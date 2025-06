Startseite Einladung für Dienstag, den 24. 06. 2025 Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-11 08:07. Stellen Sie sich vor: In wenigen Tagen greift das Barrierefreiheits­stärkungsgesetz (BFSG) - und noch immer sind unzählige Unternehmens-Websites nicht vorbereitet. Am 24. Juni 2025, 10:00 Uhr lüften wir im kostenfreien Webinar "Stichtag 28.06.2025: Barrierefreiheitsstärkungsgesetz - Was ist zu tun?" die letzten Geheimnisse einer gesetzeskonformen Barrierefreiheit. Stefan Straßburg (COO | Aktion-Barrierefrei.org):

"Jetzt wird's ernst! Wer weiter zaudert, riskiert Bußgelder bis zu 100 000 €, im Extremfall sogar die Abschaltung der Website. Wir zeigen live, welche Sofortmaßnahmen Ihr Team in 14 Tagen stemmen kann und wie Sie Bußgelder, Klagen und Imageschäden vermeiden." Warum Sie dabei sein müssen Countdown: Nur noch vier Tage bis zum gesetzlichen Pflichttermin Praxis-Checkliste für barrierefreie Websites & Online-Shops Live-Audit einer Teilnehmer-Seite - Fehler erkennen & sofort beheben Exklusive Q&A-Session mit unseren Accessibility-Experten Jetzt kostenfrei registrieren

https://barrierefrei.clickmeeting.com/stichtag-28-06-2025-barrierefreihe... Die Plätze sind aus technischen Gründen auf 1 000 limitiert. Sichern Sie sich Ihren Slot - und leiten Sie diese Einladung gern an zuständige Kolleginnen und Kollegen weiter. Bei Rückfragen stehen wir unter 06021 1307128 bereit. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen spannenden Austausch! Mit freundlichen Grüßen

