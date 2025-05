Startseite Fa. Ralf Bos com4vision GmbH ist ein ertragreiches Software-Unternehmen offen für Investoren - von Dr. jur. Horst Werner Pressetext verfasst von HorstWerner am Mi, 2025-05-21 13:29. Die Fa. Ralf Bos com4vision GmbH ist ein nachweisbar erfolgreiches Software-Unternehmen welches sich für Investoren zwecks Markterweiterung öffnet Die Ralf Bos com4vision GmbH wurde im Jahr 2010 gegründet und kann somit auf über ein Jahrzehnt erfolgreicher Entwicklung und Implementierung branchenspezifischer Softwarelösungen zurückblicken. Von Beginn an lag der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit Betrieben aus dem Errichter Handwerkssektor, um deren besondere Anforderungen zu verstehen und passgenau abzubilden. Das Unternehmen ist im Handelsregister des Amtsgerichts Pinneberg unter der HRB-Nr. 8580 PI eingetragen. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in D-25548 Wittenbergen. Es hat ein Stammkapital von € 25.000,- . Die com4vision GmbH ( www.com4vision.de ), ist ein Software Hersteller, der sich auf die Digitalisierung und Prozessoptimierung für Unternehmen in der Errichter- und Handwerksbranche spezialisiert hat. Unsere Lösungen haben bereits in anderen Bereichen wie Zeiterfassung und Projektmanagement zahlreiche Praxis-Erfahrungen gesammelt, die wir nun gebündelt in com4HR einfließen lassen. Unser Ziel ist es, moderne, digitale Lösungen zu entwickeln, die speziell an die Anforderungen im Handwerk und bei Errichter-Betrieben angepasst sind - praxisorientiert, benutzerfreundlich und effizient. Team, Historie und Kompetenzen: Das Führungsteam besteht aus Experten in den Bereichen Softwareentwicklung, HR-Consulting, Projektmanagement und Cloud-Architektur. Die 14 Mitarbeiter bringen langjährige Erfahrung in der Skalierung von Softwareprojekten mit und stehen in engem Austausch mit unseren Kunden, um Lösungen zu schaffen, die den praktischen Anforderungen im Arbeitsalltag gerecht werden. Das com4vision -Team Aktuell ist ein 14-köpfiges Team, das sich durch eine agile, interdisziplinäre Arbeitsweise auszeichnet. Darunter befinden sich 6 festangestellte Entwickler, die sich gezielt auf webbasierte Technologien (Front-End, Back-End, Cloud Infrastruktur) spezialisiert haben. Ergänzt wird das Entwicklerteam durch Fachkräfte aus den Bereichen User Experience, Qualitätssicherung, Support, Marketing und Projektmanagement, sodass alle wesentlichen Kompetenzen für eine erfolgreiche Produktentwicklung und Einführung abgedeckt sind. Größe und Wachstum des Zielmarktes- Errichter und Handwerk in der DACH-REGION besteht aus mehreren hunderttausend Unternehmen, darunter allein über 1.000 spezialisierte Errichter-Betriebe im Bereich Brandschutz und Sicherheitstechnik, von kleinen Fachbetrieben (1-9 Mitarbeitende) bis hin zu großen Unternehmensgruppen.- Digitalisierungsbedarf: Laut aktuellen Studien zur Bau- und Handwerksbranche herrscht teils großer Aufholbedarf in Sachen Software und IT-Infrastruktur.- Relevante Segmente: Elektro- und Sicherheitstechnik, SHK (Sanitär, Heizung, Klima). Maler, Dachdecker, Straßen- und Tiefbau, Brandmeldetechnik, Brandschutz, Sicherheitstechnik, Videotechnik. Interessierten Kapitalanlegern werden je nach Laufzeit und Wahl des Finanzinstruments flexible Konditionen angeboten. Neben dem gewinnorientierten Genussrecht können auch weitere nicht wertpapierverbriefte Kapitalanlagen und nachrangig auszahlbare Vermögensanlagen abgeschlossen werden. Kurz- und langfristige Anlagemodelle stehen ebenfalls zur Verfügung. Ein in Aussicht gestellter Ertrag darf gesetzlich, aus rechtlichen Gründen nicht garantiert werden und kann daher variieren. Alle Vermögensanlagen werden mit oder ohne Agio angeboten. Für nähere Informationen steht Herr Geschäftsführer und Inhaber Ralf Bos unter der Mail-Adresse ralf.Bos@com4vision.de zur Verfügung.?? Für die angebotenen Vermögensanlagen besteht gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Vermögensanlagengesetz keine Prospektpflicht, da nur 20 Anteile angeboten werden dürfen. Es gilt die Bereichsausnahme gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3a Vermögensanlagengesetz. Alle erwähnten Finanzinstrumente sind Beispiele und stellen keine verbindlichen Angebote dar. Sie sind in ihren Variablen – Laufzeit, Zinshöhe, Ausschüttungen und Mindestbeteiligungen – frei verhandelbar.?? Gemäß § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz wird auf die mit dieser Vermögensanlage verbundenen Risiken hingewiesen. In Beteiligungsfragen und bei der kapitalmarktorientierten Finanzierung wird das Unternehmen von der Dr. Werner Financial Service AG ( www.finanzierung-ohne-bank.de ) begleitet. Über HorstWerner Komplettes Benutzerprofil betrachten