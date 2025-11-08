Nicht sozial genug: Warum wir ‚soziale Medien‘ neu benennen sollten - Algorithmen statt Anstand

„Nicht sozial genug: Warum wir ‚soziale Medien‘ neu benennen sollten“

Dozent, Autor und Künstler Bernd Blase plädiert für präzisere Begriffe wie „Algorithmische Netzwerkplattformen“ und „Affektmedien“. „Sozial“ meint ursprünglich wechselseitige Fürsorge, Normen, Vertrauen. Bei „sozialen Medien“ bezeichnet es jedoch vor allem Vernetzung: Profile sind über soziale Graphen verbunden, Inhalte werden interaktiv erzeugt, verteilt und bewertet. Das „Soziale“ ist damit eher strukturell als ethisch.

Berlin, 8. November 2025.

Der Dozent und Künstler Bernd Blase veröffentlicht einen kompakten Fachbeitrag, der den Begriff „soziale Medien“ kritisch hinterfragt. „Sozial beschreibt in der Plattformwelt vor allem Vernetzung – nicht automatisch Mitmenschlichkeit“, so Blase. Er schlägt präzisere Bezeichnungen vor, darunter Algorithmische Netzwerkplattformen (ANP) als Oberbegriff sowie Affektmedien für feeds, die Engagement über starke Emotionen maximieren.

Der Beitrag erläutert, warum algorithmische Anreize Anfeindungen, Hetze und Verletzungen begünstigen können, und skizziert konkrete Gegenmittel: klare Kontexte, starke Moderation, transparente Regeln, Friktion bei riskanter Weiterleitung und weniger Metrikdruck. Zugleich zeigt Blase Beispiele gelingender Online-Gemeinschaften – von Selbsthilfe bis Nachbarschaftshilfe.

Zitatvorschlag Bernd Blase:

„Solange wir alles ‚sozial‘ nennen, verwechseln wir Netzwerk mit Mitgefühl. Sprache schafft Realität – präzisere Begriffe sind der erste Schritt zu besseren Plattformen.“

Kernpunkte:

„Sozial“ = Vernetzung, nicht automatisch Ethik.

Neue Taxonomie: ANP, Affektmedien, Kontaktmedien, Öffentlichkeitsplattformen, Gemeinschaftsmedien.

Maßnahmen: Kontextklarheit, Moderation, Transparenz, Friktion, Demetrikalisierung.

Ziel: Mehr Demut, mehr Qualität, weniger Affektprägung.

