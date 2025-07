Startseite Sparen: Geld, Gold oder Aktien Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-07-01 13:56. Die Sparquote der Deutschen ist hoch. Vor allem die Jüngeren lieben Gold. Laut Erhebungen wuchs das private Geldvermögen der deutschen Bevölkerung im letzten Jahr um 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an, auf stolze 9,4 Billionen Euro. Für 2025 wird ein weiterer Anstieg um fünf und für 2026 um vier Prozent prognostiziert. Hohe Sparraten und starke Aktiengewinne sind dafür verantwortlich. Ein Rückgang ist wohl den vermehrten Investitionen in Immobiliengeschäfte geschuldet. Da Privathaushalte Risiken oft scheuen, liegen viele Ersparnisse etwa nur auf dem Girokonto, denn Unsicherheiten bestehen. Große Freude dürfte es auf Seiten derer geben, die in Gold vor allem in den vergangenen Jahren investiert haben, denn der Goldpreis hat enorm zugelegt. Pro Kopf kann jeder Deutsche im Durchschnitt 75 Gramm Gold sein Eigen nennen. Goldmünzen und -barren sind sehr beliebt geworden. So besitzen die Deutschen rund 2,7mal mehr Gold als die Bundesbank. Besonders die jüngere Bevölkerung setzt gerne auf Gold. So haben beispielsweise während der Pandemie gut 23 Prozent der 18- bis 26jährigen in Gold investiert. 2024 besaßen rund 17,2 Prozent der deutschen Bevölkerung (ab 14 Jahren) Aktienfonds oder Anteile von Unternehmen (Aktienbesitzer und -besitzerinnen). Die Zahl der männlichen Aktienbesitzer war dabei deutlich höher als die Zahl der weiblichen. In der Altersgruppe von 20 bis 29 Jahren stieg die Zahl, während sie insgesamt im Vergleich zu 2022 gesunken ist. Es ist also nur eine kleine Minderheit der Deutschen, die in Aktien investieren, noch weniger sind es beispielsweise in Frankreich, Spanien oder in den Niederlanden. Prozentual mehr Aktienbesitzer gibt es in Österreich, Schweden oder in der Schweiz. Den größten Aktienbesitz in Europa können die Finnen für sich verbuchen. Dabei könnte es sich lohnen, sich mal die Werte von Goldunternehmen genauer anzuschauen. Miata Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-c... - arbeitet in Suriname, Südamerika auf zwei aussichtsreichen Goldprojekten (Sela Creek, Nassau), welche sich im Grünsteingürtel befinden. Fury Gold Mines - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mine... - besitzt ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Die vielen bestens bekannte Agnico Eagle hat in Fury Gold Mines investiert. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -) und Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

