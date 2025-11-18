Warum Deutschland ein Fehlertheater braucht - Ein ungewöhnliches Buch für Führungskräfte - Szenen statt PowerPoint

"Das Fehler-Theater" ISBN

In vielen Unternehmen beginnt das Drama ganz harmlos: Ein Fehler im Projekt, eine falsche Zahl in der Präsentation, ein verpasster Kundenanruf. Nichts Weltbewegendes – eigentlich. Doch kaum ist der Patzer im Raum, kippt die Atmosphäre. Blicke werden starrer, Sätze vorsichtiger. Jemand schiebt die Schuld geschickt zur Seite, jemand anderes schweigt demonstrativ, wieder jemand kommentiert süffisant von der Seitenlinie.

Offiziell spricht man von „Fehlerkultur“. Inoffiziell läuft längst ein Theaterstück.

Genau hier setzt das Buch „Das Fehlertheater“ von Bernd Blase an. Es nimmt diese inoffizielle Bühne ernst – und macht sie sichtbar. Nicht als Management-Schlagwort, sondern als Stück mit Rollen, Dramaturgie, Requisiten und Regiefehlern. Und als Einladung an Führungskräfte, aus dem heimlichen Drama eine bewusste Lernbühne zu machen.

Die heimliche Bühne der Fehler:

Wer in Unternehmen über Fehler spricht, landet schnell bei Klassikern: „Aus Fehlern lernt man“, „Wir brauchen mehr psychologische Sicherheit“, „Niemand ist perfekt“. Gleichzeitig zeigt die Praxis: Kaum irgendwo wird so geschickt vertuscht, umgedeutet und verschoben wie bei Fehlern.

Bernd beschreibt das als „verdeckte Bühne der Organisation“:

Vorne: Hochglanzpräsentationen, KPI-Logik, „alles im grünen Bereich“.

Hinten: Nachtschichten, Workarounds, verschämte Korrekturen, unausgesprochene Schuldgefühle.

Dazwischen: Führungskräfte, die offiziell Lernbereitschaft einfordern – und in kritischen Momenten doch wieder nach Schuldigen suchen.

„Das Fehlertheater“ behauptet nicht, dass wir schauspielern, sondern dass wir es ohnehin tun – nur unbewusst. Und genau das macht es teuer: Fehler werden zu spät adressiert, Talente ziehen sich zurück, Risiken werden aus Angst nicht angesprochen.

Statt den x-ten „Fehlerleitfaden“ zu schreiben, stellt das Buch eine provokante Frage:

Was passiert eigentlich wirklich auf Ihrer Fehlerbühne – und welche Rolle spielen Sie selbst darin?

Was ist das „Fehlertheater“?

„Das Fehlertheater“ ist kein weiterer Ratgeber mit Checklisten zum Wegmoderieren von Fehlern. Es ist eine Mischung aus Tiefenpsychologie, Organisationsentwicklung und Theatermetapher, geschrieben für Menschen in Verantwortung: Geschäftsführungen, Bereichsleitungen, HR, Change-Architekten.

Kernidee:

Jede Organisation entwickelt unbewusst immer wiederkehrende Fehler-Szenen – mit typischen Rollen:

Der Schuldige: nimmt alles auf sich – aus Loyalität oder Angst.

Die Retterin: springt ein, kaschiert, macht „mal schnell“, damit es niemand merkt.

Der Kritiker: weiß es im Rückblick immer besser – und hält sich im Risiko lieber zurück.

Die Schweigende: hat wichtige Hinweise, sagt aber nichts – zu hoch das Risiko, „schwierig“ zu wirken.

Die Regie (Führung): entscheidet mit Blick, Tonfall und Reaktion, ob das Ganze zur Tragödie, Farce oder zum Lernstück wird.

Das Buch zeigt: Solange diese Rollen nicht bewusst sind, wiederholt sich das gleiche Drama – auch nach Workshops, Kulturprogrammen und Leitbild-Postern.

Für wen lohnt sich das Buch?

Top-Management und Bereichsleitungen, die jenseits von Buzzwords verstehen wollen, warum ihre „Fehlerkultur-Initiativen“ oft im Sand verlaufen.

HR, L&D, Organisationsentwickler:innen, die nach Formaten suchen, die tiefer gehen als der nächste Workshop mit Kärtchen und Flipchart.

Berater:innen, Trainer:innen, Coaches, die mit ihren Kunden an Kultur, Haltung und psychologischer Sicherheit arbeiten.

Führungskräfte im Mittelstand, die spüren: „Wir ersticken gerade fast an unserer eigenen Perfektionsfassade.“