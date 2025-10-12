„Süßes, sonst gibt's Saures!“, ertönt es durch die Gassen

Ausgehöhlte Kürbisse mit schaurigen Fratzen, unheimliche Gestalten, Hexen und Gespenster treiben an Halloween ihr Unwesen in der Umgebung.

„Süßes, sonst gibt's Saures!“, ertönt es dann durch die Gassen. In Deutschland wird dieses Fest ebenfalls immer beliebter. An Halloween-Partys kann man überall seine Kostümierung präsentieren, andere erschrecken oder einfach nur Spaß haben.

Doch was wäre eine Halloween-Party ohne gutes Essen und gruselige Geschichten? Natürlich nichts!

Mit dem Buch „Happy Halloween - Kulinarischer und literarischer Gruselspaß“ wird Ihre Halloweenfeier zum Hit.

Es gibt Gerichte, die sich furchteinflößend anhören und zum Gruseln lecker sind. Gruselgeschichten fehlen natürlich auch nicht. Ebenso gibt es eine Anleitung, wie man selbst eine Kürbisfratze schnitzen kann. Und gelacht werden darf ebenfalls! Mit Witzen über Vampire, Hexen, Geister, Skelette und Zombies wird Ihre Halloween-Party gleich noch einmal so lustig. Da darf es auch gern mal ein wenig makaber zugehen.

Zum Buch geht es hier:

https://www.bod.de/buchshop/happy-halloween-kulinarischer-und-literarisc...

Buchtrailer "Happy Halloween - Kulinarischer und literarischer Gruselspaß"

https://youtu.be/HwAzcsbg8yU

Rezepte:

Möhren-Glubscher, Monster-Augen, Larven-Quark, Lucifer-Salat, Blutsalat, Blutsauger-Suppe, Feurige Blutsuppe, Knusprige Kürbisgesichter, Monster-Bällchen, Augäpfel, Halloween-Kartoffeln, Wurst-Mumien, Fledermausflügel, Blutige Finger, Grünspan-Omelett, Totenköpfe, Wurm-Frikadellen, Bluthirn, Spinnen-Würstchen, Glubschaugen, Würmer-Glibber, Spinnen-Pudding, Wurm-Erde, Ungeheuer, Kakerlakensnack, Gruselbretzel, Spinnen-Cräcker, Glubschis, Blutpopcorn, Kürbis-Mandarinen, Blutraupe, Vampir Cocktail, Würmer-Blubber, Schwarze Hexe, Blutkonserve, Hexen-Shake, Warmer Krötenschleim, Kürbis-Suppe, Kürbis-Orangen-Suppe, Kürbis-Auflauf, Kürbis-Pizza, Kürbis-Ketchup, Kürbis-Aufstrich, Apfel-Kürbis-Marmelade, Kürbis-Bratling, Kürbis-Punsch, Kürbis-Dessert, Kürbis-Zimt-Muffins

Geschichten:

Ich habe dich erwartet

Der Fluch

Der alte Friedhof

Das Halloweenhaus

