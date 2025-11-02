Winkender Weihnachtsmann Wichtel rot, beflockt – Bewegliche Figur mit Rauschebart

Der Weihnachtsmann-Wichtel in klassischem Rot ist eine sorgfältig gestaltete Dekorationsfigur, die traditionelle Weihnachtsmotive aufgreift und durch ein bewegliches Detail lebendig wirkt. Die Figur zeigt einen freundlich winkenden Weihnachtsmann mit langem, weißem Rauschebart und typischer roter Kleidung. Durch ihre bewegliche Armfunktion vermittelt sie den Eindruck einer kleinen Begrüßung und schafft eine warme, festliche Atmosphäre im Innenraum.

Die Figur besteht aus robustem Kunststoff und ist mit einer beflockten Oberfläche versehen, die für eine angenehm weiche Haptik sorgt. Die Beflockung verleiht der Figur eine textile Anmutung und unterstreicht den winterlichen Charakter des Designs. Der Weihnachtsmann trägt die für ihn typische rote Mütze mit weißem Saum, dazu einen roten Mantel und schwarze Stiefel. Das Gesicht ist freundlich gestaltet, mit angedeuteten Augen, Nase und Bartpartien, die den Ausdruck eines klassischen Weihnachtswichtels aufnehmen.

Mit einer Größe von etwa 13 cm in der Länge, 9,5 cm in der Breite und 16,5 cm in der Höhe ist der Wichtel kompakt und vielseitig platzierbar. Er eignet sich für Tische, Fensterbänke, Kommoden oder Regale und kann sowohl einzeln als auch in Kombination mit weiterer Weihnachtsdekoration verwendet werden. Durch sein handliches Format fügt er sich harmonisch in verschiedene Dekorationsstile ein – von traditionell bis modern.

Die Bewegung des linken Arms erfolgt batteriebetrieben. Eine handelsübliche Batterie sorgt dafür, dass der Arm in einer gleichmäßigen Bewegung hin- und herwinkt. Die Bewegung ist dezent und unaufdringlich, sodass sich die Figur sowohl in ruhige als auch lebhafte Umgebungen integrieren lässt. Das Batteriefach ist leicht zugänglich und ohne Schraube verschließbar, wodurch der Batteriewechsel einfach durchzuführen ist. Eine Schraube zur Befestigung des Fachdeckels ist nicht vorgesehen.

Die Materialien wurden so gewählt, dass sie eine stabile Standfestigkeit und eine lange Haltbarkeit gewährleisten. Der Kunststoffkörper ist formstabil und widerstandsfähig gegen kleine Stöße. Die beflockte Oberfläche sollte trocken gereinigt werden, um die feine Struktur des Materials zu erhalten. Direkte Feuchtigkeit oder dauerhafte Sonneneinstrahlung sollten vermieden werden, um Farbe und Oberfläche langfristig zu schonen.

Als Bestandteil einer weihnachtlichen Raumgestaltung kann der winkende Weihnachtsmann-Wichtel einzeln oder als Teil eines Ensembles verwendet werden. In Kombination mit Kerzen, Tannenzweigen, Lichterketten oder anderen Figuren entsteht eine stimmige Dekoration, die den winterlichen Charakter unterstreicht. Auch auf dem Schreibtisch, im Eingangsbereich oder auf einer festlich gedeckten Tafel sorgt die Figur für einen kleinen, bewegten Akzent.

Neben dem dekorativen Aspekt bietet der Wichtel durch seine bewegliche Komponente einen spielerischen Reiz. Kinder und Erwachsene nehmen die kleine Bewegung oft als sympathisches Detail wahr, das die Figur von statischer Dekoration unterscheidet.

Produktmerkmale im Überblick:

Design: Weihnachtsmann-Wichtel in klassischem Rot, mit weißem Rauschebart und beflockter Oberfläche

Funktion: Beweglicher linker Arm mit Batteriebetrieb

Größe: ca. 13 × 9,5 × 16,5 cm (L × B × H)

Material: Kunststoff, beflockt

Betrieb: Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Einsatzbereich: Nur für den Innenraum geeignet

Pflege: Trocken abstauben, nicht feucht reinigen

Hinweis: Batteriefach ohne Schraubverschluss

Diese Figur verbindet klassische Weihnachtsmotive mit einer kleinen, beweglichen Funktion und eignet sich für vielseitige Dekorationen während der Adventszeit. Sie ist stabil, pflegeleicht und durch ihre kompakte Form flexibel platzierbar. Damit lässt sich die winterliche Atmosphäre in Wohnräumen, Büros oder Eingangsbereichen dezent ergänzen.