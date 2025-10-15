ONLYOFFICE Docs 9.1: PDF-Editor mit Schwärzungsfunktion, schnellere Formeln und über 500 Fehlerbehebungen

Die neue Version ONLYOFFICE Docs 9.1 bringt erweiterte Funktionen für PDF-, Tabellen- und Präsentationseditor sowie zahlreiche Leistungsverbesserungen in der gesamten Suite.

Riga, 14.10.2025 - Die quelloffene Cloud-Office-Lösung ONLYOFFICE veröffentlicht die neue Version 9.1 ihrer Dokumenteneditoren als Online- und Desktop-Applikation. Zentrale Neuerung ist die Erweiterung des nativen PDF-Editors um eine neue Schwärzungsfunktion, welche das dauerhafte Entfernen vertraulicher oder sensibler Informationen aus PDF-Dokumenten ermöglicht und damit die Datensicherheit erhöhen soll. Darüber hinaus wurde der Tabelleneditor umfassend verbessert, sodass wichtige Funktionen wie LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP und XLOOKUP nun deutlich performanter und schneller durchgeführt werden können. Außerdem ergänzt das Update interaktive Inhaltssteuerelemente, eine eigene Registerkarte "Tabellendesign" sowie Datumsfilter für Pivot-Tabellen. Weitere Neuerungen für alle Editoren umfassen Unterstützung für HEIF-Bilddateien und HWPML-Dokumente sowie neue Diagrammoptionen. Für Administratoren enthält die Server-Version von ONLYOFFICE Docs nun ein Admin-Panel, über das sich Serverstatus und Konfigurationen einsehen lassen. Insgesamt enthält das Update mehr als 500 Bugfixes.

ONLYOFFICE Docs 9.1 ist auf der offiziellen Website des Anbieters unter https://www.onlyoffice.com/de/download-docs.aspx verfügbar.

Alle Neuerungen im Detail:

Erweiterter PDF-Editor

Der native PDF-Editor von ONLYOFFICE Docs wurde um mehrere zentrale Funktionen ergänzt, die die Arbeit mit sensiblen oder komplexen Dokumenten erleichtern. Mit der neuen Schwärzungsfunktion lassen sich vertrauliche Informationen dauerhaft aus PDF-Dateien entfernen. Nutzerinnen und Nutzer können einzelne Textstellen markieren oder über die Funktion Finden & Bereinigen gezielt nach Wörtern oder Phrasen suchen und diese automatisch schwärzen. Auch ganze Seitenbereiche lassen sich auf diese Weise redigieren. Die Änderungen werden nach dem Anwenden der Redaktion dauerhaft übernommen.

Zusätzlich bietet die neue Version erweiterte Annotationstools. Neben Kommentaren können nun Formen wie Rechtecke, Kreise, Pfeile oder verbundene Linien direkt in Dokumente eingefügt und individuell formatiert werden.

Darüber hinaus ist es nun möglich, Diagramme und SmartArt-Grafiken in PDF-Dateien anzuzeigen und zu bearbeiten. Dadurch lassen sich visuelle Inhalte besser einbinden und bearbeiten, ohne das Format zu wechseln.

Verbesserungen im Tabelleneditor

Der Tabelleneditor wurde in Version 9.1 umfassend überarbeitet. Eine zentrale Neuerung ist die Textausrichtung in Zellen: Anwender können nun zwischen links-nach-rechts (LTR) und rechts-nach-links (RTL) wechseln, was insbesondere bei mehrsprachigen Tabellen hilfreich ist.

Die Performance der LOOKUP-, VLOOKUP-, HLOOKUP- und XLOOKUP-Formeln wurde deutlich verbessert. Zu den wichtigsten Änderungen zählen eine optimierte Verarbeitung gemischter Datentypen, ein geringerer Speicherverbrauch sowie bis zu vierfach schnellere Suchvorgänge bei exakten und linearen Abfragen.

Weitere Neuerungen umfassen eine eigene Registerkarte "Tabellendesign" für formatierte Tabellen, Datumsfilter in Pivot-Tabellen zur besseren Auswertung zeitabhängiger Daten und die Unterstützung für Steuerelemente wie Spin Buttons, Listenfelder, Scrollleisten, Kombinationsfelder und Kontrollkästchen. Auch können Arbeitsblätter nun einfach per Doppelklick umbenannt werden.

Weitere Verbesserungen in allen Editoren

Neben den Neuerungen in PDF- und Tabelleneditor umfasst ONLYOFFICE Docs 9.1 auch zahlreiche übergreifende Optimierungen innerhalb der gesamten Suite. Unter anderem wurde die Kommentaranzeige überarbeitet: Offene und abgeschlossene Kommentare können nun getrennt in der Seitenleiste dargestellt werden.

Weiterhin erweitert das Update die Diagrammoptionen: Kreis- und Ringdiagramme unterstützen nun die Anzeige getrennter Segmente, außerdem ist der Zugriff auf externe Datenquellen möglich.

Im Präsentationseditor wurden alle Einstellungen des Folienmasters in eine eigene Registerkarte Folienmaster verschoben, um den Zugriff zu vereinfachen.

Die Formatunterstützung wurde erweitert: Neben HEIF-Bilddateien und HWPML-Dokumenten werden nun auch neue Konvertierungen - von PDF nach TXT sowie von PPTX nach TXT - unterstützt. Zudem können mathematische Formeln im MathML-Format eingefügt werden.

Der Dokumenteneditor unterstützt Abschnittswechsel innerhalb verschachtelter Inhaltssteuerelemente, und der integrierte Chart-Editor ermöglicht das direkte Öffnen eingebetteter XLSX-Dateien, ohne auf zwischengespeicherte Diagramme zurückzugreifen.

Abgerundet wird das Update durch neue Sprachoptionen: Formeln stehen nun auch in serbischer Übersetzung - sowohl in lateinischer als auch in kyrillischer Schrift - sowie in traditionellem Chinesisch zur Verfügung.

