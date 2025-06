Startseite SuperTrak präsentiert individuelle Praxisstudien zur Risikominimierung für Maschinenhersteller Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-06-03 08:19. SuperTrak CONVEYANCE™ Systeme präsentiert individuelle Praxisstudien zur Risikominimierung durch digitale Maschinenplanung auf der Automatica für Maschinenhersteller ohne bisherige Erfahrung mit elekt München, 3. Juni 2025 - SuperTrak CONVEYANCE™ Systeme, ein führender Anbieter innovativer elektromagnetischer Transfersysteme, wird auf der diesjährigen Automatica in München (Halle A6.303) seine Expertise in der digitalen Maschinenplanung zur effektiven Risikominimierung an Maschinenhersteller weitergeben. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf maßgeschneiderten Praxisstudien, die speziell für Maschinenhersteller konzipiert wurden, deren Kunden bisher noch keine Erfahrung mit dieser zukunftsweisenden Technologie sammeln konnten. "Mit diesem Wissenstransfer aus unserer 20-jährigen Erfahrung als Automatisierungspionier, geben wir den Maschinenherstellern wirkungsvollen Hebel an die Hand, um mit SuperTrak CONVEYANCE™ Plattformen bei den Kunden zu punkten" so Eugen Goidenko, Director, Automation Products bei ATS. Herausforderung meistern:

Die Integration elektromagnetischer Transfersysteme wie SuperTrak CONVEYANCE™ bietet Maschinenherstellern und ihren Endkunden immense Vorteile in Bezug auf Flexibilität, Geschwindigkeit und Effizienz. Allerdings können anfängliche Bedenken hinsichtlich der Komplexität und der potenziellen Risiken bei der Implementierung bestehen, insbesondere wenn keine vorherige Erfahrung vorliegt. Hier setzt der innovative Ansatz von SuperTrak CONVEYANCE™ an. Durch detaillierte digitale Maschinenplanung im Vorfeld werden potenzielle Herausforderungen frühzeitig identifiziert und durchdachte Lösungen entwickelt. Die auf der Automatica präsentierten individuellen Praxisstudien demonstrieren konkret, wie SuperTrak CONVEYANCE™ in enger Zusammenarbeit mit Maschinenherstellern detaillierte Simulationen und Analysen durchführt, um: --> Technische Risiken zu minimieren: Durch präzise Simulationen des Materialflusses und der Systemdynamik werden potenzielle Engpässe oder Kollisionen im Vorfeld erkannt und vermieden.

--> Betriebliche Sicherheit zu gewährleisten: Die digitale Planung berücksichtigt alle relevanten Sicherheitsaspekte und ermöglicht die Optimierung von Bewegungsabläufen für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

--> Wirtschaftliche Unsicherheiten zu reduzieren: Detaillierte Leistungsanalysen und Durchsatzberechnungen helfen, die Rentabilität der Investition zu validieren und unerwartete Kosten zu vermeiden.

--> Die Integration in bestehende Anlagen zu erleichtern: Die digitale Planung berücksichtigt die spezifischen Anforderungen der Kunden und ermöglicht eine nahtlose Integration der SuperTrak CONVEYANCE™ Systeme in bestehende Produktionslinien. "Wir verstehen, dass der Einstieg in die Welt der elektromagnetischen Transfersysteme für Unternehmen ohne Vorkenntnisse eine bedeutende Entscheidung darstellt", betont Eugen Goidenko, Director, Automation Products bei ATS. "Unsere individuellen Praxisstudien und unser umfassender Ansatz in der digitalen Maschinenplanung bieten unseren Partnern die Sicherheit und das Vertrauen, die sie für eine erfolgreiche Implementierung benötigen. Auf der Automatica zeigen wir anhand konkreter Beispiele, wie wir Risiken minimieren und gleichzeitig die enormen Potenziale unserer Technologie für eine effizientere und flexiblere Produktion erschließen."

Besuchen Sie SuperTrak CONVEYANCE™ auf der Automatica in Halle 6, Stand 303, um mehr über die individuellen Praxisstudien und die Möglichkeiten der digitalen Maschinenplanung zu erfahren. Unsere Experten stehen Ihnen 1:1 für persönliche Gespräche und Demonstrationen gerne zur Verfügung. Kontakt für ein Ticket der Automatica-Messe:

Herr Fuat Arslanoglu , Sales Manager, +49 160 96 717 091 oder nutzen Sie alternativ das Reservierungsformular von SuperTrak CONVEYANCE™ Über SuperTrak CONVEYANCE™

SuperTrak CONVEYANCE™ - Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE™ ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer "Smart Conveyance Technology" können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen. Über ATS Corporation

Die ATS Corporation ist ein branchenführender Anbieter von Automatisierungslösungen für viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. ATS nutzt sein umfangreiches Wissen und seine globalen Fähigkeiten in den Bereichen kundenspezifische Automatisierung, Wiederholungsautomatisierung, Automatisierungsprodukte und Mehrwertlösungen, einschließlich Pre-Automatisierung und After-Sales-Services, um die anspruchsvollen Fertigungsautomatisierungssysteme und Serviceanforderungen multinationaler Kunden in Märkten wie Biowissenschaften, Transport, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Energie zu erfüllen. ATS wurde 1978 gegründet und beschäftigt über 7.500 Mitarbeiter in mehr als 65 Produktionsstätten und über 85 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Ozeanien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange und an der NYSE unter dem Symbol ATS gehandelt. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.atsautomation.com . Hashtags:

