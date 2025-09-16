Gold und Silber stehen nicht nur im Interesse der Investoren. Die Edelmetalle gehen zusehends mit künstlicher Intelligenz eine Verbindung ein.

Schon bei der Identifizierung von Goldvorkommen werden KI-gestützte Plattformen genutzt, die mögliche Goldzonen anzeigen können. Dann sorgen KI-Sensoren für Nachhaltigkeit, etwa wenn es um Wartung oder Emissionsverringerung geht. Kostensenkung und Produktionsoptimierung sind die Vorteile. Dann irgendwann steht der Anleger da und überlegt, wann der beste Zeitpunkt ist, um in Gold oder Silber zu investieren. Die künstliche Intelligenz kann Preisprognosen abgeben. Der Edelmetall Online Markt hat Prognosen bezüglich Gold- und Silberpreise von KI-Tools, Analysten und Privatanlegern erstellen lassen. Tatsächlich schnitt die KI am besten ab. Nichtsdestotrotz sollten Anleger sich auf vielfältige Art informieren und auch nicht vergessen, dass es nicht um kurzfristige, sondern mehr langfristige Anlagen bei Gold und Silber geht.

Gold und Silber sind übrigens für die aus dem Boden schießenden Datenzentren und auch für die Hardware wichtige Bestandteile. Denn Gold ist sehr korrosionsbeständig und verbessert die Haltbarkeit und Arbeitsgeschwindigkeit von Chips und Sensoren. Silber wird in Leiterplatten verbaut und in Photovoltaik-Bestandteilen, die in Datenzentren für Energie sorgen. Überhaupt ist die Photovoltaikbranche ein bedeutender und wachsender Silberverbraucher. Die Anwendungen, die von der Verwendung von Silber profitieren werden immer mehr. Zum Beispiel könnten intelligente Fenster mithilfe von Silber Energie sparen. Silberionen in Fenstern können Licht und Wärme reflektieren, Sonnenstrahlen blockieren oder die Blendung von Autofahrern verhindern. Gold und Silber sind also nicht nur Werterhaltungsvehikel, sondern Bestandteil von Zukunftsanwendungen. Die Edelmetalle gibt es bei Sierra Madre Gold and Silver und bei Skeena Gold & Silver.

