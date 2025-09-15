MM International Trading LLC kündigt Verkaufsstart eines neuen Inference Servers auf Basis der NVIDIA HGX H200 Plattform an, der Unternehmen performante KI-Inferenz und LLM-Berechnungen ermöglicht.

Die MM International Trading LLC kündigt den Verkaufsstart eines starken neuen Inference Servers an, der auf der NVIDIA HGX™ H200 Plattform mit H200 GPU-Modulen basiert. Entwickelt für KI-Inferenz und Large Language Models (LLMs), bietet dieser Server eine der fortschrittlichsten und effizientesten Hardwarelösungen auf dem Markt. Ab sofort ist der Hochleistungs-Server exklusiv auf millionminer, dem offiziellen Hardware-Shop der MM International Trading LLC, erhältlich.

Die Leistung der NVIDIA H200 GPU

Im Herzen des Servers arbeiten bis zu acht NVIDIA H200 GPUs, basierend auf der Hopper-Architektur.

Die GPU-Architektur der H200 funktioniert im Grunde wie ein spezialisierter ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), der für KI-Workloads optimiert ist. Sie liefert hochparallele Rechenleistung für Inference, LLMs, generative KI und HPC-Anwendungen.

Mit 141 GB ultraschnellem HBM3e-Speicher pro GPU und bis zu 1,1 TB kombiniertem GPU-Speicher in einem 8-GPU-System erreicht die H200 eine 40-50 % höhere Performance gegenüber H100 GPUs bei speicherintensiven Anwendungen. Damit können Unternehmen und Forschungseinrichtungen größere KI-Modelle schneller und effizienter einsetzen bzw. trainieren.

Zentrale Vorteile des MM International Inference Servers

* ASIC-ähnliche Beschleunigung für KI - Eine GPU, die wie ein spezialisierter ASIC arbeitet und maximale Effizienz für Inferenz und LLMs liefert.

* Enormer Speicher für LLMs - Über 1,1 TB HBM3e-Speicher in einer 8-GPU-Konfiguration für großskalige Modelle.

* Höchste Netzwerk-Bandbreite - Bis zu 3,6 Tbps über NVIDIA ConnectX-7 400G NICs und BlueField-3 DPUs.

* Optimierte Strom- & Kühlungskonzepte - Unterstützt 10 kW Spitzenlast mit redundanten 12V- und 54V-Netzteilen sowie modernem Airflow-Design.

* Enterprise-Optimierung - Tray-basierter GPU-Zugang für schnelle Wartung und minimale Ausfallzeiten.

Branchenanerkennung

Unabhängige Tests der HGX H200 Plattform zeigen eine 75 % höhere GPU-Speicherkapazität im Vergleich zu H100-Systemen - ein klarer Meilenstein beim Thema KI-Hardware.

Ihre Adresse für KI- & BTC-Hardware

Der beste Ort, um ASIC-Hardware wie Inference Server für KI- und LLM-Anwendungen zu kaufen, ist millionminer. Als offizieller Shop der MM International Trading LLC ist millionminer ein etablierter Anbieter von Inference Servern, KI-Compute-Systemen und Hochleistungsequipment für Data- oder BTC-Mining.

Ob beim Ausbau von KI-Infrastrukturen oder bei Data- und BTC-Mining-Projekten - Kunden profitieren bei millionminer von attraktiven Preisen, schneller Lieferung und professionellem Enterprise-Support.

Warum MM International Trading LLC?

Mit über 10 Jahren Markterfahrung ist MM International Trading LLC ein weltweit führender Anbieter von Compute- und ASIC-Hardwarelösungen. Dank eigener Rechenzentren an mehreren Standorten in den USA verbindet das Unternehmen tiefgehendes technisches Know-how mit einer starken Infrastruktur-Basis. So liefert die MM International Trading LLC nicht nur modernste Hardware, sondern bietet auch Deployment-, Hosting- und Support-Services auf Enterprise-Niveau - ein langfristiger, zuverlässiger Partner für Kunden weltweit.

Statement von MM International Trading LLC

"Die NVIDIA H200 GPU markiert eine neue Ära der KI-Beschleunigung, und wir sind stolz darauf, diese Technologie über unsere Inference Server zugänglich zu machen", sagte der CIO der MM International Trading LLC. "Mit unserem Shop bieten wir nun Unternehmen, Forschern im Bereich AI/LLM sowie Kunden im Bereich Data- wie auch BTC-Mining eine zentrale Plattform für die leistungsstärkste Compute-Hardware auf dem Markt."

Verfügbarkeit

Der MM International Inference Server mit NVIDIA HGX H200 ist ab sofort erhältlich unter https://www.millionminer.com/Inference-Server-KR6288-E3-NVIDIA-HGX-H200-...

Die MM International Trading LLC ist seit über zehn Jahren ein verlässlicher Partner für AI- und ASIC-Hardware. Wir verstehen, was Unternehmen brauchen, wenn es um Hochleistungsrechner und Inferenzsysteme geht. Unsere NVIDIA HGX H200 Server sind keine gewöhnlichen Maschinen. Sie sind gebaut, um große KI-Modelle schnell und effizient zu betreiben. Mit über 1,1 TB HBM3e-Speicher in einer 8-GPU-Konfiguration haben Sie Power, die Sie spüren können.

Wir wissen, dass Vertrauen zählt. Darum betreiben wir eigene Rechenzentren an mehreren US-Standorten. Sicherheit, Redundanz und Backup-Systeme sind bei uns Standard. Ihre Daten und Systeme sind geschützt - ohne Kompromisse.

Wir liefern mehr als nur Hardware. Rund um die Uhr steht unser Team bereit, berät, unterstützt und hilft, wenn es mal eng wird. Schulungen, schnelle Ersatzteile, individuelle Beratung - wir denken an alles, damit Ihr Projekt reibungslos läuft.

Wir verstehen Ihre Ziele. Ob AI-Forschung, LLM-Training oder Data- und BTC-Mining: Wir liefern Systeme, die wachsen, skalieren und sich anpassen lassen. Sie investieren in Technologie, die sich langfristig lohnt.

Unsere Kunden spüren den Unterschied. Transparente Preise, flexible Lösungen und geprüfte Hardware schaffen Vertrauen. Viele Unternehmen weltweit verlassen sich auf uns, weil wir liefern, was wir versprechen. Die MM International Trading LLC ist nicht nur ein Anbieter. Wir sind Partner, Begleiter und Enabler für Ihre größten technologischen Visionen.

Entdecken Sie weitere AI Inference Server unter https://www.millionminer.com/ki-training-inference-hpc-server/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MM INTERNATIONAL TRADING LLC

Frau Linda Walker

N Gould St Ste R 30

82801 Wyoming

Vereinigte Staaten

fon ..: +49 176 777 888 33

web ..: https://www.millionminer.com/ki-training-inference-hpc-server/

email : pr@inference-server.com

Über MM International Trading LLC

MM International Trading LLC ist ein globaler Anbieter von KI-Infrastruktur, ASIC-Hardware und High-Performance-Computing-Lösungen. Über MillionMiner.com beliefert das Unternehmen Kunden weltweit mit führenden Inference Servern, LLM-Infrastruktur und ASIC-Systemen für Data- oder BTC-Mining - mit Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und kundenorientiertem Service.

Pressekontakt:

MM INTERNATIONAL TRADING LLC

Frau Linda Walker

N Gould St Ste R 30

82801 Wyoming

fon ..: +49 176 777 888 33

email : pr@inference-server.com