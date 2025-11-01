Startseite Zirkularität gewinnt: Allianz Zukunft Reifen erhält NRW-Sonderpreis Ressourcenschonung 2025 Pressetext verfasst von Katsche1895 am Di, 2025-11-18 12:26. Willich, 5. November 2025. Die CGW GmbH hat für den Aufbau der Allianz Zukunft Reifen (AZuR) den Sonderpreis „Kooperation“ im Rahmen des erstmals verliehenen NRW-Preises Ressourcenschonung der Effizienz-Agentur NRW (efa) erhalten. Das AZuR-Netzwerk engagiert sich mit über 90 Partnern für eine klimafreundliche, wirtschaftlich tragfähige Reifen-Kreislaufwirtschaft in NRW, Deutschland und Europa. AZuR treibt nachhaltige Innovationen und Vernetzung in Nordrhein-Westfalen voran. Netzwerk-Koordinatorin Christina Guth und Kristiane Guth (CGW) nahmen den Preis am 4.November 2025 persönlich von Umweltminister Oliver Krischer entgegen.

Unter dem Motto „Zirkularität gewinnt!“ prämierte die Effizienz-Agentur NRW (efa) am Abend des 4. November vier Unternehmen aus NRW, die mit zirkulären Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen Vorreiter für Ressourcenschonung und Transformation sind. "Die Preisträgerinnen und Preisträger zeigen: Wer Ressourcen schont und Kreisläufe schließt, schützt das Klima und ist damit wirtschaftlich erfolgreich. Genau das ist unser Ziel in Nordrhein-Westfalen. Wir erschließen durch Umweltschutz neue Märkte und gehen voran auf dem Weg zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas", stellte NRW-Umweltminister Oliver Krischer fest.

Zirkuläre Geschäftsmodelle – Innovation für Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit

Mit dem neuen NRW-Preis Ressourcenschonung führt die Effizienz-Agentur NRW (efa)

den renommierten Effizienz-Preis NRW fort, der seit 2000 regelmäßig vergeben wird. Die Weiterentwicklung stellt noch stärker als zuvor zirkuläre Ansätze in den Mittelpunkt – von Recyclingverfahren über digitale Lösungen bis zu gesellschaftlicher Resilienz. „Zirkuläre Produkte und Geschäftsmodelle sind nicht nur ein Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz, sondern sichern auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in NRW. Mit dem neuen NRW-Preis Ressourcenschonung wollen wir diese Pioniere sichtbar machen und andere motivieren, ähnliche Wege zu gehen“, betonte Dr. Peter Jahns, Leiter der efa.

Fokus auf dem gesamten Lebenszyklus von Reifen

Das AZuR-Netzwerk stellt sich der Herausforderung, jährlich allein in Deutschland mehr als 500.000 Tonnen Altreifen im Wirtschaftskreislauf zu halten und nachhaltig zu verwerten. Bereits über 90 Partner aus zehn europäischen Staaten – darunter zahlreiche Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus NRW – engagieren sich in der Allianz. Im Fokus steht der gesamte Lebenszyklus der Reifen – von der Rohstoffgewinnung über Transport, Herstellung und Nutzung auf der Straße bis hin zur klimagerechten Weiterverwendung und Verwertung.

Zirkuläre Ausrichtung senkt den CO2-Ausstoß nachhaltig

Das Netzwerk setzt auf die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft im Sinne des Cradle to Cradle-Prinzips: Reifen sollen durch Reparatur, Nachprofilierung und Runderneuerung möglichst lange auf der Straße gehalten und anschließend durch mechanische oder chemische Verwertung im Wertstoffkreislauf gehalten werden. Damit können jährlich hunderttausende Tonnen Abfälle und CO2-Emissionen vermieden, Wasser und Energie gespart, Kosten gesenkt und Ressourcen geschont werden. Jede Tonne Altreifen, die mechanisch verwertet (und nicht verbrannt) wird, spart rund 700 kg CO2. Flottenbetreiber können ihre Betriebskosten für die Bereifung mit dem Einsatz von runderneuerten Reifen um bis zu 30 Prozent senken.

