Startseite CDU nominiert Isabell Rahms zur Landtagskandidatin für Mainz I Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-13 15:10. Mit Rückenwind in den Landtagswahlkampf 2026: Die CDU hat Isabell Rahms offiziell zur Direktkandidatin für den Wahlkreis Mainz I gewählt. Die CDU im Landtagswahlkreis 27 - Mainz I - hat am Samstag auf ihrem Wahlkreisparteitag in der Töngeshalle Ebersheim Isabell Rahms zur Landtagskandidatin für die Landtagswahl 2026 gewählt. Die 35-jährige promovierende Historikerin, Mitglied des Mainzer Stadtrats und Vorsitzende der CDU Altstadt, tritt damit gegen das aktuelle Ministerduo im Wahlkreis an.

"Ich bin dankbar für das große Vertrauen und freue mich auf einen engagierten, ehrlichen und motivierenden Wahlkampf für unsere Stadt und unser Land", erklärte Rahms nach der Wahl.

Als B-Kandidatin wurde die 32-jährige Bauingenieurin Melissa Enders nominiert. Enders bringt politische Erfahrung als stellvertretende Ortsvorsteherin in der Oberstadt und frühere Stadträtin mit. "Gemeinsam wollen wir zeigen, dass die CDU in Mainz wieder eine kraftvolle Stimme für Zukunft, Sicherheit und Zusammenhalt sein kann", so Enders.

Isabell Rahms lebt seit 2018 in der Mainzer Altstadt und war zuvor fast ein Jahrzehnt im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld zu Hause. Seit 2016 engagiert sie sich in der CDU, mit einem klaren Fokus auf Bildung, Kultur und einer lebendigen Innenstadt. Beruflich ist sie an der Universität Mainz im Wissenschaftsmanagement tätig und schreibt aktuell an einer Dissertation zu einem stadthistorischen Thema.

"Der Wahlkreis Mainz I ist kein Selbstläufer- im Gegenteil: Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und Mainz eine neue Stimme im Landtag zu geben", sagte Rahms zum Abschluss des Parteitags.

