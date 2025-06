Startseite Der Goldmann wird sichtbar: N*KO & Mike Kuhlmann präsentieren erstmals gemeinsam - "Golden Ghosts" erheben sic Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-06-20 10:03. Street-Art-Künstler N*KO Frankfurt.Trash tritt erstmals auf - gemeinsam mit Mike Kuhlmann. Ihr Projekt: vergoldete Stadtreste als Mahnmale urbaner Achtsamkeit. Präsentiert auf dem Union-Gelände. Seit Jahren wirkt der urbane Künstler N*KO Frankfurt.Trash weitgehend unsichtbar tagtäglich im nächtlichen Frankfurt. Seine goldenen Interventionen - verlassene Fahrräder, Baustellenreste, vergessenes Stadtmobiliar, in strahlendes Gold gehüllt - sind längst zu einem geheimen Markenzeichen der Stadt geworden: Mahnmale der Achtsamkeit und stille Fragen an das urbane Bewusstsein. Seine Veröffentlichungen von Schmutz und Lieblosigkeiten sind einzigartig und wecken die Achtsamkeit von immer mehr Menschen in Frankfurt. Nun wurde N*KO erstmals sichtbar - bei einer gemeinsamen Vernissage und Ausstellung der Kunsthalle Ludwig mit dem bekannten Frankfurter Künstler Mike Kuhlmann in Ardi Goldmans Union Kunstgelände an der Hanauer Landstraße. Mike Kuhlmann, seit den frühen 1990er Jahren prägend in der Frankfurter Maler- und Street-Art-Szene, gründete einst in der Goethestraße seine erste Galerie - für eine Nacht. Damals bestückte er jedes Schaufenster mit Gemälden ausgewählter Vorbilder - Identifikationshilfen - und machte damit erstmals im öffentlichen Raum auf sich aufmerksam. Seither zählt er zu den prägenden Akteuren der Kunst- und Kulturszene der Mainmetropole. Seine Liebesbilder sind weltweit ausgestellt. Mit seiner Bewegung FRANKFURT TEILT, seinem Denkmal der Deutschen Mark, dem Hilfswerk Propheten, dem längsten Kinderbild der Welt oder als Gastgeber für den Dalai Lama im Frankfurter Waldstadion, setzt er kontinuierlich Zeichen für eine engagierte, urbane, liebevolle Kunst. "Wir lieben Frankfurt" lautete auch die Botschaft der aktuellen Einladung zur gemeinsamen Ausstellung mit N*KO. Gemeinsam erschufen N*KO und Kuhlmann nun die erste Skulptur der Serie "Golden Ghost" - ein urbanes Kunstobjekt, das die Unsichtbaren und Übersehenen in das kollektive Stadtbewusstsein hebt. In einer auf nur zehn Exemplare limitierten Edition werden die 10 Skulpturen bis Herbst 2025 auf dem Union Kunstgelände gefertigt, vergoldet und in einer großen Ausstellung präsentiert. Begleitet wurde die Premiere von Kuhlmanns Serie "Ave Diva - Wir lieben Frankfurt": Eintracht Sujets, Stadtgemälde und spontane Graffiti-Performances machten die "Diva vom Main" greifbar - bunt, laut und voller Vielfalt, Liebe und Leidenschaft. Kuhlmann und N*KO verstehen ihre Arbeit als Weiterführung der Idee der sozialen Skulptur im Sinne von Joseph Beuys: Kunst, die Stadt, Gesellschaft und Bewusstsein verändert - im urbanen Raum, mitten unter den Menschen. Präsentiert wird das Projekt auf dem Union-Gelände und gefördert von Ardi Goldman, der als engagierter Unterstützer Frankfurter Kultur- und Kunstinitiativen auch dieses Vorhaben maßgeblich ermöglicht. Die Veranstaltung markiert nicht nur den ersten öffentlichen Auftritt des Künstlers N*KO, sondern den Auftakt einer neuen, urbanen Kunstbewegung aus Frankfurt - zwischen Straße, Skulptur und Seele der Stadt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Hab und Gut Kreativagentur GmbH

