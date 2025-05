Startseite Manhattan Associates führt Supply-Chain-Commerce-Lösungen auf dem Google Cloud Marketplace ein Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-28 15:08. Las Vegas / Düsseldorf - 27. Mai 2025 - Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), ein weltweit führender Anbieter im Bereich Supply Chain Commerce, hat... ...eine erweiterte Go-to-Market-Partnerschaft (GTM) mit Google Cloud bekanntgegeben. Alle Manhattan Active®-Lösungen sind auf dem Google Cloud Marketplace verfügbar und ermöglichen es den Kunden, ihren Erfolg bei der digitalen Transformation zu beschleunigen. Diese erweiterte Partnerschaft ermöglicht es Kunden, die preisgekrönten, Cloud-nativen Lösungen von Manhattan für Supply Chain Execution, Planung und Omnichannel-Commerce einfach zu beschaffen, einzusetzen und zu verwalten. "Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Google Cloud zu vertiefen, um unsere Lösungen über den Google Cloud Marketplace einem größeren Nutzerkreis zugänglich zu machen und so mehr Flexibilität, Transparenz und Widerstandsfähigkeit der Lieferketten im Handel zu ermöglichen. Auf dem dynamischen Markt von heute ist die Flexibilität der Cloud nicht nur ein Vorteil, sondern ein wesentlicher Faktor für den Geschäftserfolg", sagt Eric Clark, President und CEO von Manhattan Associates. "Manhattans umfassende Expertise in der Supply-Chain-Technologie ist in Verbindung mit der leistungsstarken, skalierbaren Infrastruktur von Google Cloud perfekt geeignet, um KI-gesteuerte Lösungen zu liefern." Zu den wesentlichen Vorteilen dieser erweiterten Partnerschaft gehören: * Schnelle Wertschöpfung: Kunden können ihren Abrechnungsprozess vereinfachen, die Beschaffung rationalisieren und die Ausgaben für Manhattan auf bestehende Google Cloud-Budgets anrechnen. * Beschleunigte digitale Transformation: Die Lösungen von Manhattan Active sind nativ in Google Cloud integriert und fördern die Agilität in der Lieferkette und im Omnichannel-Handel. Sie sind für den Einsatz in der Google Cloud optimiert und zeichnen sich durch schnelle Bereitstellung, hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit aus. * KI-Innovation im großen Stil: Kunden erhalten Zugang zu fortschrittlichen KI-gesteuerten Erkenntnissen, Automatisierung, Verbesserungen der Produktivität und des Einkaufserlebnisses, indem sie die neuesten KI-Technologien für ihren Supply-Chain-Handel nutzen. "Mit der Integration von Manhattan Active in den Google Cloud Marketplace können Kunden ihre Supply-Chain-Commerce-Lösungen auf der zuverlässigen globalen Infrastruktur von Google Cloud schnell bereitstellen, verwalten und ausbauen", sagt Michael Clark, President North America bei Google Cloud. "Manhattan Associates kann nun sicher skalieren und Kunden auf ihrem Weg zur digitalen Transformation unterstützen." Manhattan arbeitet seit vielen Jahren mit Google Cloud zusammen, um die Supply-Chain-Funktionen für Unternehmen weltweit zu verbessern. Die Manhattan Active Platform nutzt ein umfangreiches Angebot an Google Cloud-Services, darunter Google Kubernetes Engine (GKE), Google Cloud SQL, Google PubSub, Google Interconnect und Google Big Query. Die gemeinsamen Kunden profitieren von den Vorteilen einer Anbindung an die Google-Dienste mit geringer Latenz und einem sicheren Datenaustausch. Darüber hinaus wurde die neu angekündigte Manhattan Agent FoundryTM in Verbindung mit der Google Agentspace-Technologie und der Vertex AI-Plattform entwickelt. Die Kunden profitieren davon, dass die Manhattan KI-Agenten in ihrem eigenen Google Agentspace verfügbar sind, wodurch eine nahtlose agentenbasierte Ausführung in den Anwendungen ihrer Unternehmen möglichen ist. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Manhattan Associates

Frau Stefanie Haase

Fürstenwall 172

40217 Düsseldorf

Deutschland fon ..: +49 (0)1520 1024491

web ..: https://www.manh.com/de-de

email : sthaase@manh.com ÜBER MANHATTAN ASSOCIATES Manhattan Associates ist ein Technologieführer im Bereich Supply Chain- und Omnichannel-Handel. Wir führen Informationen über das ganze Unternehmen hinweg zusammen, damit Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply Chains genau übereinstimmen. Unsere Software, Plattformtechnologie und fundierte Erfahrung unterstützen Kunden, optimales Wachstum ohne Einbußen bei Umsatz- und Ertragszielen zu verwirklichen. Manhattan Associates plant, erstellt und liefert zukunftsweisende Cloud-Lösungen, damit Anwender im Laden, über ihr Netzwerk oder von ihrem Fulfillment Center aus vom Omnichannel-Marktplatz profitieren. Weitere Informationen: https://www.manh.com/de-de Pressekontakt: STROOMER Communications

Herr Torben Sachau

Rellinger Straße 64a

20257 Hamburg fon ..: +49 40 85 30 33 292

email : torben.sachau@stroomer.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten