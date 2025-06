Gold steht im Fokus, aber auch Silber

Der Silberpreis befindet sich auf dem höchsten Stand seit 13 Jahren. Gold als beständiger Vermögenswert ist immer gefragt.

Bei Silber ist man Volatilität gewohnt. Doch der Ausbruch über die 35 US-Dollar je Feinunze könnte einen bedeutenden Moment darstellen. Denn diesen Preis hat der kleine Bruder des Goldes erst dreimal erreicht. 2010 war das der Fall und nur sechs Wochen später kostete die Unze Silber rund 50 US-Dollar. Dass Silber unterbewertet ist, ist nichts Neues. Mit dem Goldpreis von zirka 3.500 US-Dollar je Unze stieg das Gold-Silber-Verhältnis auf mehr als 100 und zeigt so die Unterbewertung des Silbers deutlich auf. Nachdem es zum Einfrieren russischer Währungsreserven kam, haben viele Zentralbanken vermehrt Gold gekauft. Ende letzten Jahres verkündete die russische Zentralbank, auch auf Reserven in Form von Silber, Platin und Palladium zu setzen. Die Zeiten, in denen Zentralbanken kein Silber gekauft haben, könnten zu Ende gehen. Wobei in den vergangenen Jahrzehnten Notenbanken in Indien, Mexiko und in den USA auch gewisse Mengen Silber hielten.

Über Jahrhunderte hinweg war Silber das monetäre Metall schlechthin. Sollten nun vermehrt Zentralbanken auf die Idee kommen auch in Silber zu investieren, würde dies den Silberpreis antreiben. Und Silber ist eine gute Idee, schließlich ist die industrielle Nachfrage groß und es besteht ein Silberdefizit. Hauptverbraucher sind die Photovoltaikbranche und der Schmucksektor. Übrigens scheinen zum Beispiel Eheringe aus Silber aufgrund des hohen Goldpreises wieder an Beliebtheit zu gewinnen. Auch Platin, ein wichtiges Metall im Fahrzeugbereich (Autokatalysatoren) könnte in Sachen Schmuck profitieren, da es doch deutlich günstiger als Gold ist. Die starke Nachfrage der Zentralbanken nach Gold wird anhalten, denn die Gründe - geopolitische Unsicherheiten, Reservemanagement-Gedanken, Diversifizierung weg vom US-Dollar - bestehen fort. Auch private Anleger sind mit Gold und Silber gut beraten. Dazu gehören auch die Werte der Bergbaugesellschaften wie etwa Discovery Silver oder Skeena Gold and Silver.

Discovery Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silv... - verfügt über das Codero-Projekt in Mexiko. Es besitzt eine Reserve von 302 Millionen Unzen Silber.

In British Columbia gefällt Skeena Gold & Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-si... -. Das Unternehmen entwickelt das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Eskay Creek in British Columbia sowie die ehemals produzierenden Snip Projekte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

