationen für volljährige Endnutzerinnen und Endnutzer sowie für Geschäftspartner. Exovape stellt auf seiner Internetseite Hinweise zu Produktkategorien, zum rechtlichen Rahmen in den Zielmärkten und zu allgemeinen Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von Verdampfungsprodukten zur Verfügung. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass seine Angebote ausschließlich an Erwachsene gerichtet sind und nicht als Aufforderung zum Konsum verstanden werden sollen.

„In unserem Geschäftsbereich ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Produkten und Informationen unerlässlich“, erklärt Tim Sleck, verantwortlicher Ansprechpartner bei Exovape. „Für uns bedeutet das, Lieferketten so transparent wie möglich zu machen und die jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen zu respektieren. Die aktuelle Erweiterung unserer Logistikstruktur in Europa ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.“

Vor diesem Hintergrund betont Exovape, dass die vorliegende Mitteilung ausschließlich der Information über logistische und organisatorische Maßnahmen dient. Sie stellt keine Aufforderung zum Kauf von Tabak- oder Nikotinprodukten dar und richtet sich insbesondere an interessierte Unternehmen, Medien und Institutionen, die sich mit internationalen Lieferketten und der Entwicklung des Verdampfungsmarktes beschäftigen.

Weitere allgemeine Informationen zum Unternehmen finden sich auf der Website unter:

https://exovape.com

Über Exovape

Exovape ist eine Marke von Shenzhen Longgang Qingyun Electronic Technology mit Sitz in Shenzhen, China. Das Unternehmen ist im grenzüberschreitenden Handel mit Verdampfungsgeräten und verwandten Produkten tätig und konzentriert sich auf den europäischen Markt. Über Lagerstandorte in Europa beliefert Exovape ausgewählte Länder mit einem Schwerpunkt auf transparenten Warenströmen, dokumentierten Prozessen und der Einhaltung der jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben. Angebote von Exovape richten sich ausschließlich an volljährige Nutzerinnen und Nutzer.

Pressekontakt

Shenzhen Longgang Qingyun Electronic Technology

Marke: Exovape

Ansprec

Chiwu Industrial Area 11-2, B101, Baolong Str. Longgang

518115 Shenzhen, China

E-Mail: info@exovape.com

Internet: https://de.exovape.com