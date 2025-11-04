Neue Partnerschaft bringt FENECON Stromspeicherlösungen nach Griechenland und Zypern

-- Zusammenarbeit mit Grenecon markiert offiziellen Markteintritt von FENECON im Südosten Europas

-- Fokus auf Energiespeicherung in Griechenland und Zypern für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie

-- Wachsende Marktchancen durch lokale Gesetzgebung und EU-Fördermittel

Iggensbach, 4. November 2025 ---- FENECON, führender Hard- und Softwarespezialist für Stromspeicherlösungen in den Segmenten Privathaushalt, Gewerbe und Industrie, bietet seine Produkte ab sofort auch in den Märkten Griechenland und Zypern an. Dafür hat FENECON eine strategische Partnerschaft mit Grenecon IKE, einem Anbieter von Energielösungen, geschlossen. Das Portfolio des Unternehmens mit Sitz im griechischen Patras umfasst ein breites Spektrum an Dienstleistungen, darunter Energiestudien, Genehmigungen und schlüsselfertige Entwicklung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien. Gegründet wurde Grenecon im Dezember 2023 von einem Team aus griechischen und deutschen Unternehmern mit tiefem Branchen-Know-how, um die Energiewende in Griechenland und Zypern zu beschleunigen.

Im Mai 2025 unterzeichneten die beiden Unternehmen das offizielle Abkommen, das Grenecon zum Country-Partner von FENECON für Griechenland und Zypern macht. Bereits seit 2023 arbeiten die Partner eng zusammen, um Marktchancen zu bewerten und eine gemeinsame Präsenz in Griechenland und Zypern aufzubauen. Zur Zusammenarbeit gehörte auch der gemeinsame Auftritt auf der The Smarter E Europe 2024 und 2025 in München zur Vorstellung intelligenter Energiespeicherlösungen von FENECON. Gemeinsam treiben sie nun aktiv den Roll-out von FENECON-Speicherlösungen für Privathaushalte, Gewerbe und Industrie in der Region voran - in einem Markt, der durch gesetzgeberische Impulse, EU-Förderungen und von einer wachsenden Nachfrage nach dezentralen Energielösungen geprägt ist.

Strategische Partnerschaft unterstützt Energiewende in Griechenland und Zypern

Griechenland und Zypern verzeichnen derzeit eine steigende Nachfrage nach flexiblen Energielösungen. Das liegt nicht zuletzt an politischen Entwicklungen und Initiativen wie dem kürzlich verabschiedeten "Net-Billing"-Gesetz in Griechenland. Mit dem gesetzgeberischen Wandel steigt das Interesse einer Vielzahl von Akteuren - von privaten Kunden und kleinen PV-Betreibern bis hin zu Entwicklern von groß angelegten, eigenständigen Batteriespeichersystemen.

Die Partnerschaft mit Grenecon trägt entscheidend zu FENECONs internationaler Wachstumsstrategie bei und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Energiewende mit skalierbaren, intelligenten Speichersystemen in ganz Europa zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit Grenecon als Partner mit tiefem Marktverständnis und ausgeprägter Geschäftserfahrung stellt eine verlässliche und zukunftsorientierte Präsenz in Griechenland und Zypern sicher.

Partnerschaft für nachhaltige Wirkung

FENECON und Grenecon planen für dieses und nächstes Jahr unter anderem eine Teilnahme an lokalen Fachmessen in Griechenland. Dies soll Kunden und Fachleuten der Branche die Möglichkeit geben, direkt mit dem Team in Kontakt zu treten und das gesamte Produktportfolio kennenzulernen. Kunden in Griechenland und Zypern werden vom gleichen hochwertigen After-Sales-Support profitieren, der bereits in den Kernmärkten von FENECON etabliert ist - darunter die DACH-Region, die Niederlande, Schweden, Tschechien und Litauen. Der griechische Markt hat nach den von der Regierung initiierten Ausschreibungen für Energiespeicher in den Jahren 2023 und 2024 erhebliche internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

FENECON hebt sich durch langfristiges Engagement und bewährte deutsche Ingenieurskunst ab, mit Forschung, Entwicklung und Produktion, die vollständig in Deutschland angesiedelt sind. Alle Energiespeicher von FENECON sind mit dem eigens entwickelten intelligenten Energiemanagementsystem FEMS ausgestattet. Es ermöglicht Sektorkopplung, sorgt für eine netzdienliche Beladung sowie einen prognosebasierten Energiefahrplan, lässt sich über Apps kontinuierlich erweitern und begleitet Anwender auf ihrer gesamten Energy Journey.

"Mit Grenecon haben wir einen starken Partner gewonnen, der die griechischen und zypriotischen Märkte sehr gut kennt und unsere Vision einer nachhaltigen Energiezukunft teilt. Gemeinsam können wir die 100-Prozent-Energiewende in Südosteuropa mit intelligenten, skalierbaren Speichersystemen beschleunigen und Kunden in allen Segmenten - vom Privathaushalt bis hin zu Großprojekten - zuverlässig unterstützen", erklärt Tomá Bílek, Executive Manager, Sales International bei FENECON.

FENECON

Sina Sagstetter

Brunnwiesenstraße 4

94469 Deggendorf

Deutschland

E-Mail: presse@fenecon.de

Homepage: https://fenecon.de/

Telefon: 0049 9903 6280-492

Pressekontakt

Dr. Haffa & Partner GmbH

Axel Schreiber

Karlstraße 42

80333 München

Deutschland

E-Mail: postbox@haffapartner.de

Homepage: http://www.haffapartner.de

Telefon: 089 993191-0