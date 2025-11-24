Gold gehört in jedes gut diversifizierte Portfolio

Treiber für den Goldpreis gibt es viele. Ein bedeutender ist der Drang der Schwellenländer nach mehr Unabhängigkeit vom US-Dollar.

Die Notenbanken der Schwellenländer vermehren ihre Goldreserven. Derzeit besitzen sie nur rund zwei bis drei Prozent der Reserven in Form von Gold. In den nächsten Jahren wird mit einer Quote von sieben bis zehn Prozent gerechnet. Die Chefanlagestrategin der Zürcher Kantonalbank, Anja Hochberg sieht daher in den Notenbanken der Schwellenländer einen starken Treiber für den Goldpreis. Auf längere Sicht hält sie daher einen Goldpreis von 5.000 US-Dollar je Feinunze für gut möglich. Und nicht nur die Notenbanken der Schwellenländer bauen ihre Goldreserven aus. Sehr aktiv sind etwa China und Polen.

Und es wächst auch die private Nachfrage nach physischem Gold. Korrekturen gehören zu einer Rallye, dies gilt auch für Gold. Wie es am Aktienmarkt weitergehen wird, da sind die Meinungen ziemlich geteilt. Es gibt Höchststände an der Börse in New York und auch der DAX ist auf Rekordniveau. Der KI-Hype sorgt nicht nur für riesige Investitionen, sondern KI, Energiewende oder Big-Data-Center, brauchen Gold, auch Silber und weitere Seltene Erden. Tech-Giganten benötigen jeweils acht bis zehn Tonnen Gold jährlich. Gold ist zudem nach wie vor ein Statement und ein sicherer Hafen.

Das zeigt, Gold ist nicht nur das Anlage- und Wertaufbewahrungsvehikel der Stunde, sondern wird auch als modernes Material geschätzt. Diese Anwendungen werden nur einen kleinen Teil der Gesamtnachfrage ausmachen und dies auf lange Zeit, aber der ständig steigende Drang der Bürger zur Absicherung werden den Goldpreis langfristig nach oben treiben. Davon profitieren in natürlichstem Sinn die Unternehmen mit Goldprojekten.

Quelle:

Focus Money, Ausgabe Nr. 47 vom 14.11.2025

