Effiziente Buchführung: Online-Kurs Oktober
Ab dem 22. Oktober 2025 startet unser nächster Online-Kurs in Buchführung – perfekt für alle, die ihre Buchhaltung von Grund auf verstehen oder vorhandenes Wissen festigen möchten. Ob für Gründer, Selbstständige oder Mitarbeiter in kleinen und mittleren Unternehmen: Dieses praxisorientierte Training macht Sie fit im Umgang mit Zahlen, Belegen und Geschäftsvorfällen.
Kursformat: Flexibel und effektiv
Mit unserem Online-Seminar wird Ihnen der Unterrichtsstoff live mit einem erfahrenen Dozenten vermittelt. Und mit unserem Blended-Learning-Kurs erhalten Sie zusätzlich den Stoff noch einmal als E-Learning zur Vertiefung.
20 Stunden Online-Seminar – jeweils mittwochs & donnerstags nachmittags
Start: 22. Oktober 2025
Praxisnahe Übungen und sofort anwendbares Wissen
Interaktive Sessions für Ihre Fragen
Warum Buchführung und Buchhaltung so wichtig sind
Viele Unternehmer scheitern nicht am Produkt, sondern an den Zahlen. Buchführung ist das Fundament jeder erfolgreichen Geschäftsführung: Sie sorgt für Klarheit, Planungssicherheit und rechtliche Absicherung. Mit soliden Grundlagen in Buchhaltung können Sie bessere Entscheidungen treffen – und bares Geld sparen.
Ihre Vorteile im Überblick:
Keine Vorkenntnisse erforderlich
Live-Interaktion mit erfahrenem Dozenten
Verständliche Erklärungen ohne Fachchinesisch
Übungsaufgaben für direkten Praxistransfer
Teilnahmebescheinigung für Ihren Lebenslauf
Jetzt anmelden und Platz sichern
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um eine persönliche Betreuung zu gewährleisten.
Start: 22.10.2025
Ort: Online
Anmeldung und Infos: https://shop.iw-beratung.de/de/seminare/