AZuR-Netzwerk-Koordinatorin und CGW-Geschäftsführerin Christina Guth freute sich über die Auszeichnung: „Wir sind stolz, dass unser Engagement für die Allianz Zukunft Reifen auf diese Weise anerkannt wird. Unser Ziel ist es, Reifen als wertvolle Ressource in der Gesellschaft neu zu verankern und gemeinsam mit unseren Partnern eine nachhaltige, zirkuläre Reifenwirtschaft in Europa aufzubauen. Der Preis ist eine wichtige Bestätigung und Motivation zugleich.“

Ausgezeichnet: AZuR-Erfolgsmodell für gelebte Circular Economy

Die Jury des NRW-Preises Ressourcenschonung würdigt das AZuR-Projekt als Modell für gelebte Circular Economy: „Das AZuR-Netzwerk zeigt eindrucksvoll, wie sektorübergreifende Kooperation funktionieren kann. Mit seiner Breite an Partnern, seinem interdisziplinären Austausch und seiner konsequenten Ausrichtung an ökologischen wie ökonomischen Zielen leistet es einen beispielhaften Beitrag zu Ressourcenschonung und Klimaschutz. Das hat die Jury überzeugt“, betont Dr. Martin Kuhne, Mitglied der Geschäftsleitung der Verbraucherzentrale NRW und Jury-Mitglied des NRW-Preises Ressourcenschonung.

Die efa gratulierte der CGW GmbH herzlich zur Auszeichnung und würdigt damit einen innovatives Netzwerk-Projekt, das zirkuläre Geschäftsmodelle in Wirtschaft und Gesellschaft maßgeblich voranbringt.

Über die Allianz Zukunft Reifen (AZuR)

AZuR engagiert sich seit dem Jahr 2020 europaweit für eine nachhaltige Reifen-Kreislaufwirtschaft. Gebrauchte Reifen sollen möglichst zu 100 Prozent wiederverwendet oder verwertet werden, um Abfälle zu vermeiden, CO2-Emissionen zu senken, natürliche Ressourcen zu schonen und Mensch sowie Umwelt zu schützen.

Über 90 AZuR-Partner aus Industrie, Mittelstand, Handel und Wissenschaft decken alle Sektoren der nachhaltigen Circular Economy von Reifen ab – von der nachhaltigen Neureifen-Herstellung und zertifizierten Sammlung gebrauchter Reifen über die Reparatur und Runderneuerung von Pkw- und Nfz-Reifen, bis hin zur stofflichen und chemischen Verwertung der in Altreifen enthaltenen Rohstoffe.

Im interdisziplinären Teamwork werden neue Wege und Lösungen für einen ökologisch wie ökonomisch sinnvollen Reifen-Kreislauf entwickelt. Dabei kommt den Universitäten im AZuR-Netzwerk eine besondere Bedeutung zu. Diese liefern mit wissenschaftlich fundierten Studien und Forschungen wertvolle Impulse, um den Stoffkreislauf zu schließen.

Im November 2025 hat die Allianz Zukunft Reifen den Sonderpreis „Kooperation“ im Rahmen des erstmals verliehenen NRW-Preises Ressourcenschonung der Effizienz-Agentur NRW (efa) erhalten. Im September 2025 wurde AZuR mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeits-projekte 2025 ausgezeichnet. In der Kategorie „Gesamtkonzept – NPO“ würdigte die Jury das europaweit einzigartige Netzwerk der Reifen- und Recyclingbranche für seine umfassende und praxisnahe Lösung zur Umsetzung einer klimagerechten Reifen-Kreislaufwirtschaft.

AZuR-Netzwerk-Koordinatorin Christina Guth wurde mit dem Recircle Award 2025 in der Kategorie Women’s Award for the Tyre Retreading Sector ausgezeichnet. Im November 2023 erhielt AZuR für die Studie zur positiven Ökobilanz der Runderneuerung den „Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit 2024“.

Das AZuR-Erfolgsmodell der Reifen-Kreislaufwirtschaft findet weltweit Beachtung. Es kann und soll auf andere Branchen und Abfallströme übertragen werden. Mehr über AZuR erfahren Sie hier: https://azur-netzwerk.de

