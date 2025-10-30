In diesem Buch warten Denk- und Knobelaufgaben für clevere Köpfchen darauf, gelöst zu werden. Ausgemalt werden darf auch. Und natürlich gibt es tolle Geschichten. Kinder, worauf wartet Ihr? Ran ans Buch!

Buchbeschreibung:

In Rätsel-, Mal- und Lesespaß erwarten Ihre Kinder Denk- und Knobelaufgaben. Und natürlich gibt es auch tolle Geschichten und Ausmalbilder.

Ein ideales Geschenk, um spielerisch die kleinen grauen Zellen und Konzentration der Kinder zu fördern und sie sinnvoll zu beschäftigen. Ein Mitmachbuch für Grundschulkinder, das Spaß bringt.

Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften, damit die Farben nicht auf der anderen Seite durchscheinen.

Zum Buch geht es hier:

https://buchshop.bod.de/raetsel-mal-und-lesespass-fuer-kinder-britta-kum...

Produktinformation:

Herausgeber: BoD – Books on Demand; 1. Edition (17. Oktober 2024)

Sprache: ?Deutsch

Taschenbuch:? 88 Seiten

ISBN-10:? 3759742947

ISBN-13:? 978-3759742940

Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Mehr Infos unter:

https://brittasbuecher.jimdofree.com/