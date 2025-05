Startseite Manhattan Associates stellt auf der Momentum 2025 innovative KI-Agenten vor Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-22 08:46. Las Vegas / Düsseldorf - 22. Mai 2025 - Manhattan Associates Inc. hat als eines der Highlights auf der Momentum 2025... ...die umfassende Unterstützung von KI-basierten Agentensystemen innerhalb der Manhattan Active®-Lösungen angekündigt. Sie umfasst intelligente, autonome digitale Agenten, um die Ausführung und Optimierung der Lieferketten im Handel sowie das Benutzererlebnis zu revolutionieren. Diese sofort einsatzbereiten KI-Agenten, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) und der Cloud-nativen, vollständig auf Microservices basierenden API-Architektur von Manhattan basieren, führen autonom Aufgaben aus, passen sich an veränderte Bedingungen an und orchestrieren Workflows dynamisch. Dieser Durchbruch markiert einen Generationssprung von herkömmlichen Chatbots und statischen Workflow-Konfigurationen hin zu einer dynamischen, intelligenten und situationsbewussten Orchestrierung über den gesamten Lieferketten- und Handelszyklus. Zu den ersten angekündigten wegweisenden KI-Agenten gehören der Intelligent Store Manager, der Labor Optimizer Agent, der Wave Inventory Research Agent, der Contextual Data Assistant und der Virtual Configuration Consultant. Diese digitalen Agenten ermöglichen es den Nutzern, mit den Anwendungen von Manhattan in natürlicher Sprache zu interagieren, komplexe Anfragen zu verstehen, herkömmliche Schnittstellen zu umgehen, um Daten aufzurufen, die Optimierung voranzutreiben und Störungen in kritischen Abläufen der Lieferkette in Echtzeit effizient zu beheben. Um Kunden und Partnern die Möglichkeit zu geben, sich in ihrem eigenen Tempo weiterzuentwickeln, hat das Unternehmen außerdem die Manhattan Agent Foundry™ eingeführt, eine zukunftsweisende Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, schnell ihre eigenen Agenten innerhalb des Manhattan-Ökosystems zu entwickeln und einzusetzen. Kunden können nun spezialisierte Agenten kreieren, die auf ihre individuellen Prozesse und Präferenzen zugeschnitten sind. Dadurch wird der Time-to-Value drastisch reduziert, die Skalierbarkeit der Automatisierung erhöht, die Produktivität gesteigert und ein greifbarer geschäftlicher Mehrwert geschaffen. Sie können auch auf Manhattan oder Drittanbieter zurückgreifen, um diese spezialisierten Agenten zu entwickeln. "Agentic AI ist nicht nur eine weitere Funktion, sondern eine transformative Innovationsfähigkeit, die die Zukunft der Lieferketten im Handel neu definieren wird", sagte Sanjeev Siotia, CTO bei Manhattan. "Durch die Bereitstellung von Agent Foundry für unsere Kunden und Partner stellen wir sicher, dass die Entwicklung von KI-Agenten nicht durch die Entwicklungszyklen der Anbieter eingeschränkt wird. Dies ist Teil von Manhattans kontinuierlichem Engagement für innovative Technologien, die die Effizienz und Ausfallsicherheit erhöhen. Unsere branchenführenden Kunden haben jetzt die Möglichkeit, Tausende von digitalen Agenten zu erstellen, die nur durch ihre Vorstellungskraft begrenzt sind." Alle Agenten, die in Manhattan Agent Foundry entwickelt werden, sind mit neuen Industriestandards kompatibel, einschließlich A2A- und MCP-Protokollen. Das gewährleistet eine nahtlose Interoperabilität mit Agentenplattformen von Drittanbietern wie Google Agentspace. Dies unterstreicht Manhattans Bestreben, Agentic AI zu einem wichtigen Bestandteil eines vernetzten, KI-gesteuerten Ökosystems für Unternehmen zu machen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Manhattan Associates

